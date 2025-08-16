Tại showbiz Hoa ngữ, việc nghệ sĩ can thiệp thẩm mỹ để "tân trang" nhan sắc không phải chuyện lạ. Tuy nhiên, có không ít mỹ nữ chẳng biết điểm dừng, lạm dụng "dao kéo" quá đà và gánh chịu hậu quả vô cùng khủng khiếp. 1 trong những trường hợp bị biến chứng thẩm mỹ kinh hoàng thường xuyên được nhắc tên trên mặt báo xứ tỷ dân là MC kiêm nữ diễn viên Tư Dung.

Theo Tư Dung, cô bắt đầu chỉnh sửa đường nét trên khuôn mặt từ năm 2007 vì muốn có diện mạo giống Kim Tae Hee. Trong 18 năm qua, nữ nghệ sĩ này đã trải qua hơn 60 lần can thiệp thẩm mỹ. Tư Dung cho biết sau ca phẫu thuật thu gọn xương hàm ở Hàn Quốc, cô bị dính cơ, đứt dây thần kinh và không thể đánh răng hơn 1 năm. Do không thể chăm sóc răng miệng, 1 nửa số răng của cô bị sâu nghiêm trọng, phải nhổ bỏ và trồng răng giả.

Tư Dung được xem là "nữ hoàng nghiện dao kéo" ở showbiz Đài Loan (Trung Quốc). Cô đã trải quan hơn 60 ca can thiệp thẩm mỹ trên gương mặt

Hành trình biến đổi nhan sắc của Tư Dung

Tiếp đến vì ca phẫu thuật thu nhỏ cánh mũi, cô gặp khó khăn trong việc hít thở. Ngoài ra, vì thẩm mỹ quá nhiều lần, gương mặt cô bị tê liệt, chảy nước bọt mất kiểm soát, không thể nhai nuốt khi ăn uống như người bình thường. Thậm chí có thời điểm Tư Dung phải dùng ống truyền để cung cấp chất dinh dưỡng cho cơ thể. Cô cho biết bản thân phải đi châm cứu trị liệu ròng rã 3 năm trời tình trạng liệt cơ mặt mới cải thiện.

Chịu biến chứng nghiêm trọng là vậy, Tư Dung vẫn tiếp tục thẩm mỹ. Năm ngoái, cô đã lại can thiệp dao kéo để chỉnh sửa chiếc mũi bị hếch quá mức của mình. Bên cạnh đó, cô còn tiến hành tiêm axit hyaluronic 2 năm 1 lần, và botox 2 lần trong 1 năm. Tính đến nay, Tư Dung đã tiêu tốn hơn 2 triệu NDT (gần 7 tỷ đồng) để làm đẹp.

Nữ nghệ sĩ bị biến chứng sau nhiều lần thẩm mỹ, không thể đánh răng và ăn, thở bình thường

Theo Tư Dung, cô biết bản thân bị đàm tiếu là "nữ hoàng nghiện phẫu thuật thẩm mỹ", có gương mặt đơ như tượng, ngoài hình giả tạo. Sự soi mói và kỳ thị của dư luận khiến cô cũng rất áp lực, ân hận vì can thiệp dao kéo quá nhiều. Trong đó, điều khiến cô buồn lòng nhất là không thể tìm 1 người bạn đời phù hợp. Những người đàn ông đi qua đời nữ nghệ sĩ đều không muốn gắn bó lâu dài sau khi biết cô nghiện dao kéo. Theo Tư Dung, có lần cô suýt bị lừa tình, biến thành "tiểu tam".

Tư Dung lận đận tình duyên vì không người đàn ông nào chấp nhận việc cô thẩm mỹ

Tư Dung sinh năm 1977, cô là người mẫu, diễn viên và MC có tiếng của đài truyền hình Đông Sâm. Năm 2007, cô từng phát hành tự truyện mang tên Tư Dung - Bách Biến Tự Tạo Vận Mệnh. Nội dung cuốn sách là những tâm sự của nữ nghệ sĩ về sự mặc cảm khi sinh ra đã có gương mặt không ưa nhìn, da xấu, mũi tẹt, mắt 1 mí, khóe mắt có sẹo.

Nguồn: China Times, ETtoday