Kim Tae Hee hiện đang ở Mỹ để quảng bá cho phim mới Butterfly. Bộ phim này đánh dấu bước ngoặt lần đầu có vai diễn ở thị trường quốc tế trong sự nghiệp của nữ diễn viên. Tuy nhiên, tâm điểm lại thuộc về ngoại hình khác lạ đến phát hoảng của cô: gương mặt lộ rõ dấu vết lão hóa, bọng mắt to, vết chân chim hiện rõ, bị chê "nhăn như bà già".

Tuy nhiên không vì điều này mà tường thành nhan sắc xứ Hàn bận tân. Trên trang cá nhân, Kim Tae Hee đăng tải loạt ảnh và video vui vẻ từ chuyến đi. Cô viết: "Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên tôi đăng video. Muốn chỉnh sửa và thêm nhạc ghê nhưng không biết phải làm sao". Bên dưới phần bình luận, ông xã Bi Rain hào hứng: "Khi em về nhà rồi anh sẽ chỉ cho nhé". Bình luận tình tứ công khai của 2 vợ chồng nhanh chóng gây bão mạng xã hội, khiến dân tình xuýt xoa khâm phục cặp đôi vẫn nồng thắm như ngày đầu mới yêu.

Kim Tae Hee lần đầu đăng video lên Instagram, nhưng không biết chỉnh sửa và thêm nhạc

Bên dưới, ông xã Bi Rain lập tức "cấp cứu" đầy dễ thương: "Khi em về nhà rồi anh sẽ chỉ cho nhé"

Quả thật nhan sắc tuổi trẻ không còn ở bên Kim Tae Hee, nhưng cô đang có trong tay những điều còn quý giá hơn: sự nghiệp thành công, cuộc sống gia đình hạnh phúc bên người chồng yêu thương mình hết mực và 2 cô con gái. Điều này được thể hiện rõ trong cả những bức ảnh khác mà Kim Tae Hee đăng. Cô không còn rạng rỡ trẻ trung vì không ai có thể tránh được quy luật thời gian, nhưng thần thái tươi tắn, thanh lịch đầy cuốn hút là điều sẽ luôn còn mãi.

Thay vì chọn "dao kéo" níu kéo tuổi xuân, Kim Tae Hee chọn lão hóa tự nhiên, già đi 1 cách duyên dáng. Những nếp nhăn, những đường nét đã hằn sâu trên gương mặt chính là minh chứng cho một hành trình dài trong sự nghiệp, cuộc sống. Vẻ đẹp của Kim Tae Hee giờ đây mang theo sự trưởng thành, chín chắn và nội tâm sâu sắc, khiến cô trở nên cuốn hút hơn bao giờ hết.

Trước đó, Kim Tae Hee gây bão khi xuất hiện với vẻ ngoài già nua trong họp báo ra mắt phim tại Mỹ

Cô không còn trẻ trung như trước, nhưng vẫn cực kỳ thanh lịch, rạng rỡ và cuốn hút

Kim Tae Hee sinh năm 1980, là một trong những nữ diễn viên được mệnh danh là "quốc bảo nhan sắc" của Hàn Quốc. Cô nổi tiếng không chỉ nhờ vẻ đẹp tự nhiên, không scandal mà còn bởi tài năng và học vấn đáng ngưỡng mộ. Cô là một trong số ít những ngôi sao được đánh giá cao ở cả ba khía cạnh: Sắc đẹp, trí tuệ và sự nghiệp.

Trước khi diễn xuất, cô tốt nghiệp Đại học Quốc gia Seoul - ngôi trường danh giá bậc nhất Hàn Quốc với chuyên ngành Thiết kế Thời trang. Cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 2001 và nhanh chóng gây ấn tượng với vai diễn phản diện Han Yoo Ri trong bộ phim kinh điển Nấc Thang Lên Thiên Đường. Kim Tae Hee tiếp tục khẳng định vị thế của mình qua hàng loạt phim truyền hình ăn khách như Chuyện Tình Harvard, Iris, Yongpal, Hi Bye Mama...

Kim Tae Hee từng là đại mỹ nhân Kbiz

Chuyện tình của Kim Tae Hee và Bi Rain cũng là một trong những câu chuyện lãng mạn và bền vững nhất làng giải trí Hàn Quốc. Cả hai quen nhau vào năm 2011 khi cùng tham gia một đoạn phim quảng cáo. Theo lời Bi Rain, chính sự giản dị và chuyên nghiệp của Kim Tae Hee đã khiến anh "yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên". Tuy nhiên, anh đã phải mất nhiều lần mời hẹn hò mới được cô chấp nhận.

Cả hai công khai hẹn hò vào năm 2013 và chính thức kết hôn vào năm 2017. Trái ngược với hình ảnh hào nhoáng của cả hai, đám cưới được tổ chức vô cùng đơn giản tại một nhà thờ, chỉ có sự tham gia của gia đình và bạn bè thân thiết. Chi phí cho đám cưới được tiết lộ là rất thấp, thể hiện sự coi trọng tình cảm hơn vật chất của cặp đôi. Sau kết hôn, Kim Tae Hee và Bi Rain lần lượt chào đón hai cô con gái xinh xắn. Họ sống một cuộc sống gia đình kín tiếng, hạnh phúc và luôn dành cho nhau những lời yêu thương ngọt ngào trước công chúng. Cả hai được xem là một "cặp đôi quyền lực", không chỉ bởi sự nghiệp thành công mà còn bởi câu chuyện tình yêu đẹp như mơ.

Bi Rain - Kim Tae Hee là cặp đôi vàng của showbiz

Nguồn: Instagram