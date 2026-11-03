Nữ diễn viên hoãn cưới đại gia miền Tây, lý do được hé lộ

Cuối năm 2024, Phi Thanh Vân công khai chuyện tình cảm với doanh nhân Trần Chí Phú. Kể từ khi công khai, cả hai đồng hành cùng nhau trong các hoạt động của đối phương. Bạn trai cũng dắt Phi Thanh Vân về ra mắt gia đình và lên kế hoạch tổ chức đám cưới trong tháng 12/2025.

Tuy nhiên, kế hoạch này sau đó phải thay đổi. Nữ nghệ sĩ cho biết cô bận rộn với nhiều dự án cá nhân, trong đó có việc hoàn thiện một bộ phim và tổ chức một cuộc thi hoa hậu. Vì vậy, cả hai quyết định lùi hôn lễ sang năm 2026 để có thêm thời gian chuẩn bị. Thế nhưng, đám cưới vẫn chưa thể diễn ra trong năm nay. Theo chia sẻ mới nhất, Phi Thanh Vân và bạn trai tiếp tục thống nhất dời ngày cưới sang năm 2027.



Phi Thanh Vân tiếp tục lùi thời điểm tổ chức đám cưới với bạn trai U60

Lý do được hé lộ là cả hai đều có những kế hoạch công việc riêng cần giải quyết, trong khi một hôn lễ quy mô lớn cũng đòi hỏi thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng. Phi Thanh Vân cho biết cô cần khoảng 5-6 tháng để lo liệu các khâu, từ trang phục, ảnh cưới, địa điểm tổ chức đến danh sách khách mời.

Nữ nghệ sĩ dự kiến mời khoảng 500 khách, bao gồm người thân, bạn bè, đồng nghiệp và những mối quan hệ trong công việc. Với quy mô này, việc chuẩn bị cần được tính toán cẩn thận để mọi thứ diễn ra chỉn chu. Dù ngày cưới liên tục thay đổi, Phi Thanh Vân khẳng định cả hai vẫn đồng hành và không vì chuyện trì hoãn mà ảnh hưởng đến tình cảm.

Phi Thanh Vân chia sẻ cần thêm thời gian chuẩn bị chu đáo để tiếp 500 khách mời cho ngày trọng đại của cả hai

Bạn trai Phi Thanh Vân là doanh nhân Trần Chí Phú, người hơn cô 12 tuổi, quê Long An (nay thuộc tỉnh Tây Ninh). Nam doanh nhân là giám đốc một công ty xây dựng, đồng thời sở hữu nhà máy chế biến đá tại Lâm Đồng. Cả hai bén duyên thông qua công việc, có khoảng một năm làm bạn trước khi chính thức tìm hiểu và tiến tới mối quan hệ tình cảm.

Phi Thanh Vân từng chia sẻ cô và bạn trai có nhiều điểm đồng điệu trong suy nghĩ, luôn dành cho nhau sự tin tưởng và nghiêm túc xác định tương lai lâu dài. Dù chưa chính thức tổ chức hôn lễ, nữ nghệ sĩ đã thoải mái gọi đối phương là "ông xã" trong cuộc sống thường ngày. Với cô, Trần Chí Phú không chỉ là người yêu mà còn mang đến cảm giác về một mái ấm gia đình.

Nói về quyết định gắn bó với doanh nhân hơn tuổi, Phi Thanh Vân từng bày tỏ: "Tôi biết mình đã chọn đúng người, đúng thời điểm. Ở bên anh, tôi cảm thấy mình đã có một gia đình thực sự. Anh là người đàn ông nghiêm túc, trách nhiệm trong công việc, thân thiện, gần gũi với bạn bè và đặc biệt yêu tôi rất chân thành".

Không chỉ chiều chuộng Phi Thanh Vân như "công chúa", doanh nhân Trần Chí Phú còn ghi điểm khi xây dựng mối quan hệ thân thiết với con trai riêng của nữ diễn viên. Anh nhiều lần đồng hành cùng hai mẹ con trong các chuyến đi, đưa bé đi chơi, chuẩn bị quà tặng và chăm sóc cậu bé bằng sự ân cần. Chính cách đối xử chân thành ấy khiến Phi Thanh Vân nhiều lần bày tỏ cô cảm thấy mình và con trai đã tìm được một bờ vai đủ vững chãi để nương tựa.

Bạn trai Phi Thanh Vân kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng

Ảnh: FBNV