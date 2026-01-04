Chiều 3/1, tờ Chosun Ilbo đưa tin, nữ diễn viên Lee Si Young (phim quốc dân Vườn Sao Băng) đã trải qua ca sinh mổ bé thứ 2. Đáng chú ý, người đẹp sinh non, lâm bồn sớm hơn 2 tuần so với dự kiến ban đầu. Vào ngày sinh con, Lee Si Young không được gây mê toàn thân. Thay vào đó, mỹ nhân Vườn Sao Băng được gây tê tủy sống (gây tê thân dưới) trong khi các bác sĩ thực hiện quy trình sinh mổ.

Trong suốt 2 tiếng đồng hồ trên giường mổ, Lee Si Young đã ở trong trạng thái hoàn toàn tỉnh tảo và chứng kiến tận mắt các bác sĩ thao tác. Sau khi ca sinh mổ kết thúc, các bác sĩ mới tiết lộ chuyện nữ diễn viên từng phải đối mặt với tình huống khá nguy hiểm, thậm chí có thể phải cắt bỏ tử cung. Họ quyết định không để lộ thông tin này trước ca phẫu thuật vì lo ngại sẽ gây ảnh hưởng đến tâm lý của nữ minh tinh.

Lee Si Young sinh non, không được gây mê toàn thân khi thực hiện ca sinh mổ bé thứ 2. Ảnh: Naver

Sau khi "mẹ tròn con vuông", nữ diễn viên sinh năm 1982 mới thừa nhận việc sinh con ở tuổi 43 là chuyện không hề dễ dàng. Đồng thời, cô cũng tỏ vẻ ngạc nhiên trước tốc độ hồi phục nhanh chóng của cơ thể mình. Được biết, Lee Si Young từ lâu vốn đã quen với cường độ tập luyện cao nên tốc độ hồi phục sau sinh của nữ diễn viên cũng có sự khác biệt so với nhiều người.

Nữ minh tinh họ Lee đối mặt với không ít khó khăn khi sinh con ở tuổi 43. Ảnh: Nate

Trước đó, nữ nghệ sĩ họ Lee gây tranh cãi khi tự ý chuyển phôi đông lạnh với người chồng cũ để sinh con thứ 2. Chồng cũ của cô hoàn toàn không đồng ý nhưng nữ diễn viên vẫn tự ý thực hiện theo ý mình.

Theo đó, cách đây 6 năm, Lee Si Young và Cho Seung Hyun đã trữ đông trứng, tinh trùng sau khi có con đầu lòng vào năm 2018. Khi đó, cả 2 có kế hoạch cùng sinh thêm con trong tương lai. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của vợ chồng Lee Si Young đã chấm dứt vào tháng 3 năm ngoái, do khác biệt không thể dung hòa về tính cách. Sau đó, khi thời gian lưu trữ phôi tối đa của nữ diễn viên sắp hết, Lee Si Young muốn làm cấy ghép phôi thai, nhưng bị chồng cũ phản đối. Dù vậy, cô vẫn đến bệnh viện 1 mình để tiến hành thủ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và mang thai đứa con thứ 2.

Lee Si Young mang thai con thứ 2 sau khi ly hôn chồng doanh nhân. Cô có em bé nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Ảnh: Nate

Lee Si Young chính thức gia nhập làng giải trí Hàn Quốc vào năm 2008 qua tác phẩm Urban Legends Deja Vu. Tới năm 2009, tên tuổi nữ diễn viên bỗng vụt sáng nhờ vai phụ trong bộ phim truyền hình kinh điển Vườn Sao Băng. Nhờ vai diễn này, Lee Si Young được cả Hàn Quốc nhớ mặt. Sau đó, các nhà sản xuất đẩy cô lên hàng vai chính ở loạt phim như Poseidon, Wild Romance, Golden Cross… và được hợp tác cùng nhiều nam thần đình đám như Lee Dong Wook, Choi Siwon... Những năm gần đây, cô tiếp tục gây tiếng vang qua loạt tác phẩm như Sweet Home, Grid...