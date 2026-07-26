Nữ diễn viên cả nước biết mặt bí mật sinh con sau scandal nói dối chồng đi làm đẹp để cặp kè rapper kém 12 tuổi?

Lý Tiểu Lộ từng là minh tinh hạng A của showbiz Trung Quốc. Cô là Ảnh hậu trẻ nhất lịch sử giải Kim Mã khi đạt danh hiệu Nữ chính xuất sắc năm 17 tuổi. Sau thành công ấy, Lý Tiểu Lộ được mệnh danh là "thiên tài diễn xuất" của showbiz Trung Quốc, trở thành con cưng của giới nghệ thuật và có sự nghiệp lên như diều gặp gió. Tuy nhiên, danh tiếng của Lý Tiểu Lộ đã vỡ vụn, bị liệt vào danh sách đen cấm sóng vĩnh viễn của cơ quan quản lý văn hóa vào năm 2017. Lý Tiểu Lộ bị vạch trần ngoại tình với em trai kết nghĩa - rapper PG One, kém cô 12 tuổi. Scandal khiến cuộc hôn nhân của nữ diễn viên và tài tử Giả Nãi Lượng tan nát.

Sau nhiều năm kín tiếng về đời tư, Lý Tiểu Lộ đang bất ngờ trở thành cái tên được bàn tán nhiều nhất trên MXH Weibo khi một paparazzi tung video cô xuất hiện cùng 1 bé gái. Theo các nguồn tin trong showbiz, bé gái ấy là con thứ 2 của Lý Tiểu Lộ, năm nay sắp tròn 3 tuổi. Nữ diễn viên đã giấu kín chuyện mang thai và sinh con suốt nhiều năm qua. Lý Tiểu Lộ cũng không hé răng nửa lời về danh tính cha của con gái thứ 2. Tuy nhiên, con gái của Lý Tiểu Lộ được cho biết có gương mặt thanh tú, tính cách rất ngoan ngoãn và hay cười.

Lý Tiểu Lộ xuất hiện cùng 1 bé gái, được cho biết là con thứ 2 của cô. Nguồn: Weibo.

Con gái thứ 2 của Lý Tiểu Lộ được cho biết sắp tròn 3 tuổi. Danh tính cha của đứa trẻ đến nay là 1 bí ẩn. Ảnh: Sina.

Thực tế, từ năm 2024, dân tình đã soi ra bằng chứng Lý Tiểu Lộ bí mật sinh con. Từ năm 2024, phong cách thời trang của Lý Tiểu Lộ thay đổi rõ rệt. Cô thường xuyên diện những bộ quần áo rộng rãi, đồng thời có khoảng thời gian khá dài biến mất và không cập nhật cuộc sống lên MXH. Đến tháng 6/2025, Lý Tiểu Lộ đăng video nhảy cùng con gái lớn Điềm Hinh tại nhà. Tuy nhiên, cư dân mạng phát hiện trong góc khung hình xuất hiện chiếc ghế ăn dành cho trẻ nhỏ cùng bóng dáng của một em bé. Lý Tiểu Lộ chẳng những không lên tiếng trước những lời đồn đoán mà còn thẳng tay xóa những dòng bình luận suy đoán cô sinh con lần 2. Điều này khiến nhiều người càng tin chắc rằng gia đình Lý Tiểu Lộ có thêm thành viên mới, nhưng cô che giấu vì không muốn vướng thêm điều tiếng.

Netizen phát hiện chiếc ghế trẻ em trong nhà của Lý Tiểu Lộ, có cả bé trai hơn 1 tuổi đang ngồi trên đó. Nguồn: Sina.

Trước đó, Lý Tiểu Lộ từng gây xôn xao với gương mặt bầu bĩnh khác lạ, khiến dân tình đồn đoán cô bí mật mang thai và sinh con lần 2. Ảnh: Weibo.

Scandal khiến Lý Tiểu Lộ bị "phong sát vĩnh viễn"

Tại showbiz Trung Quốc, Lý Tiểu Lộ từng có tổ ấm lý tưởng với tài tử Giả Nãi Lượng và con gái Điềm Hinh. Cặp sao công khai mối quan hệ vào năm 2010, tổ chức đám cưới vào tháng 7/2012 và con gái Điềm Hinh chào đời ngày 23/10 cùng năm. Được biết, để chinh phục Lý Tiểu Lộ, Giả Nãi Lượng phải bỏ rất nhiều tâm sức, thời gian để chứng minh tình cảm. Do đó, sau khi kết hôn, anh luôn nâng niu, yêu chiều Lý Tiểu Lộ như công chúa.

Nhưng vào năm 2017, hình ảnh gia đình hạnh phúc của nữ diễn viên đã sụp đổ dưới ống kính của paparazzi. Cánh săn ảnh xứ tỷ dân đã bắt trọn khoảnh khắc Lý Tiểu Lộ đi taxi tới nhà của rapper PGone - em trai kết nghĩa của chồng cô - lúc nửa đêm, đến sáng hôm sau mới rời đi. Trong clip, hai người có những hành động thân mật vượt quá giới hạn của đồng nghiệp.

Lý Tiểu Lộ ngoại tình với em trai kết nghĩa của chồng - rapper PGone. Ảnh: Sina.

Đáng nói là ngay thời điểm vợ ra ngoài ngoại tình, Giả Nãi Lượng đang livestream trò chuyện cùng fan. Nam diễn viên cười nói vui vẻ và còn khoe rằng bà xã đang đi salon làm đẹp khi được netizen đặt câu hỏi về việc Lý Tiểu Lộ đang ở đâu. Đến khi mọi chuyện vỡ lỡ, Giả Nãi Lượng biến thành người đàn ông đáng thương nhất showbiz Hoa ngữ, thậm chí bị không ít người chế giễu là "kẻ ngốc" bị vợ và PGone cắm sừng mà không hề hay biết.

Sau khi hình ảnh đến nhà PGone tràn ngập mặt báo, Lý Tiểu Lộ giãy nảy, khẳng định cô và đàn em rapper không có chuyện gì mờ ám với nhau. Dù bị vợ phản bội, Giả Nãi Lượng vẫn tỏ như chưa có chuyện gì xảy ra, cùng Lý Tiểu Lộ biểu diễn trên sân khấu đón năm mới. Điều này tạo nên một màn thể hiện tình cảm gượng ép, ngượng ngùng nhất trong lịch sử Cbiz.

Cô nói dối ông xã tài tử đi làm đẹp, nhưng thực chất đến nhà PGone để vụng trộm. Ảnh: Sohu.

Đến tháng 10/2019, 3 clip "nóng bỏng mắt" với 1001 khoảnh khắc tình tứ của Lý Tiểu Lộ và PGone lan truyền khắp MXH. Chừng ấy đã đủ chứng minh Lý Tiểu Lộ và PGone đã ngoại tình. Trước gạch đá của dư luận, PGone viết tâm thư xin lỗi, thừa nhận bản thân có mối quan hệ không đứng đắn với Lý Tiểu Lộ, lừa dối Giả Nãi Lượng. Câu chuyện ngoại tình giữa Lý Tiểu Lộ và rapper trẻ PGone không chỉ làm rúng động giới showbiz Hoa ngữ mà còn trở thành vụ bê bối đáng xấu hổ nhất Cbiz năm đó. Không lâu sau khi video thân mật giữa vợ và nhân tình bại lộ, Giả Nãi Lượng thông báo ly hôn Lý Tiểu Lộ. Điềm Hinh được Lý Tiểu Lộ nuôi dưỡng, Giả Nãi Lượng chu cấp và thăm nuôi con định kỳ hàng tháng.

Sau khi bị đuổi khỏi Cbiz, Lý Tiểu Lộ chuyển sang bán hàng online để kiếm sống. Những năm qua, cô thường xuyên bị bắt gặp hẹn hò với những chàng trai trẻ tuổi.

Cuộc hôn nhân của Lý Tiểu Lộ và Giả Nãi Lượng tan vỡ vì nữ diễn viên "cắm sừng" chồng. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu