Tờ People dẫn thông báo từ gia đình cho biết nữ diễn viên Nadia Farès đã qua đời ở tuổi 57, một tuần sau khi được phát hiện bất tỉnh trong hồ bơi tại Paris. Hai con gái của bà đã xác nhận tin buồn với hãng tin AFP vào ngày 17/4.

“Chúng tôi vô cùng đau buồn khi phải thông báo về sự ra đi của Nadia Farès vào thứ Sáu này. Nước Pháp đã mất đi một nghệ sĩ lớn, nhưng với chúng tôi, trên hết, đó là người mẹ mà chúng tôi vừa mất”, hai con gái Cylia và Shana Chasman của bà cho biết.

Nữ diễn viên Nadia Farès được phát hiện bất tỉnh dưới hồ bơi tại một phòng gym tư nhân ở Paris ngày 11/4. Một người bơi khác nhanh chóng lao tới hỗ trợ, tiến hành hô hấp nhân tạo trước khi lực lượng y tế có mặt. Bà sau đó được đưa khẩn cấp tới Bệnh viện Pitié-Salpêtrière, rơi vào tình trạng hôn mê do ngừng tim và qua đời vào ngày 17/4.

Cơ quan chức năng đã mở cuộc điều tra song chưa phát hiện dấu hiệu bất thường liên quan đến cái chết.

Năm 2007, nữ diễn viên từng tiết lộ bà đã trải qua phẫu thuật não do mắc chứng phình động mạch. Bà khi đó mô tả tình trạng sức khỏe của mình như “một quả bom hẹn giờ cần được xử lý khẩn cấp”. Ngoài ra, nữ diễn viên cũng từng trải qua ba ca phẫu thuật tim.

Sự ra đi đột ngột của bà để lại nỗi mất mát lớn với gia đình và điện ảnh Pháp.

Sinh năm 1968 tại Morocco, Nadia Farès nổi tiếng vào những năm 2000 với vai diễn trong bộ phim The crimson rivers của đạo diễn Mathieu Kassovitz, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Jean-Christophe Grangé.

Sau đó, bà tiếp tục tham gia nhiều dự án quốc tế, trong đó có phim Storm warning (2007), cùng hàng chục tác phẩm điện ảnh Pháp khác. Theo Le Monde , nữ diễn viên có kế hoạch khởi quay bộ phim hành động, hài vào tháng 9/2026. Đây sẽ là dự án đánh dấu lần đầu bà đảm nhận vai trò đạo diễn và biên kịch.

Sự ra đi của nữ diễn viên để lại niềm tiếc thương lớn đối với gia đình, đồng nghiệp và người hâm mộ. Trong bài đăng trên Instagram ngày 18/4, con gái bà - Cylia - bày tỏ nỗi đau trước sự ra đi của mẹ: “Đây là nỗi đau mà tôi sẽ không bao giờ vượt qua. Tạm biệt thật đau đớn, nhưng mẹ ơi, con sẽ khiến mẹ tự hào,” cô viết trong lời tri ân đầy xúc động.

Cô nói thêm: “Mẹ không chỉ là người mẹ tuyệt vời mà còn là người bạn thân nhất của con. Con yêu mẹ, xin hãy dõi theo con. Mẹ đã cho con thấy cuộc sống có thể thay đổi nhanh đến mức nào chỉ sau một đêm. Con sẽ ghi nhớ điều đó mỗi ngày và sống trọn vẹn từng ngày vì mẹ", Cylia viết.