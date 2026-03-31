Ngày 31/3, tờ HK01 đưa tin showbiz Hong Kong (Trung Quốc) đón nhận tin buồn Thi Minh - biểu tượng sắc đẹp lai của đài truyền hình TVB - đã qua đời vì bệnh viêm phổi ở tuổi 74. Cách đây 2 năm, nữ diễn viên kỳ cựu từng gặp tai nạn ở nhà riêng, bị ngã chấn thương sọ não và phải trải qua ca phẫu thuật mở hộp sọ.

Sau ca phẫu thuật não, sức khỏe của Thi Minh suy yếu hơn trước, nhưng vẫn ổn. Tuy nhiên, gần đây, bà đã bị viêm phổi vì thời tiết lạnh và ẩm ướt kéo dài của mùa xuân. Theo người nhà của Thi Minh, bệnh viêm phổi của sao nữ hàng đầu xứ Hương Cảng chuyển biến xấu rất nhanh, mọi biện pháp chữa trị đều không hiệu quả. Cuối cùng, Thi Minh qua đời vì bị suy đa tạng.

Hai con trai song sinh của Thi Minh là Lý Vịnh Hào và Lý Vịnh Hán bị sốc nặng trước sự ra đi đột ngột của mẹ. Cả hai từ chối mọi cuộc gọi của truyền thông. Phía gia đình Thi Minh chỉ cho biết đang thu xếp chuẩn bị tang lễ cho cố minh tinh gạo cội và mong mọi người cho họ không gian riêng tư.

Chồng cũ của Thi Minh - nam diễn viên Lý Gia Đỉnh - bày tỏ sự bàng hoàng, đau lòng sau khi hay tin bạn đời trước đây đã ra đi. Các nghệ sĩ trong showbiz Hoa ngữ cũng gửi lời chia buồn sâu sắc trước cái chết bất ngờ của Thi Minh.

Thi Minh sinh năm 1951, là diễn viên xuất sắc của TVB. Ngoài diễn xuất tốt và có nhan sắc lai xinh đẹp, bà còn tinh thông karate, judo, cưỡi ngựa. Thời hoàng kim sự nghiệp, Thi Minh gây ấn tượng với các vai diễn công chúa ngoại tộc trong phim cổ trang, Tử Sam Long Vương trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Thạch Cơ nương nương trong Na Tra, Thượng Quan Yến trong Hiệp đạo phong lưu...

Vì có khả năng đánh võ thực chiến, Thi Minh từng làm vệ sĩ cho tài tử Sylvester Stallone - huyền thoại phim hành động Hollywood - khi nam diễn viên đến Hong Kong (Trung Quốc) quảng bá phim First Blood.

Thi Minh từng là nữ diễn viên có nhan sắc lai Tây đình đám của đài truyền hình hàng đầu xứ Hương Cảng TVB. Ảnh: HK01.

Nguồn: Sina, Sohu, HK01