Nữ diễn viên 2 lần trúng số độc đắc, lập tức ôm 385 tỷ đồng mua xe địa hình chạy thẳng vào núi ở suốt 2 tháng

Trần Ngọc Liên sinh năm 1960, từng là mỹ nhân hàng đầu showbiz Hong Kong (Trung Quốc). Năm 18 tuổi, khi vừa tốt nghiệp trung học, Trần Ngọc Liên đã lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn vì sở hữu vẻ đẹp trong trẻo, ngọt ngào. Sau đó, cô tham gia lớp đào tạo diễn viên của TVB và có được vai diễn đầu tiên vào năm 1977 trong bộ phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký.

Những năm về sau, Trần Ngọc Liên tiếp tục ghi dấu ấn qua các tác phẩm Thiên Long Bát Bộ, Thần Điêu Đại Hiệp, Sở Lưu Hương, Thập Tam Thái Bảo... Trong đó, vai diễn Tiểu Long Nữ của cô trong Thần Điêu Đại Hiệp được xếp vào hàng kinh điển. Ở giai đoạn hoàng kim, Trần Ngọc Liên từng được xếp vào hàng những mỹ nhân đắt giá nhất xứ Hương Cảng, là một trong "Ngũ lệ nhân" của TVB bên cạnh Trương Mạn Ngọc, Thích Mỹ Trân, Tăng Hoa Thiên, Lê Mỹ Nhàn.

Vai diễn Tiểu Long Nữ giúp Trần Ngọc Liên nổi đình nổi đám ở showbiz Hong Kong (Trung Quốc). Ảnh: HK01.

Không chỉ xinh đẹp, tài năng và thành công, Trần Ngọc Liên còn may mắn hơn người. Cô từng trúng số độc đắc liên tiếp 2 lần, với tổng số tiền hơn 100 triệu NDT (385 tỷ đồng). Với người bình thường, chỉ cần trúng độc đắc một lần cũng đủ để ăn mừng rầm rộ, thậm chí thay đổi hoàn toàn cuộc đời. Thế nhưng, dù trúng số tới hai lần và nắm trong tay hàng trăm tỷ đồng, cuộc sống của Trần Ngọc Liên dường như vẫn chẳng có nhiều thay đổi.

Công chúng chưa từng thấy nữ diễn viên này mua du thuyền hay biệt thự xa hoa, cũng hiếm khi bắt gặp cô khoác lên mình những món đồ hàng hiệu đắt đỏ. Ngược lại, hành trình của Trần Ngọc Liên thường gắn liền với những vùng núi xa xôi ở Tây Tạng, Vân Nam và Tứ Xuyên (Trung Quốc). Sau khi trúng số lần 2, Trần Ngọc Liên được cho biết đã mua một chiếc xe địa hình để lái vào khu vực vùng núi hẻo lánh chịu thiệt hại nặng nề sau trận động đất Vấn Xuyên 2008 để tham gia công tác cứu trợ. Trần Ngọc Liên ở lại Bắc Xuyên, Miên Dương hơn hai tháng để cùng các tình nguyện viên vận chuyển hàng cứu trợ và tham gia công cuộc tái thiết trường học, bản làng cho người dân.

Sau 2 lần trúng số và có được số tiền hàng trăm tỷ từ trên trời rơi xuống, Trần Ngọc Liên vào núi làm thiện nguyện, cứu trợ động đất. Ảnh: Sina.

Mỹ nhân được Lưu Đức Hoa, Châu Nhuận Phát si mê

Theo tờ Sohu, chuyện tình cảm của Trần Ngọc Liên còn nhiều thăng trầm hơn bất kỳ bộ phim kiếm hiệp Kim Dung nào mà cô từng tham gia. Khi quay tác phẩm Thần Điêu Đại Hiệp, "Dương Quá" Lưu Đức Hoa đã phản lòng Trần Ngọc Liên. Tuy nhiên, nữ diễn viên chẳng mảy may để ý đến Thiên vương do đã yêu tài tử Châu Nhuận Phát.

Lưu Đức Hoa phải lòng Trần Ngọc Liên sau khi quay Thần Điêu Đại Hiệp. Ảnh: Xiaohongshu.

Năm 18 tuổi, khi đóng phim Đại Hanh, cô nảy sinh tình cảm với Châu Nhuận Phát. Cả hai nhanh chóng trở thành cặp đôi vàng được công chúng Hong Kong (Trung Quốc) ngưỡng mộ. Tuy nhiên, mối tình kéo dài 5 năm của họ cuối cùng vẫn đi đến hồi kết. Thời điểm chia tay, Châu Nhuận Phát mới 27 tuổi, suy sụp tinh thần nghiêm trọng. Thậm chí, nam diễn viên còn tìm đến nhà chị gái Trần Ngọc Liên, uống hỗn hợp nước rửa chén và chất khử trùng để tự vẫn. Sự việc khi ấy từng gây chấn động Hong Kong (Trung Quốc) một thời.

Trần Ngọc Liên đã ở bên chăm sóc Châu Nhuận Phát trong bệnh viện cho đến khi tình cũ bình phục mới dứt khoát rời đi. Nhiều năm sau, khi được hỏi về mối tình sâu đậm nhất đời mình, Châu Nhuận Phát chỉ nói một câu đầy ám ảnh: "Tình yêu khắc cốt ghi tâm là thứ có thể khiến người ta mất mạng".

Châu Nhuận Phát có hành động cực đoan sau khi cuộc tình với Trần Ngọc Liên tan vỡ.. Ảnh: Xiaohongshu.

Sau khi chia tay "Thần Bài" Châu Nhuận Phát, thông qua sự mai mối của Thẩm Điện Hà, Trần Ngọc Liên kết hôn với doanh nhân gốc Hoa Trần Siêu Vũ - người điều hành hoạt động kinh doanh sòng bạc tại Mỹ. Cuộc hôn nhân kéo dài 8 năm trước khi hai người đường ai nấy đi. Về sau, nữ diễn viên thừa nhận bản thân khi ấy quá ngây thơ, chưa suy nghĩ thấu đáo khi quyết định kết hôn. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, cô còn được cho là có mối quan hệ tình cảm kéo dài 11 năm với nữ đạo diễn Thái Mỹ Thi.

Nữ diễn viên đổ vỡ hôn nhân với doanh nhân gốc Hoa Trần Siêu Vũ sau 8 năm chung sống. Ảnh: Xiaohongshu.

Trải qua những sóng gió tình trường, Trần Ngọc Liên không còn đặt kỳ vọng vào tình yêu hay hôn nhân. Cô sống độc thân, tu tập và dành phần lớn thời gian, tiền bạc tích lũy được cho những người mà mình cho rằng thực sự cần giúp đỡ.

Trải qua những sóng gió, Trần Ngọc Liên hiện sống độc thân, tự do, yên bình. Ảnh: Sohu.

Nguồn: Sina, Sohu