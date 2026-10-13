Nữ chủ xe tự tin đưa đón con, đi làm với VinFast VF 6

Nhẹ nhàng khi đi phố, thoải mái lúc dừng chờ

Là người thường xuyên đưa đón hai con và lái xe đi làm, chị Phương (36 tuổi, nhân viên ngân hàng tại Đà Nẵng) ưu tiên một chiếc ô tô dễ điều khiển. Sau ba tháng sử dụng VinFast VF 6, điều chị đánh giá cao là khả năng làm quen nhanh. Chiếc SUV điện đáp ứng nhu cầu về không gian của gia đình nhưng vẫn dễ điều khiển khi đi trong phố.

Phiên bản Plus mà chị lựa chọn có công suất tối đa 201 mã lực, mô-men xoắn cực đại 310 Nm. Khi chọn chế độ Eco, bàn đạp ga phản hồi nhẹ nhàng, thuận tiện cho việc điều chỉnh tốc độ lúc đường đông.

"Tôi để Eco cả tuần, chỉ khi về quê ngoại ở Hội An mới chuyển sang Normal", chị Phương cho biết.

Những lúc chờ đèn đỏ, tính năng tự động giữ phanh (Auto Hold) cũng được chị sử dụng thường xuyên. Khi được kích hoạt, hệ thống duy trì lực phanh, người lái không cần giữ chân trên bàn đạp phanh liên tục. Với các tuyến đường có nhiều đèn đỏ, tính năng này mang tới cho người lái khoảng nghỉ khi chờ tín hiệu chuyển xanh.

Chị Phương chỉ ra một tính năng hữu ích khác là hỗ trợ khởi hành ngang dốc, đặc biệt khi lên dốc cầu hoặc ra khỏi hầm chung cư. Hệ thống giữ phanh trong thời gian ngắn khi người lái chuyển chân sang bàn đạp ga, hạn chế xe trôi về sau.

Không gian khoang nội thất cũng đáp ứng tiêu chí của chị khi đổi xe. Chiều dài cơ sở 2.730 mm tạo cabin rộng rãi. Hàng ghế thứ hai được trang bị móc khóa ISOFIX để lắp ghế trẻ em. Khi cần chở đồ cồng kềnh, chủ xe có thể gập hàng ghế thứ hai để mở rộng khoang hành lý lên tối đa 1.576 lít.

Chủ động vào chỗ đỗ, thêm hỗ trợ khi mua xe

Với chị Phương, thao tác đỗ xe từng khiến chị ngại cầm lái, cho đến khi sử dụng VF 6. Camera 360 độ kết hợp cảm biến phía sau cung cấp hình ảnh xung quanh xe và cảnh báo khoảng cách với vật cản, thuận tiện khi lùi vào ô đỗ hoặc ra khỏi gara. Cảnh báo điểm mù bổ sung thông tin về phương tiện trong vùng khó quan sát qua gương.

"Trước đây, mỗi khi lùi xe từ nhà ra đường tôi đều phải nhờ chồng. Giờ thì tôi có thể tự xử lý vô tư", chị Phương nói.

Với những gia đình đang dự định chuyển sang xe điện, VinFast đang triển khai chương trình "Vì tương lai xanh" lần 2 từ nay tới hết 19/12/2026 với mức ưu đãi 9% cho VF 6. Sau ưu đãi, phiên bản Eco từ 646 triệu đồng còn 587,86 triệu đồng, bản Plus từ 699 triệu đồng còn 636,09 triệu đồng.

Nhóm khách hàng được hưởng chính sách là chủ ô tô, xe máy xăng mọi thương hiệu hoặc chủ ô tô, xe máy điện VinFast chuyển sang mua ô tô điện VinFast. Người đứng tên xe mới có thể là bản thân khách hàng, vợ/chồng, con cái, bố mẹ hai bên hoặc anh chị em ruột bên vợ/bên chồng.

Sau khi mua, chủ xe còn được sạc miễn phí tại hệ thống V-Green với hạn mức 10 lượt mỗi tháng đến hết ngày 10/2/2029. Quyền lợi này hỗ trợ các gia đình đưa khoản chi năng lượng về gần như bằng 0 trong hơn hai năm tới.