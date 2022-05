Nữ chính Thương ngày nắng về bản Hàn đóng phim mới cực ám ảnh

Diễn xuất đỉnh cao và đầy ám ảnh của Kim So Yeon ở phim It's alright

Nhắc đến những "ác nữ" tiêu biểu của màn ảnh xứ Hàn, có lẽ Kim So Yeon là cái tên đầu tiên mà đa phần người hâm mộ nghĩ đến. Ở bộ phim Cuộc chiến thượng lưu, cô đảm nhiệm xuất sắc vai Cheon Seo Jin. Thế nhưng trong tác phẩm mới It's alright, diễn xuất của cô thậm chí còn ấn tượng hơn nữa.

Ám ảnh với diễn xuất của Kim So Yeon ở It's Alright

Phía bên trên là đoạn clip mà nhiều netizen đang chia sẻ. Đa phần khán giả sau khi xem xong đều tỏ ra vô cùng ấn tượng với thần thái Kim So Yeon thể hiện.

Ác nữ trên màn ảnh nhưng không thiếu khoảnh khắc cute

Kim So Yeon sở hữu visual rất hợp để đóng các vai phản diện. Những vai ác nữ do cô đảm nhận thường mang tới cảm giác ám ảnh cho người xem. Thế nhưng khi tham gia các show truyền hình, nữ diễn viên lại có nhiều khoảnh khắc vô cùng dễ thương.

Bất ngờ khi ác nữ màn ảnh Hàn lại có khoảnh khắc dễ thương thế này

Nói thêm về Kim So Yeon, cô là một diễn viên nổi tiếng trong làng điện ảnh Hàn Quốc. Trước Cuộc chiến thượng lưu, Kim So Yeon đóng phim Con gái xinh đẹp của mẹ. Đây chính là nguyên tác của bộ phim Thương ngày nắng về đang gây sốt tại Việt Nam thời điểm hiện tại.

Trong năm tới, cô sẽ tham gia phần 2 của bộ phim Bạn trai tôi là hồ ly (Tale of the Nine Tailed 1938). Với sự góp mặt của Kim So Yeon, Lee Dong Wook và Kim Bum, đây hứa hẹn sẽ là siêu phẩm không thể bỏ lỡ.

