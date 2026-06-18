Nữ chính phim Việt giờ vàng nhận mưa lời khen vì diễn quá hay, chỉ 1 câu thoại mà khán giả “đau đớn tột cùng”

Ở tập 15 của Dưới Ô Cửa Sáng Đèn, mối quan hệ vợ chồng giữa Diệu (Quỳnh Châu) và Dương (Tiến Lộc) chính thức rơi vào khủng hoảng khi sự thật về mối quan hệ ngoài luồng của Dương với Trang (Thanh Tâm) bị phơi bày. Diệu không chỉ đau đớn vì bị phản bội mà còn cảm thấy mọi sự hy sinh, vun vén của mình suốt thời gian qua đều trở nên vô nghĩa.

Đối mặt với chồng ngoại tình, Diệu cay đắng hỏi thẳng Dương: "Xinh không? Giỏi không? Trẻ đẹp hơn tôi à?". Đó không đơn thuần là câu hỏi về nhan sắc hay tuổi tác. Đó là tiếng lòng của một người phụ nữ phát hiện mình bị phản bội mà không biết lý do cũng như không cam tâm. Thế nên câu hỏi này của Diệu vừa như để trách móc người chồng bạc tình, vừa như xót thương cho chính mình, khiến khán giả nghe mà đau đớn theo nữ chính.

Trong phân cảnh này, Diệu cho Dương một cơ hội để thành thật với mình và cũng là thành thật với chính bản thân anh. Dương liên tục xin lỗi, cho rằng mọi chuyện chỉ là một sai lầm, nhưng rồi chính anh lại tự tay dập tắt tia hy vọng cuối cùng của vợ khi thú nhận: "Anh nhận ra đây không phải là sai lầm nhất thời, anh đã yêu cô ấy".

Không thể chịu đựng thêm, Diệu thẳng tay tát chồng. Thế nhưng, ánh mắt thất thần cùng gương mặt đau khổ, khóc không thành tiếng của cô mới khiến người xem xót xa nhất. Bởi ai cũng hiểu, cú tát ấy không thể xoa dịu được nỗi đau của một người phụ nữ bị phản bội.

Ngay sau khi lên sóng, phân cảnh này nhanh chóng viral trên mạng xã hội. Bên cạnh sự phẫn nộ dành cho Dương, rất nhiều lời khen được gửi đến nữ chính khi cô đã lột tả trọn vẹn sự bi ai bằng diễn xuất tiết chế. Không cần khóc lóc dữ dội, nữ diễn viên dùng ánh mắt đỏ hoe, cái nhíu mày xót xa, giọng nói nghẹn lại và biểu cảm đầy tổn thương để truyền tải cảnh đau khổ của người vợ bị chồng phản bội, ai xem cũng thấy thương.

Một số bình luận của dân tình:

- Quỳnh Châu diễn cảnh này quá thật, xem mà đau lòng theo

- Đây là phân đoạn cảm xúc nhất của phim từ đầu tới giờ

- Thương Diệu quá, người phụ nữ nào rơi vào hoàn cảnh này chắc cũng đau đơn như cô ấy

- Ra đường mạnh mẽ độc lập đã đành, đến về nhà cũng phải nén cảm xúc vào trong nữa

- Người phụ nữ giỏi giang và tự tôn như Diệu thì không cần phải khóc lóc làm gì. Ngẩng cao đầu mà đi thôi

Đảm nhận vai Diệu là Quỳnh Châu (sinh năm 1998). Trước đó, cô từng đóng một vài vai phụ trong Đi Giữa Trời Rực Rỡ, Người Một Nhà, Lối Về Miền Hoa hay Biệt Dược Đen. Bước ngoặt giúp tên tuổi Quỳnh Châu bùng nổ là khi thủ vai nàng Tú lạc quan, yêu đời trong Cách Em 1 Milimet, vai diễn lấy đi nhiều nước mắt của người xem và giúp cô được khán giả ưu ái gọi bằng danh xưng "nữ hoàng nước mắt mới" của màn ảnh Việt.

Quỳnh Châu lần đầu đóng chính trong Cách Em 1 Milimet

Bước sang Dưới Ô Cửa Sáng Đèn, thay vì những vai diễn trẻ trung, được gia đình bao bọc, Quỳnh Châu tự làm khó mình với vai Diệu - nữ giám đốc tháo vát, giỏi giang, đã lập gia đình. Dù ngoài đời vẫn là một cô gái độc thân, Quỳnh Châu vẫn lột tả chân thực tâm lý nặng nề, phức tạp của một "nữ cường" nhưng phải gánh chịu cảnh bị phản bội, đối diện với sự đổ vỡ hôn nhân. Những phân cảnh đối chất bất lực xen lẫn những giọt nước mắt đau đớn khi phát hiện chồng ngoại tình ở tập 15 đã chinh phục người xem, khẳng định một bước trưởng thành của nữ diễn viên trẻ.

Dưới Ô Cửa Sáng Đèn cho thấy sự trưởng thành trong diễn xuất của Quỳnh Châu

Nói thêm về diễn biến tập 15, trong cuộc đối thoại với chồng, Diệu còn chỉ cho Dương thấy vết thương trên cổ do vụ bị đối tác giăng bẫy, suýt xâm hại. Điều khiến cô đau lòng hơn cả là Dương hoàn toàn không nhận ra sự bất thường ấy, cho thấy anh đã quá vô tâm và không còn dành sự quan tâm cho vợ. Sau khi nói chuyện với Dương, Diệu đã bỏ đi.

Vợ đi mất, Dương đến gặp Sinh để hỏi về vợ. Nghe tin, Sinh lập tức lao đi tìm Diệu vì sợ cô suy sụp và làm điều dại dột. Sau đó, Diệu vẫn mất liên lạc, còn Dương chìm trong cảm giác hối hận và bất lực trước những gì mình gây ra. Trong khi đó, hành động quyết liệt của Sinh cũng báo hiệu anh sẽ tiếp tục là người đứng ra bảo vệ Diệu trước những âm mưu và biến cố sắp tới, khiến khán giả càng thêm tò mò về diễn biến các tập tiếp theo.