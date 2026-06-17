Nữ chính phim trăm tỷ của Trấn Thành: Từng đi bán xôi lề đường, bị biến chứng sau ca mổ tuyến giáp

Những năm gần đây, Phương Anh Đào trở thành một trong những gương mặt nổi bật của màn ảnh Việt khi liên tục góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh ăn khách. Đặc biệt sau khi đảm nhận vai nữ chính trong phim trăm tỷ của Trấn Thành, tên tuổi của cô càng được khán giả quan tâm nhiều hơn. Ít ai biết phía sau hình ảnh một nữ diễn viên nhẹ nhàng, kín tiếng là hành trình không ít thăng trầm, từng trải qua biến cố sức khoẻ và những năm tháng mưu sinh vất vả.

Phương Anh Đào đang là cái tên được khán giả yêu mến và nhiều đạo diễn chọn mặt gửi vàng. Ảnh: FBNV

Phương Anh Đào từng theo học ngành quản trị kinh doanh trước khi rẽ hướng sang nghệ thuật. Cô bắt đầu làm quen với khán giả qua sitcom Kim Chi Cà Pháo vào năm 2014, nhưng phải đến năm 2018 mới tạo bước ngoặt trong sự nghiệp khi đảm nhận vai nữ chính của Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè.

Sau dấu mốc đó, Phương Anh Đào liên tục xuất hiện trong các dự án nổi bật như Chàng Vợ Của Em, Bằng Chứng Vô Hình, Tro Tàn Rực Rỡ của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên và đặc biệt gây chú ý khi đảm nhận vai nữ chính trong Mai do Trấn Thành đạo diễn. Với lối diễn tự nhiên, giàu cảm xúc và hình ảnh kín tiếng, cô dần trở thành một trong những gương mặt được đánh giá cao của màn ảnh Việt.

Không chỉ hoạt động ở lĩnh vực phim ảnh, Phương Anh Đào còn từng góp mặt trong nhiều MV nổi tiếng như Bài Này Chill Phết, Lối Nhỏ của Đen Vâu và tham gia thể hiện giọng hát trong ca khúc Lối Nhỏ. Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng xuất hiện ở một số chương trình truyền hình như Mỹ Nhân Hành Động, 2 Ngày 1 Đêm hay gần đây là Sao Nhập Ngũ.

Phương Anh Đào từng khẳng định năng lực diễn xuất qua các vai tâm lý trong Chiếm đoạt, Mai... Ảnh: FBNV

Không chỉ hoạt động ở lĩnh vực phim ảnh, Phương Anh Đào còn từng góp mặt trong nhiều MV, chương trình truyền hình. Ảnh: FBNV

Ít ai biết trước khi có được sự nghiệp ổn định như hiện tại, Phương Anh Đào từng trải qua biến cố sức khoẻ khiến cô không khỏi lo lắng. Nữ diễn viên cho biết từng phát hiện tuyến giáp có vấn đề, được chẩn đoán phình giáp đa hạt lành tính và phải thực hiện phẫu thuật. Cô cũng chia sẻ yếu tố này có thể liên quan đến di truyền khi cả bà ngoại và mẹ đều từng mắc u bướu lành.

Tuy nhiên, giai đoạn hậu phẫu không hề dễ dàng. Sau khi tỉnh lại, Phương Anh Đào cho biết cô bị tê cứng vùng cằm, đau và căng ở cổ, giọng nói khàn hơn bình thường. Điều khiến nữ diễn viên áp lực nhất là phần môi bên phải bị tê, vận động không tự nhiên, khiến khuôn miệng có thời điểm bị lệch khi cử động. May mắn sau hơn một tháng, tình trạng bắt đầu cải thiện và đến khoảng tháng thứ hai, cơ mặt của cô gần như phục hồi hoàn toàn, chỉ còn khàn tiếng nhẹ.

Cô đã trải qua việc mổ tuyến giáp và còn bị di chứng lệch méo khuôn môi. Ảnh: FBNV

Không chỉ trải qua biến cố về sức khoẻ, Phương Anh Đào cũng từng có tuổi thơ gắn với những ngày tháng mưu sinh khá vất vả. Sinh ra và lớn lên tại một vùng ven biển, cô quen với nhịp sống lao động từ nhỏ. Gia đình kinh doanh nhỏ, bố mẹ bán xôi ở chợ nên nữ diễn viên thường dậy sớm phụ mẹ bán hàng, thu tiền và làm việc nhà ngoài giờ học.

Phương Anh Đào từng chia sẻ cuộc sống thời điểm đó không quá dư dả. Đến khoảng năm 12 tuổi, cô mới thỉnh thoảng được người thân cho tiền tiêu vặt. Dù tuổi thơ không đủ đầy như nhiều bạn bè cùng trang lứa, nữ diễn viên cho rằng chính những trải nghiệm đó đã giúp cô sớm hình thành tính tự lập, biết trân trọng giá trị của lao động và đồng tiền kiếm được.

Ban đầu, dưới định hướng của gia đình, Phương Anh Đào theo học ngành quản trị kinh doanh. Tuy nhiên, sau khoảng một năm theo học, cô nhận ra bản thân không thực sự phù hợp với lĩnh vực này nên quyết định rẽ hướng, thi vào Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM.

Phương Anh Đào từng phụ cha mẹ bán xôi ở Cà Mau trước khi theo nghề diễn. Ảnh: FBNV

Sau hơn một thập kỷ theo đuổi nghệ thuật, Phương Anh Đào từng bước tạo dựng chỗ đứng riêng trên màn ảnh Việt bằng loạt vai diễn đa dạng và lối diễn xuất giàu cảm xúc. Thay vì lựa chọn cách tạo sức hút bằng đời tư hay những ồn ào ngoài lề, nữ diễn viên duy trì hình ảnh kín tiếng, tập trung phát triển nghề nghiệp và giữ nhịp hoạt động ổn định.

Hiện tại, Phương Anh Đào được xem là một trong những gương mặt thực lực của thế hệ diễn viên mới, liên tục góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh và truyền hình được chú ý. Bên cạnh công việc, cô cũng khá kín kẽ trong chuyện cá nhân.

Năm 2022, nữ diễn viên từng xác nhận đã kết thúc một mối quan hệ sau thời gian gắn bó. Ở tuổi ngoài 30, cô cho biết bản thân không đặt nặng chuyện yêu đương mà muốn dành nhiều thời gian hơn cho công việc và những mục tiêu riêng.