Sao phim "Sex and the city" 60 tuổi mà tóc vẫn dày đẹp, bóng khỏe: Tất cả là nhờ thứ này!

Phim “Sex and the city” ra mắt lần đầu tiên trên kênh HBO 27 năm trước. Thế nhưng, cho đến tận ngày nay, loạt phim vẫn nhận được nhiều sự quan tâm khi được chiếu lại trên nền tảng Netflix.

Dàn diễn viên chính của phim “Sex and the city” không chỉ nổi trội với lối diễn xuất chân thực, đa dạng, táo bạo mà còn ‘gây thương nhớ’ với vẻ ngoài quyến rũ, trẻ trung.

Một trong những ngôi sao “Sex and the city” có vẻ đẹp ‘hack tuổi’ là Kristin Davis, người vào vai nhân vật Charlotte York. Nhờ vai diễn này, Kristin đã nhận được đề cử tại giải Emmys và Quả cầu Vàng năm 2004.

Kristin Davis vào vai Charlotte York trong phim “Sex and the city”.

Bí quyết dưỡng tóc của sao phim "Sex and the city"

Mới đây, Kristin Davis đã xuất hiện lộng lẫy tại thảm đỏ của sự kiện ra mắt phim “And just like that” phần 3 của HBO Max. “And just like that” được phát hành lần đầu tiên vào năm 2021, được coi là ngoại truyện “Sex and the city”.

Sự kiện ra mắt phim “And just like that” phần 3 quy tụ 3 nữ chính của “Sex and the city”, trong đó có Kristin. Cô khiến khán giả vô cùng bất ngờ với thân hình gợi cảm, mái tóc bóng mượt và đầy sức sống.

Kristin trong buổi ra mắt ra mắt phim “And just like that” phần 3.

Nữ diễn viên có vẻ ngoài trẻ trung, quyến rũ ở tuổi 60.

Nhìn những bức ảnh này, không ai nghĩ Kristin từng có thời gian bị rụng tóc.

Sao phim “Sex and the city” tiết lộ vào năm 2017 rằng mái tóc của cô đã trở nên mỏng và yếu hơn trước rất nhiều. Cô nói với tạp chí WWD: "Tóc tôi không còn như xưa nữa. Nó rất mỏng, như thể đã biến mất, gần như chẳng còn tóc."

Cô chia sẻ thêm: “Tôi cũng không mấy bận tâm – vì còn bận chăm con gái – nhưng mỗi lần cần làm tóc hoặc có việc cần đi đâu đó, tôi lại tự hỏi: 'Tóc mình đâu rồi?'"

Rụng tóc là tình trạng rất phổ biến ở phụ nữ, đặc biệt là sau sinh hoặc khi đến tuổi tiền mãn kinh. Ở tuổi 60, Kristin trông vẫn rất rạng rỡ và cô cho biết chính một loại serum mọc tóc đã giúp mái tóc cô trở nên dày đẹp và bóng khỏe như hiện tại.

Kristin có mái tóc bóng dày, chắc khỏe ở tuổi 60.

Trong một video Instagram vô cùng dễ thương, Kristin quay lại cảnh cô lắc mái tóc nâu óng ả trước ống kính sau khi được làm tóc kỹ càng cho buổi xuất hiện trên chương trình The Today Show. Cô gửi lời cảm ơn tới nhà tạo mẫu tóc Rebekah Forecast, đồng thời nhắc đến thương hiệu chăm sóc tóc và sức khỏe Highbrow Hippie, đặc biệt là sản phẩm Root Replenish Active Growth Serum của hãng.

Sản phẩm dưỡng tóc Root Replenish Active Growth Serum mà Kristin tin dùng.

Kristin Davis chia sẻ cảm nghĩ về sản phẩm này: “Tôi rất thích serum của các bạn!”

Nhiều người dùng loại serum này cũng để lại đánh giá vô cùng tích cực trên trang web của hàng.

Một người dùng viết: “Tôi đã dùng Root Replenish và thật khó tin nhưng tóc tôi bắt đầu mọc lại ở phần đỉnh đầu và dọc đường ngôi tóc. Tôi không còn tự ti về mái tóc bạc mỏng nữa, và tôi thích cảm giác tóc mình bây giờ.”

Kristin thường xuyên để tóc xoăn bồng bềnh tự nhiên.

Nữ diễn viên có mái tóc màu nâu đậm.

Người khác chia sẻ: “Serum này rất nhẹ, không hề làm tóc mỏng của tôi bị nặng hay bết. Da đầu tôi trông và cảm thấy khỏe hơn (không còn đỏ rát!), và tôi thực sự cảm nhận được là mình đang nuôi dưỡng tóc từ gốc.”

Serum này được cho là sử dụng công nghệ cân bằng hệ vi sinh da đầu, cùng các thành phần nuôi dưỡng như resveratrol lên men giàu chất chống oxy hóa, và chất ức chế DHT – giúp hỗ trợ da đầu khỏe mạnh. Một da đầu khỏe tạo điều kiện lý tưởng không chỉ cho tóc mới mọc mà còn giúp giữ lại lượng tóc hiện có. Thương hiệu khuyên người dùng nên thoa một lớp mỏng serum lên da đầu hai lần mỗi ngày, massage nhẹ nhàng rồi tạo kiểu tóc như bình thường.

Theo tạp chí Hello