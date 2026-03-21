Nữ ca sĩ vượt nửa vòng trái đất, sáng trưng giữa 260.000 người dự concert của BTS

Giữa "biển" 260.000 người rực rỡ ánh đèn tại Quảng trường Gwanghwamun, Seoul tối nay, một "fan cứng" đặc biệt đã khiến toàn bộ cộng đồng ARMY phải ngỡ ngàng. Không ai khác chính là siêu sao Latin Becky G! Sự xuất hiện của cô không chỉ là một bất ngờ lớn mà còn là minh chứng cho tình bạn xuyên biên giới đầy ngưỡng mộ giữa cô và các chàng trai nhà HYBE.

Trước giờ biểu diễn, các ống kính của fan nhanh chóng bắt trọn hình ảnh một cô gái cực kỳ xinh đẹp diện nguyên cây đồ trắng năng động, tay cầm chiếc Army Bomb và quẩy cực nhiệt theo những bản hit của nhóm. Đó chính là Becky G!

Becky G bay đến Seoul để ủng hộ concert của BTS.

Không hề ngồi trong khu vực VIP kín đáo, Becky G xuất hiện với vẻ ngoài gần gũi, thân thiện chào hỏi những người xung quanh. Cô nàng liên tục mỉm cười, bắt nhịp theo từng lời hát và không ngần ngại nhún nhảy như một ARMY thực thụ. Nhiều fan may mắn đứng gần cho biết, nữ ca sĩ vô cùng hào hứng và luôn tràn đầy năng lượng, khiến không khí xung quanh càng thêm bùng nổ.

Nữ ca sĩ đình đám trông rất vui vẻ và thân thiện.

Sự có mặt của Becky G tại concert không chỉ đơn thuần là đi xem một buổi biểu diễn. Nhắc đến Becky G và BTS, người ta không thể không nhớ đến bản hit toàn cầu Chicken Noodle Soup – sự kết hợp đỉnh cao giữa cô và J-Hope vào năm 2019. Kể từ đó, mối quan hệ giữa Becky G và các thành viên BTS, đặc biệt là J-Hope, đã trở thành biểu tượng của sự giao thoa văn hóa giữa Kpop và âm nhạc Latin.

Dành cho những ai chưa rõ, Becky G có tên thật là Rebbeca Marie Gomez, sinh năm 1997, là một nữ ca sĩ, nhạc sĩ và diễn viên người Mỹ gốc Mexico đầy quyền lực. Cô nổi tiếng toàn cầu với những bản hit tỷ view như Mayores, Sin Pijama và Shower. Becky G đã nhận được vô số giải thưởng danh giá bao gồm Latin American Music Awards và Billboard Latin Music Awards. Cô được coi là một trong những gương mặt đại diện tiêu biểu cho làn sóng nhạc Latin hiện đại, có tầm ảnh hưởng lớn đến giới trẻ nhờ sự đa năng và cá tính mạnh mẽ.

Ảnh: X

Ảnh: X

Becky G có tình bạn thân thiết với BTS.

Về phần BTS, nhóm nhạc lớn nhất Hàn Quốc vừa có màn trở lại hoành tráng với album mới ARIRANG. Đêm nhạc tại Quảng trường Gwanghwamun là một phần trong dự án đặc biệt đánh dấu sự trở lại đầy đủ của cả 7 thành viên BTS sau kỳ thực hiện nghĩa vụ quân sự. Đây là biểu lịch sử và văn hóa, là "trái tim" của Seoul, thu hút đến 260.000 khán giả. Hàng loạt biện pháp an ninh đặc biệt đã được triển khai, biến đây là thành ngày hội của quốc gia.

260.000 khán giả lấp đầy mọi khoảng trống, biến khu vực trung tâm thành một sân khấu ngoài trời khổng lồ. Đây không chỉ là một buổi concert, mà là lời khẳng định vị thế "Nhóm nhạc toàn cầu" của BTS, thu hút hàng loạt ngôi sao quốc tế đến tham dự và ủng hộ.

Việc Becky G vượt nửa vòng trái đất, mặc đồ trắng tinh khôi để "cháy" hết mình cùng BTS tại Seoul chính là khoảnh khắc đẹp nhất của đêm nay. Tình bạn này chắc chắn sẽ còn mang lại nhiều điều bất ngờ cho âm nhạc thế giới trong tương lai!

Ảnh: X

Cận cảnh biển tím lớn chưa từng có của BTS.

Nguồn: X