Nữ ca sĩ Vbiz xác nhận mang thai với sao nam là bố đơn thân, có 1 con riêng

Saka Trương Tuyền và Hồ Việt Trung thời gian qua đã liên tục bị soi loạt hint đáng ngờ. Cả hai không chỉ bên nhau ở các sự kiện lớn nhỏ mà còn được cho là sống chung. Cho đến mới đây, ca sĩ Saka Trương Tuyền và Hồ Việt Trung gây sốc khi đồng loạt chia sẻ những dòng trạng thái xác nhận việc đã có con chung.

Cụ thể, trên trang cá nhân, Hồ Việt Trung đăng tải hình ảnh tình cảm bên Saka Trương Tuyền kèm dòng chia sẻ: "Chuẩn bị chào đón ngựa con ra đời. Ngựa mẹ cố lên nhé, ba luôn luôn là chỗ dựa vững chắc cho 2 mẹ con".

Trong khi đó, Saka Trương Tuyền cũng đăng bài viết đầy xúc động: "Cuối cùng ước mơ của mẹ cũng đã thành sự thật, chào mừng con đến với thế giới này, ba mẹ yêu con nhiều lắm". Trong bức hình, Saka Trương Tuyền để lộ vòng 2 lùm lùm lớn rõ. Khoảnh khắc cả hai sánh đôi nhanh chóng nhận được cơn mưa lời chúc từ bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ.

Saka Trương Tuyền - Hồ Việt Trung xác nhận đã có con chung. Nguồn: FBNV

Nhiều khán giả bày tỏ sự bất ngờ, bởi trước đó chuyện tình cảm của Hồ Việt Trung và Saka Trương Tuyền khá kín tiếng, ít khi được chia sẻ công khai trên truyền thông. Ảnh: FBNV

Dưới các bài đăng, hàng loạt bình luận chúc mừng được gửi tới cặp đôi. Ảnh: FBNV

Trước đó, cả hai từng vướng nghi vấn bí mật tổ chức đám hỏi. Tuy nhiên đó chỉ là hình ảnh trong MV ca nhạc mà thôi. Nam ca sĩ 8x từng khẳng định nếu có tin vui sẽ thông báo tới khán giả. "Chưa đám cưới cả nhà ơi, hình quay MV thôi, nếu có sẽ làm linh đình thông báo và mời hết mọi người nè. Cảm ơn cả nhà đã yêu thương 2 đứa em nhé", Hồ Việt Trung cho hay.

Cặp đôi này đã đồng hành bên nhau trong suốt thời gian qua. Ảnh: FBNV

Trước khi đến với Saka Trương Tuyền, Hồ Việt Trung từng trải qua một mối tình gắn bó nhiều năm và có một con gái nhỏ, tên thân mật là bé Xí Muội. Sau khi chia tay vào năm 2018, nam ca sĩ chủ động nhận trách nhiệm nuôi con một mình. Anh cũng từng chia sẻ rằng bản thân chưa dám nghĩ đến chuyện tái hôn, bởi lo lắng người phụ nữ đến sau sẽ khó dành trọn tình thương cho con riêng của mình.

Hồ Việt Trung được khán giả biết đến qua nhiều ca khúc đình đám như Anh nguyện chết vì em, Nhốt em vào tim, Nô lệ tình yêu... Bên cạnh sự nghiệp ca hát, anh còn ghi dấu ấn nhờ phong cách hài hước, duyên dáng.

Năm 2017, Hồ Việt Trung lấn sân sang dòng nhạc bolero và xuất sắc giành quán quân tại nhiều chương trình âm nhạc. Saka Trương Tuyền là ca sĩ quen thuộc với khán giả thế hệ 8X và 9X đời đầu. Cô là cháu gái của nghệ sĩ Kim Tiểu Long.

Trước khi đến với Saka Trương Tuyền, Hồ Việt Trung từng trải qua một mối tình gắn bó nhiều năm và có một con gái nhỏ. Ảnh: FBNV



