Nữ ca sĩ từ Mỹ về nước: "Tôi phải bán nhà, bán cả xe Mercedes lấy 800 triệu"

Mới đây, chương trình Kỷ vật thanh xuân đã lên sóng, với khách mời là ca sĩ Thanh Thảo. Tại đây, nữ ca sĩ mang theo kỷ vật đặc biệt là album "Búp bê con trai", một sản phẩm từng tạo nên dấu ấn lớn trong sự nghiệp của cô.



Cô nói: "Ý tưởng "búp bê con trai" là một lựa chọn táo bạo, bởi khi nhắc đến búp bê, khán giả thường nghĩ đến hình ảnh dễ thương, nữ tính. Chính vì vậy, việc xây dựng hình tượng nam tính, kết hợp với toàn bộ ca khúc trong album đều mang màu sắc nhạc dance đã tạo nên sự tò mò và chú ý lớn từ công chúng.

Phần thu âm được thực hiện khá nhanh nhờ sự hỗ trợ của nhạc sĩ Phương Uyên trong việc dựng bè, nhưng phần hình ảnh lại tốn nhiều thời gian để ekip tìm ra phong cách phù hợp, từ thiết kế trang phục cho đến cách hóa trang để thể hiện hai hình tượng khác nhau.

Album sau đó được tái bản nhiều lần, mỗi lần phát hành lên đến hàng chục nghìn bản, một con số đáng mơ ước vào thời điểm đó. Với tôi, thành công này không chỉ đến từ may mắn mà là kết quả của cả một tập thể đã làm việc hết mình trong điều kiện còn nhiều thiếu thốn, nhưng luôn cố gắng chỉn chu để mang đến sản phẩm tốt nhất.

Sau album đó, tôi tiếp tục thử sức với liveshow nhạc dance quy mô lớn mang tên Vũ điệu sôi động. Đây là chương trình mà tôi đầu tư toàn bộ tâm huyết, từ ý tưởng dàn dựng cho đến cách trình diễn liên tục không ngừng nghỉ, không có MC dẫn chương trình, các tiết mục nối liền nhau trong suốt nhiều giờ.

Liveshow thu hút hàng nghìn khán giả tại sân khấu Lan Anh, tạo nên không khí sôi động hiếm thấy vào thời điểm đó.

Để theo đuổi những dự án lớn, tôi phải bán toàn bộ tài sản, thậm chí tôi phải bán nhà, bán cả xe Mercedes lấy 800 triệu để làm liveshow.

Với tôi, tuổi trẻ là khoảng thời gian dám làm, dám thử và không sợ thất bại. Điều quý giá nhất không phải là tiền bạc, mà là những album, những DVD liveshow và những kỷ niệm được lưu giữ sau mỗi chặng đường làm nghề.

Tôi nói thật, tôi cũng là một trong những ca sĩ sớm mang ekip ra nước ngoài để quay MV và thực hiện các DVD riêng. Những chuyến đi vòng quanh thế giới vừa là cơ hội trải nghiệm, vừa là cách để tôi học hỏi cách làm show chuyên nghiệp từ quốc tế. Sau này, khi sang Mỹ sống, tôi vẫn tiếp tục hoạt động nghệ thuật, tổ chức liveshow kỷ niệm 25 năm ca hát và xem đó là một bài học, kỉ niệm đáng nhớ trong sự nghiệp".