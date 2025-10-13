Trong giới giải trí vốn đầy rẫy drama, vụ việc diva đình đám Mariah Carey đòi kiện vị hôn phu cũ James Packer để yêu cầu bồi thường tới 50 triệu USD (1316 tỷ đồng) vì “làm mất thời gian” đã trở thành một trong những câu chuyện kỳ lạ và tốn giấy mực nhất của truyền thông quốc tế.

Mariah Carey và tỷ phú người Australia James Packer quen nhau vào năm 2015. Khi ấy, nữ ca sĩ của bản hit Hero vừa chia tay vũ công Bryan Tanaka, còn James Packer là một trong những doanh nhân giàu nhất châu Úc, chủ tịch hệ thống sòng bạc Crown Resorts. Cháu trai của ông trùm truyền thông Sir Frank Packer, có khối tài sản ước tính 3,7 tỷ USD (khoảng 85.000 tỷ đồng) đã "cưa đổ" Mariah Carey bằng chiếc nhẫn kim cương 35 carat trị giá 10 triệu USD (hơn 230 tỷ đồng).

Họ đính hôn nhanh chóng, James Packer hứa hẹn hỗ trợ sự nghiệp cho Mariah Carey, bao gồm các cơ hội kinh doanh và tour diễn toàn cầu. Nữ diva đình đám thậm chí dọn nhà từ New York về Los Angeles để gần chồng tương lai, hủy một số show diễn Nam Mỹ để tập trung cho mối tình này. Truyền thông gọi đây là "cặp đôi vàng": diva nhạc pop và ông trùm sòng bạc.

Mariah Carey và James Parker từng được cho là rất đẹp đôi

Tưởng chừng mối tình “trên mây” sẽ khép lại bằng một đám cưới xa hoa, nhưng chỉ chưa đầy một năm sau, mọi thứ tan vỡ. Tháng 10/2016, Mariah Carey và James Packer tuyên bố chia tay sau một chuyến nghỉ dưỡng nhiều tranh cãi tại Hy Lạp. Truyền thông khi ấy đưa tin rằng James Packer đã hủy bỏ hôn ước, trong khi Mariah Carey cảm thấy bị phản bội và tổn thương sâu sắc.

Điều khiến công chúng sửng sốt hơn cả là ngay sau đó, Mariah Carey nộp đơn kiện tại Tòa án Tối cao New York, đòi bồi thường 50 triệu USD (1316 tỷ đồng) dưới danh nghĩa "phí bất tiện" – khoản tiền được thảo luận trong hợp đồng tiền hôn nhân để bù đắp cho "thời gian lãng phí" và những cơ hội sự nghiệp bị bỏ lỡ.

Theo nữ ca sĩ, trong thời gian yêu đương, cô đã phải thay đổi nơi ở, di chuyển theo người yêu sang California, từ chối nhiều cơ hội công việc và đánh mất quãng thời gian quý báu của mình. Vì vậy, cô cho rằng việc chia tay đột ngột đã khiến cô chịu thiệt hại không chỉ về tình cảm mà còn cả tài chính và sự nghiệp.

Nữ diva đâm đơn kiện tình cũ vì "làm mất thời gian" của cô...

Đây là vụ kiện lạ kỳ nhất showbiz: kiện vì làm mất thời gian, biến "thời gian bị lãng phí" thành giá trị pháp lý thực thụ. Một nguồn tin thân cận tiết lộ rằng, trong thỏa thuận tiền hôn nhân dự kiến của cả hai, đã từng có điều khoản về khoản “phí bất tiện” nếu hôn nhân không diễn ra như kế hoạch. Khi James Packer chấm dứt mối quan hệ, Mariah Carey cho rằng tỷ phú phải thực hiện cam kết đó. Ngoài ra, cô còn muốn giữ lại chiếc nhẫn đính hôn 10 triệu đô cùng một căn biệt thự tại Los Angeles như một phần trong thỏa thuận dàn xếp.

Giới truyền thông khi ấy chia làm hai luồng ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng yêu cầu của Mariah Carey thật nực cười — bởi không có luật nào cho phép kiện người yêu cũ chỉ vì “làm mất thời gian”. Song cũng có không ít ý kiến lại ủng hộ cô, cho rằng trong thế giới của những người giàu có, thời gian, cơ hội và danh tiếng đều là tài sản, và nếu bị lãng phí một cách vô cớ, thì người chịu thiệt hoàn toàn có quyền đòi lại công bằng.

Sau nhiều tháng thương lượng căng thẳng, vụ kiện không đi đến tòa án mà được dàn xếp riêng. Theo tạp chí People, Mariah Carey nhận được khoảng 5–10 triệu USD (131-262 tỷ đồng) cùng quyền sở hữu chiếc nhẫn đính hôn kim cương. Dù không đạt được con số 50 triệu USD như yêu cầu ban đầu, nhưng “nữ hoàng Giáng sinh” vẫn được xem là người chiến thắng — không chỉ về vật chất mà cả về danh dự.

... và được giữ lại chiếc nhẫn kim cương "chà bá"

Sau vụ kiện, Mariah Carey tiếp tục sự nghiệp rực rỡ: tour Giáng sinh 2024 phá kỷ lục doanh thu, có hợp đồng với Netflix và album mới dự kiến sẽ gây sốt. James Packer thì sa sút thảm hại: mất chức CEO Crown Resorts năm 2018 do scandal cá nhân, tài sản giảm còn khoảng 2,7 tỷ USD, và thừa nhận trong phỏng vấn rằng mối tình với Mariah Carey là "sai lầm lớn nhất".

Vụ việc nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán sôi nổi khắp mạng xã hội. Nhiều cây bút bình luận cho rằng Mariah Carey không chỉ đòi tiền, mà còn đang tuyên bố về giá trị của chính mình - 1 diva hàng đầu thế giới, mọi giây phút đều quý giá và có thể kiếm ra tiền: “Nếu ai đó khiến bạn hy sinh, rồi bỏ rơi bạn, thì bạn có quyền đòi lại những gì mình xứng đáng”

Ở góc độ pháp lý, rõ ràng không có cơ sở cụ thể cho “phí mất thời gian” trong tình yêu. Nhưng Mariah Carey đã cho công chúng thấy góc nhìn mới về thế giới siêu giàu: "Thời gian của diva đáng giá ngàn tỷ!". Câu chuyện "phí bất tiện" này không chỉ khẳng định sự sang chảnh đỉnh cao của nữ diva mà còn trở thành tiền lệ pháp lý hiếm có, khiến giới truyền thông phải trầm trồ: "Chỉ Mariah Carey mới làm được điều này!"