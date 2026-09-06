Nữ ca sĩ quốc dân - cầu thủ ly hôn 2 năm trước vì ngoại tình, đàng trai hiện sống ở nhà 130 tỷ tốn 30 triệu tiền điện/tháng

Cuộc hôn nhân của Jiyeon (T-ara) và cựu cầu thủ bóng chày Hwang Jae Gyun đã khiến công chúng châu Á xôn xao bàn tán trong thời gian dài. Cặp đôi ly hôn cách đây 2 năm và từ đó đến nay, thỉnh thoảng họ lại lọt hot search vì tình cảnh hiện tại sau khi “đường ai nấy đi”.

Tới sáng 6/9, tờ Sports Chosun cho hay, trên kênh YouTube cá nhân mới đây, Hwang Jae Gyun đã trực tiếp giới thiệu mọi ngóc ngách trong ngôi nhà view sông Hàn có giá 6,7 tỷ won (130 tỷ đồng) mà anh đang sinh sống hậu chia tay Jiyeon.

Ngôi nhà của chồng cũ Jiyeon gồm có phòng thay đồ, phòng khách, phòng ngủ, nhà bếp. Đáng chú ý, cựu cầu thủ họ Hwang không ngần ngại khoe cả chiếc két sắt đặt trong phòng ngủ. Chỉ vào chiếc két sắt, Hwang Jae Gyun cho biết thêm: “Bên trong có hợp đồng quan trọng và tiền mặt đấy”. Ở 1 góc phòng ngủ còn có món đồ gây bất ngờ khác, đó chính là chiếc máy làm đá. Được biết, Hwang Jae Gyun trước kia có thói quen sử dụng bồn tắm đá để làm dịu chứng viêm và đau nhức sau khi tập luyện. Vậy nên, anh mới mua chiếc máy nói trên về để thuận lợi cho quá trình giảm đau bằng việc tắm nước đá: “Tôi mua máy làm đá vì muốn dùng nó mỗi ngày để làm giảm đau nhức. Vì dùng nó mỗi ngày nên tiền điện phải trả mới lên tới 1,5 triệu won/tháng (30 triệu/tháng). Vì ngày nào cũng bật máy làm đá nên mới thế”.

Hwang Jae Gyun khoe căn hộ 130 tỷ đồng nơi anh đang sinh sống hậu ly hôn Jiyeon. Ảnh: Naver

Cuối cùng, Hwang Jae Gyun đi tới quyết định dừng sử dụng máy làm đá nhằm tiết kiệm hóa đơn điện. Anh tâm sự: “Mua máy này về để tôi có thể tắm đá mỗi ngày sau khi tập luyện, nhưng ai dè hóa đơn tiền điện vượt quá dự tính như vậy, đây thực sự là rào cản. Tiền điện 1,5 triệu won/tháng (30 triệu đồng/tháng) thì hơi quá rồi đúng không nào? Thế nên tôi đã rút phích cắm luôn, không dùng chiếc máy làm đá đó nữa. Từ đó trở đi thì tiền điện giảm xuống luôn. Chiếc máy làm đá này giờ đây cũng chỉ còn được xem là 1 vật trang trí trong nhà mà thôi”.

Sau cùng, Hwang Jae Gyun đưa khán giả vào tham quan nhà bếp và hé lộ luôn chiếc tủ lạnh trong căn nhà nơi anh đang sống. Bên trong tủ lạnh được lấp đầy bởi nguyên liệu tươi ngon và các món ăn kèm đa dạng.

Chồng cũ Jiyeon ngừng sử dụng máy làm đá sau khi cân nhắc tới các khoản chi phí. Ảnh: Nate

Jiyeon - Hwang Jae Gyun chính thức nên vợ nên chồng sau đám cưới hoành tráng tổ chức vào ngày 10/12/2022. Được biết, cặp đôi về chung nhà chỉ sau khoảng 1 năm hẹn hò.

Tới tháng 6/2024, tin đồn Jiyeon - Hwang Jae Gyun rạn nứt bắt đầu xuất hiện trên khắp mạng xã hội xứ kim chi. Và đến tháng 10 cùng năm, cặp đôi xác nhận “đường ai nấy đi”, chính thức đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân ngắn ngủi kéo dài 2 năm.

Vào ngày 5/10/2024, Jiyeon - Hwang Jae Gyun xác nhận ly hôn sau 2 năm chung sống. Ảnh: X

Đáng nói, nguyên nhân khiến vợ chồng Jiyeon đổ vỡ được cho là do cựu cầu thủ họ Hwang ngoại tình và giữa cặp đôi có sự khác biệt lớn về tính cách. Còn nhớ Hwang Jae Gyun đã bị bắt gặp uống rượu xuyên đêm với những cô gái lạ mặt tại 1 quán bar giữa lúc tin đồn rạn nứt với Jiyeon đang râm ran. Hành động này được cho là “giọt nước tràn ly” khiến mỹ nhân T-ara quyết định đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân của mình.

Hình ảnh Hwang Jae Gyun tiệc tùng thâu đêm bên bạn bè và 1 cô gái lạ mặt từng gây xôn xao cõi mạng. Ảnh: X

Hậu chia tay, Hwang Jae Gyun tích cực tham gia nhiều show, hầu như lần nào cũng có những động thái nhắm vào Jiyeon. Thậm chí, cựu cầu thủ này còn không ngần ngại úp mở đổ lỗi cho vợ cũ, khiến khán giả vô cùng ngỡ ngàng.

Hồi cuối tháng 1 năm nay, Hwang Jae Gyun xuất hiện trên chương trình The Manager (đài MBC) và tiết lộ rằng anh đã mơ ước có những đứa con. Từ đây, công chúng nhận định nam cầu thủ ngầm ám chỉ Jiyeon không sinh con, làm cho cuộc hôn nhân tan vỡ. Chỉ sau đó đúng 2 ngày, Hwang Jae Gyun lại tiếp tục gây sóng gió với màn lộ diện trong talk show Zzanbro do MC Shin Dong Yup làm chủ xị. Tại đây, anh tiết lộ chuyện đã kết hôn với mối tình đầu (Jiyeon) kèm theo tiếng thở dài thườn thượt khi nhắc tới vợ cũ. Qua hành động thở dài, nam cầu thủ lại 1 lần nữa úp mở đổ lỗi cho mỹ nhân T-ara.

Ở chiều ngược lại, Jiyeon tập trung vào các hoạt động cùng nhóm T-ara và chưa từng đưa ra bất kỳ phát ngôn nào về cuộc hôn nhân tan vỡ của mình với Hwang Jae Gyun.

Hwang Jae Gyun vốn được xem là 1 trong những nguyên nhân chính khiến cuộc hôn nhân với mỹ nhân T-ara tan vỡ. Ấy vậy mà anh lại liên tục ẩn ý trách móc vợ cũ trên sóng truyền hình, trong khi đàng gái luôn giữ im lặng. Từ đây, cựu cầu thủ họ Hwang đã hứng trọn “cơn mưa gạch đá” từ công chúng. Nhiều khán giả nhận xét, Hwang Jae Gyun nhỏ nhen, không đáng mặt đàn ông và chỉ đáng “xách dép” cho Jiyeon.