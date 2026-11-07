Nữ ca sĩ quê Quảng Ninh không nhớ nổi mình có bao nhiêu căn nhà: 45 tuổi mới lấy chồng, bí mật sinh con

Hồ Quỳnh Hương sinh năm 1980 tại Hạ Long, Quảng Ninh. Cô bắt đầu được chú ý sau khi tham gia Liên hoan tiếng hát truyền hình toàn quốc năm 1999 và giành giải Ca sĩ trẻ triển vọng. Với giọng hát nội lực cùng kỹ thuật thanh nhạc nổi bật, nữ ca sĩ nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt được chú ý của nhạc nhẹ Việt Nam.

Cô ghi dấu qua loạt ca khúc như Anh, Hoang mang, Có nhau trọn đời, Bức thư tình thứ hai và Vũ điệu hoang dã. Đáng chú ý, Hồ Quỳnh Hương từng hai lần tốt nghiệp thủ khoa chuyên ngành Thanh nhạc, lần đầu vào năm 2002 khi trường còn mang tên Cao đẳng Nghệ thuật Quân đội và lần thứ hai vào năm 2013 tại Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Hồ Quỳnh Hương bắt đầu được chú ý sau khi tham gia Liên hoan tiếng hát truyền hình toàn quốc năm 1999 và giành giải Ca sĩ trẻ triển vọng. Ảnh: FBNV

Cô ghi dấu qua loạt ca khúc như Anh, Hoang mang, Có nhau trọn đời, Bức thư tình thứ hai và Vũ điệu hoang dã. Ảnh: FBNV

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Hồ Quỳnh Hương còn sớm quan tâm đến việc tích lũy tài sản. Vào năm 2024, nữ ca sĩ tiết lộ bản thân có sở thích mua nhà, đất từ khi còn trẻ. Cô cho biết mỗi khi nhận được cát-xê đi hát, mình thường dành tiền để đầu tư bất động sản. Thậm chí, có thời điểm chưa đủ tiền, cô còn vay ngân hàng để mua đất. Nhờ mua vào lúc giá còn thấp và bán ra khi thị trường tăng giá, nữ ca sĩ có thêm nguồn tích lũy đáng kể.

Điều khiến nhiều người chú ý là khi được hỏi có nhớ mình sở hữu bao nhiêu căn nhà, mảnh đất hay không, Hồ Quỳnh Hương thừa nhận từng mua nhiều đến mức không nhớ hết. Cô kể có những bất động sản mua xong cũng không rõ để làm gì, bởi thời trẻ chỉ thích có nhiều nhà, nhiều đất.

Không chỉ đầu tư nhà đất, Hồ Quỳnh Hương còn chuyển hướng sang kinh doanh, đặc biệt là lĩnh vực thực phẩm và ẩm thực chay. Có giai đoạn, cô giảm hoạt động biểu diễn để tập trung cho công việc riêng, đồng thời theo đuổi lối sống ăn chay và thiền định. Nữ ca sĩ từng chia sẻ về sự thay đổi trong quan niệm sống sau thời gian hoạt động nghệ thuật sôi nổi. Cô cho biết việc ăn chay giúp bản thân cảm thấy khỏe mạnh, vui vẻ và thanh thản hơn.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Hồ Quỳnh Hương còn sớm quan tâm đến việc tích lũy tài sản. Ảnh: FBNV

Hồ Quỳnh Hương thừa nhận từng mua nhiều đến mức không nhớ hết. Ảnh: FBNV

Trái ngược với sự nghiệp và công việc kinh doanh được nhiều người biết đến, chuyện tình cảm của Hồ Quỳnh Hương lại khá kín tiếng. Tháng 5/2025, ở tuổi 45, nữ ca sĩ tổ chức hôn lễ với doanh nhân Hoàng Công Thành tại đảo Rều, Quảng Ninh. Theo chia sẻ của cả hai, họ đã quen biết nhau khoảng 9 năm, từ tình bạn và mối quan hệ đối tác làm ăn dần nảy sinh tình cảm, sau đó có 5 năm hẹn hò trước khi quyết định về chung một nhà.

Chồng cô hơn nữ ca sĩ 2 tuổi, không hoạt động trong lĩnh vực giải trí và có chung sở thích ăn chay, gần gũi thiên nhiên. Đáng chú ý, trong ngày trọng đại, Hồ Quỳnh Hương lần đầu công khai vợ chồng đã có con trai tên thân mật là Táo, sinh năm 2023.

Trước đó, nữ ca sĩ giữ kín thông tin mang thai và sinh con nên việc cô xuất hiện cùng chồng và con nhỏ trong lễ cưới khiến nhiều khán giả bất ngờ. Hôn lễ được tổ chức riêng tư tại quê nhà với khoảng 150 khách mời là người thân, bạn bè và đồng nghiệp thân thiết. Sau khi kết hôn, Hồ Quỳnh Hương tiếp tục duy trì hoạt động âm nhạc, đồng thời dành thời gian chăm sóc gia đình nhỏ.

Tháng 5/2025, ở tuổi 45, nữ ca sĩ tổ chức hôn lễ với doanh nhân Hoàng Công Thành tại đảo Rều, Quảng Ninh. Ảnh: FBNV

Trái ngược với sự nghiệp và công việc kinh doanh được nhiều người biết đến, chuyện tình cảm của Hồ Quỳnh Hương lại khá kín tiếng. Ảnh: FBNV