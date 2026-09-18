Nữ ca sĩ lộ clip ngoại tình trong thang máy thua kiện, khóc nghẹn thanh minh mà chả ai thương: "Tôi cũng là nạn nhân"

Vào ngày 17/9, Tòa án Dân sự số 7, Chi nhánh Seongnam, Quận Suwon đã tổ chức phiên tòa tuyên án đối với vụ kiện ngoại tình của nữ ca sĩ nhạc trot Sook Haeng. Người đệ đơn kiện được xác định là vợ của ông A - nhân tình của nữ ca sĩ. Người vợ yêu cầu nữ ca sĩ phải bồi thường thiệt hại và chi phí an ủi tinh thần. Trong phiên tòa, Tòa án đã tuyên Sook Haeng thua kiện và có nghĩa vụ bồi thường cho vợ nạn nhân.

Trước đó vào tháng 12 năm ngoái, chương trình Case Chief của đài JTBC công bố đoạn CCTV cho thấy Sook Haeng ngang nhiên có những hành động thân mật với ông A trong thang máy. Case Chief cho biết thêm lời tố cáo đến từ vợ của ông A - người được chương trình mô tả là “1 bà nội trợ đã sống khép kín 20 năm và vô cùng sốc khi phát hiện chồng mình ngoại tình”.

Công bố CCTV cảnh Sook Haeng ngoại tình với ông A trong thang máy. Ảnh: JTBC

“Họ nói họ chỉ là bạn bè, và khi tôi bảo cô ta hãy ngừng liên lạc với chồng tôi, nếu không tôi sẽ kiện thông qua công ty quản lý của cô ta thì phát hiện ra họ thực sự đang sống chung. Khi 2 người ở bên nhau, họ ôm hôn và có những cử chỉ thân mật. Trước khi gửi thông báo pháp lý chính thức, tôi đã cho cô ta 1 cơ hội cuối cùng. Tôi nói với cô ta ‘Làm ơn trả chồng lại cho tôi’, nhưng cô ta trả lời ‘Tôi có giữ chồng cô đâu mà cô đòi’ và bảo tôi đừng liên lạc nữa” - vợ ông A uất ức kể lại. Tuy nhiên sau khi người vợ đâm đơn kiện, nữ ca sĩ này đã vội vàng liên lạc lại. Sau 1 thời gian cân nhắc, vợ ông A chính thức đâm đơn kiện Sook Haeng để đòi bồi thường cho những tổn thất tinh thần mà cô phải chịu đựng.

Khi vụ việc leo thang, Sook Haeng đã bật khóc và khẳng định mình vô tội, nói rằng: "Tôi không biết nói gì, nhưng tôi cũng là nạn nhân. Tôi rất xin lỗi. Tôi cũng đã mất tất cả". Cô nói thêm: "Tôi bắt đầu hẹn hò với người kia khi biết rằng cuộc hôn nhân của họ đã tan vỡ. Tôi đã chấm dứt mối quan hệ sau khi nhận ra rằng họ không đồng ý ly hôn". Ban đầu, Sook Haeng giữ im lặng nhưng sau đó thuê luật sư để phản hồi. Cô đã rút khỏi nhiều chương trình truyền hình, bao gồm King of Singers 3 trên đài MBN.

Sook Haeng kêu oan, nói cô cũng là nạn nhân. Ảnh: Nate

Ông A - người đàn ông trung tâm vụ việc - lên tiếng bảo vệ Sook Haeng: "Sook Haeng sợ tôi là người đã có gia đình nên cứ liên tục hỏi tôi để xác nhận. Cô ấy có thể nghĩ rằng chúng tôi đã ly hôn nhưng thủ tục giấy tờ chưa được hoàn tất". Dù vậy, người đàn ông này không thể lật ngược phán quyết của tòa án.

Sau khi bị tòa ra phán quyết bất lợi, Sook Haeng vẫn dự kiến tổ chức concert tại hội trường Arte Seoul Muse ở Mokdong, Seoul vào ngày 30/9 sắp tới. Trước buổi hòa nhạc, nữ ca sĩ đã tuyên bố trở lại hoạt động, bày tỏ cảm xúc của mình bằng cách nói: "Tôi sẽ chào đón các bạn bằng âm nhạc chứ không phải bằng lời nói. Tôi lại đứng trên sân khấu với cùng một tâm thế như khi tôi bắt đầu sự nghiệp ca hát". Hiện công chúng đang tập trung vào việc liệu Sook Haeng sau khi thua kiện có thể tiếp tục các hoạt động trong tương lai hay không, bắt đầu từ buổi concert sắp tới với người hâm mộ.

Dù thua kiện, Sook Haeng vẫn hoạt động trở lại, sẽ tổ chức concert vào ngày 30/9 sắp tới. Ảnh: Hankyung

Nguồn: TV Report



