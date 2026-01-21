Nữ ca sĩ lâm cảnh xuất huyết não, suýt tử vong đột ngột

Vào ngày 19/1, nữ ca sĩ nhạc trot Park Gyuri đã xuất hiện trên chương trình Good Morning của đài SBS với MC Jo Young Gu và diễn viên hài Kwon Jin Young. Chương rình tập trung vào chủ đề “Các bệnh lý mạch máu não gây tử vong đột ngột”, nêu bật các thói quen sinh hoạt, bài tập thể dục và chất dinh dưỡng để phòng ngừa các bệnh lý này.

Park Gyuri đã thẳng thắn chia sẻ trải nghiệm đối mặt với tình huống nguy hiểm đến tính mạng sau khi bị xuất huyết não ở độ tuổi 30. "Tôi suýt chết vì xuất huyết não khi ở độ tuổi 30. May mắn thay, tôi đã nhận thấy các dấu hiệu cảnh báo và đến bệnh viện ngay lập tức, điều đó đã cứu sống tôi”. Nữ ca sĩ nhạc trot đình đám miêu tả cảm giác đau đầu dữ dội như đầu vỡ tung ra, nghe thấy tiếng nứt trong đầu mình. Trên đường đến bệnh viện, mắt Park Gyuri cũng mờ đi và cô cảm thấy buồn nôn.

Park Gyuri kể lại trải nghiệm cận kề cái chết. Ảnh: Koreaboo

Chuyên gia y tế Lee Kyung Seok giải thích: "Cơn đau đầu ‘sấm sét’, một cơn đau đột ngột và dữ dội, thường xảy ra khi bị xuất huyết não”. Chuyên gia y tế Im Chae Seon nhận xét thêm: "Trong trường hợp đột quỵ, các vấn đề về mạch máu cung cấp cho mắt có thể khiến thị lực bị suy giảm như thể có một tấm màn che lại”. Những kiến thức chuyên gia đưa ra nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về các dấu hiệu đột quỵ.

Park Gyuri cho biết: "Kể từ trải nghiệm đó, tôi đã rất cẩn thận với sức khỏe mạch máu não của mình từ khi bước sang tuổi 30”. Cô tạo nên những thói quen đơn giản hàng ngày để duy trì sức khỏe mạch máu não. Nữ ca sĩ đứng trước ngưỡng cửa khoảng 5 phút trước khi ra ngoài, để tránh co thắt mạch máu não do thay đổi nhiệt độ đột ngột. Cô cũng tập luyện để tăng lưu lượng máu lên não. Sau nhiều nỗ lực, kết quả kiểm tra tại bệnh viện cho thấy tình trạng mạch máu não của Park Gyuri khỏe mạnh hơn so với nhiều người cùng tuổi.

Nữ ca sĩ hình thành nhiều thói quen lành mạnh để ngăn ngừa xuất huyết não. Ảnh: Koreaboo

Park Gyuri có tên thật là Park Kang Hee, cô sinh ngày 20/5/1979 tại Daegu, Hàn Quốc. Nữ ca sĩ tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Giáo dục Âm nhạc Truyền thống Hàn Quốc, Đại học Chung Ang. Cô giành nhiều giải thưởng như Giải Nhất hạng mục Văn hóa và Nghệ thuật của Giải thưởng Chia sẻ Thực tiễn Cộng hòa Hàn Quốc lần thứ nhất năm 2013, Giải thưởng Nghệ thuật Sân khấu Liên hoan Sân khấu Daegu lần thứ 28 năm 2011, Giải thưởng Giảng viên xuất sắc nhất năm 2009 của Hiệp hội Âm nhạc Truyền thống Hàn Quốc.

Bên cạnh sự nghiệp ca hát nhạc trot, Park Gyuri còn là nghiên cứu viên tại Dự án Khai quật Cheongsong Pungmul thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Cô cũng tham gia Dàn nhạc truyền thống thành phố Daegu từ tháng 4/2002 đến tháng 12/2004.

Park Gyuri là tên tuổi lớn của làng nhạc trot Hàn Quốc. Ảnh: Koreaboo