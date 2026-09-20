Nữ ca sĩ là thành viên nhóm nhạc nổi tiếng nay mở quán ăn ở phường Anguk, kiếm tiền tỷ mỗi tháng

Hyelin từng là giọng ca chính của EXID - nhóm nhạc nổi bật của Kpop gen 3. Sau khi nhóm nhạc ngừng hoạt động, cô được bắt gặp đi làm thêm ở nhà hàng. Ở thời kỳ đó, có nhiều nghi vấn cho rằng nữ ca sĩ hết thời, gặp khó khăn tài chính nên mới phải đi làm thêm. Tuy nhiên hóa ra đó chỉ là bước khởi đầu cho sự nghiệp mới của nữ idol sinh năm 1993.

Vào tháng 8 vừa qua, Hyelin tiết lộ cô đã trở thành chủ sở hữu một nhà hàng Taco, dấn thân vào lĩnh vực kinh doanh dịch vụ ăn uống để tìm kiếm nguồn thu nhập ổn định hơn. Thành viên EXID cho biết việc tự mình điều hành nhà hàng đã giúp cô khám phá ra những khả năng mới cho tương lai.

Hyelin từ idol trở thành chủ nhà hàng Taco. Ảnh: Korea Times

Nhà hàng Taco của Hyelin nằm ở phường Anguk, trung tâm thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Nữ idol duy trì kinh doanh cùng công việc DJ, diễn viên kịch. Cô cho biết mở nhà hàng vì thu nhập từ giới giải trí không phải lúc nào cũng ổn định, coi kinh doanh là một cách để xây dựng cuộc sống vững vàng hơn.

Hyelin quyết định bước chân vào ngành dịch vụ ăn uống nhờ mối quan hệ với chủ sở hữu thương hiệu Taco. Vì đây là lần đầu tiên Hyelin điều hành một nhà hàng, cô cho biết mình đã nhận được sự hỗ trợ từ trụ sở chính của thương hiệu: "Trụ sở chính gửi cho chúng tôi các nguyên liệu đã được chuẩn bị sẵn, và chúng tôi chỉ việc nấu theo công thức”.

Nhà hàng của Hyelin mở cửa hồi tháng 3, đến nay đã kinh doanh được nửa năm và tình hình rất thuận lợi. Nữ idol tiết lộ: “Có lúc doanh thu tốt, có lúc lại giảm. Trung bình, doanh thu khoảng 140 triệu won (2,6 tỷ đồng) một tháng, và sau khi trừ đi tất cả các khoản phí, lợi nhuận ròng khoảng 40 triệu won (751 triệu đồng)”.

Doanh thu nhà hàng lên đến 140 triệu won (2,6 tỷ đồng) một tháng, lợi nhuận ròng khoảng 40 triệu won (751 triệu đồng). Ảnh: Korea Times



Hyelin cũng giải thích lý do tại sao cô quyết định chấp nhận thử thách khởi nghiệp: “Tôi chỉ biết nhảy và hát. Điều đó khiến tôi cảm thấy thiếu tự tin. Đôi khi tôi tự hỏi 'Nếu không thể làm những việc này nữa thì mình sẽ làm gì để kiếm sống?'. Thử thách này mang lại cho tôi hy vọng rằng bản thân có thể làm những việc khác nữa. Đó là khám phá mới về bản thân và cũng là một niềm vui".

Thái độ làm việc của giọng ca 33 tuổi cũng đã thay đổi kể từ khi bước chân vào ngành kinh doanh nhà hàng: “Rất khó để vượt qua định kiến rằng người nổi tiếng hết thời mới làm việc này. Tôi nghĩ mọi người thường có cái nhìn tiêu cực đối với người nổi tiếng làm những công việc khác. Nhưng đây chỉ đơn giản là một phần công việc của tôi. Tôi đã học cách bỏ qua những phán xét đó”.

Hyelin cũng chia sẻ về thu nhập của mình trong thời kỳ đỉnh cao của EXID. Cô nói: “Chúng tôi không kiếm được nhiều như nhiều người nghĩ. Chúng tôi chỉ nhận được 10%, nhưng số tiền đó được chia đều cho 5 thành viên”.

Hyelin chấp nhận thử thách khởi nghiệp, bên cạnh sự nghiệp âm nhạc. Ảnh: Korea Times

Hyelin sinh năm 1993, ra mắt cùng nhóm EXID vào năm 2012. Trong nhóm, cô là giọng ca chính thứ 2, sau trưởng nhóm Solji. Sau quãng thời gian chật vật, EXID vụt sáng thành hiện tượng năm 2014 nhờ ca khúc Up & Down. Thừa thắng xông lên, nhóm tung hàng loạt bản hit khác như Ah Yeah, Hot Pink, DDD... Năm 2022, nhóm kỷ niệm 10 năm thành lập với việc phát hành album đầy đủ của cả nhóm mang tên X. Đến nay, các thành viên EXID chủ yếu hoạt động solo, vẫn giữ hoạt động nhóm nhưng không quá sôi nổi.

Ảnh: X

Hyelin sinh năm 1993, ra mắt cùng EXID năm 2012. Ảnh: X

Nguồn: Korea Times