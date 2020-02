Nữ bệnh nhân nhiễm virus corona ở Thanh Hóa đã tiếp xúc với 21 người

Theo báo cáo của Phòng Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Thanh Hóa, tính đến 16 giờ ngày 30-1, hiện có 422 người nước ngoài đang lao động, làm việc tại 162 cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá, trong đó người có quốc tịch Trung Quốc là 177 người (làm việc tại 18 doanh nghiệp, cư trú tại 9 huyện (Bỉm Sơn 101 người, TP Thanh Hóa 30 người, Nga Sơn 20, Tĩnh Gia 14 người, Thạch Thành 5 người, Yên Định 5 người, Triệu Sơn và Nông Cống mỗi huyện 1 người). Hầu hết số người nước ngoài về nghỉ Tết Nguyên đán chưa quay lại Việt Nam để làm việc.

Cũng theo Phòng Xuất nhập cảnh, tại Thanh Hóa trong dịp Tết Canh Tý 2020 có 191 trường hợp (người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài về Việt Nam thăm thân) đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó quốc tịch Trung Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) có 117 trường hợp.

Trước tình hình dịch bệnh do virus corona gây ra, Công an tỉnh Thanh Hóa đề xuất các đơn vị thuộc công an tỉnh, công an các huyện, thị xã, TP tăng cường công tác quản lý người nước ngoài lao động, làm việc, học tập tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn và số người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài về thăm thân. Rà soát, nắm chắc số công dân là người Thanh Hóa đi lao động ở nước ngoài, nhất là số người đi lao động ở Trung Quốc về quê ăn Tết và các trường hợp chưa về Việt Nam trong dịp Tết, nhưng có khả năng sẽ về trong thời gian tới để có biện pháp cách ly, xử lý khi có dấu hiệu nhiễm bệnh.

Tuyên truyền cho người dân biết, hiểu rõ và thực hiện các biện pháp phòng ngừa, hạn chế tiếp xúc với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhập cảnh về Việt Nam từ các quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch corona. Đề nghị các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, có người nước ngoài tạm thời không tiếp nhận người nước ngoài trở lại làm việc, nhất là người nước ngoài đến từ vùng có dịch cho đến thời điểm an toàn.