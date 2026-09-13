Nữ bác sĩ số 61 vừa lộ diện đã gây tò mò vì cái tên "vừa đài các vừa như một vị thuốc quý", còn rất xinh nữa!

Ngày 9/9 vừa qua, Hội trường Lớn Trường Đại học Y Hà Nội chứng kiến một trong những khoảnh khắc đặc biệt của Match Day 2026 - Ngày đăng ký chuyên ngành đào tạo Bác sĩ nội trú khóa 51. Hàng trăm thí sinh lần lượt bước vào hội trường, chờ đến lượt mình lựa chọn chuyên ngành sau một hành trình học tập và ôn thi đầy áp lực.

Đến lượt số 61, không khí trong hội trường có thêm một chút thú vị khi MC giới thiệu: "Số 61 tiếp theo là bác sĩ của trường Đại học Y Hà Nội - một cái tên thể hiện bản lĩnh ngút trời và tràn đầy sức khỏe, nghe vừa đài các vừa như một vị thuốc quý, lại vừa lung linh, cuốn hút mà ai cũng muốn thử. Xin trân trọng giới thiệu số 61 - bác sĩ Võ Nguyễn Linh Đan".

Màn giới thiệu đầy ấn tượng cho sự xuất hiện của bác sĩ Võ Nguyễn Linh Đan

Nghe xong màn giới thiệu, người ta không khỏi tò mò rốt cuộc bác sĩ Võ Nguyễn Linh Đan là ai, liệu cô và cái tên được miêu tả bằng hàng loạt mỹ từ của mình có duyên phận đặc biệt gì không.

Được biết, Võ Nguyễn Linh Đan sinh năm 2002, quê Hà Tĩnh, từng là học sinh chuyên Toán Trường THPT chuyên Hà Tĩnh. Cô xuất thân trong gia đình có 4 thành viên, trên cô là một chị gái. Điều thú vị là ngay từ khi đặt tên cho hai con gái, bố mẹ Linh Đan đã gửi gắm vào đó một mong ước rất đặc biệt.

Chị gái cô tên Võ Nguyễn Linh Chi, còn cô là Võ Nguyễn Linh Đan. Theo Linh Đan, bố mẹ mong hai chị em sau này có thể trở thành những "vị thuốc quý", giúp ích cho cuộc đời. Và cuối cùng, mong ước ấy lại thành hiện thực theo một cách khá đặc biệt khi cả hai chị em đều theo ngành Y.

Chân dung tân bác sĩ nội trú Võ Nguyễn Linh Đan

Thế nhưng, với Linh Đan, chuyện trở thành bác sĩ không chỉ bắt đầu từ cái tên. Năm lớp 5, ông nội cô mắc bệnh rất nặng. Sau khi được các bác sĩ tận tình cứu chữa, ông khỏi bệnh và trở lại khỏe mạnh. Khoảnh khắc ấy khiến cô bé Linh Đan khi đó vô cùng biết ơn những người đã cứu ông, đồng thời bắt đầu ấp ủ ước mơ trở thành bác sĩ.

"Mình cảm thấy vô cùng biết ơn và từ đó ấp ủ ước mơ được trở thành một bác sỹ", Linh Đan hồi tưởng.

Linh Đan cũng nghĩ rằng có lẽ một phần trong hành trình ấy là "nghề chọn người". Có chị gái đi trước trong ngành Y, cô càng có thêm một điểm tựa để tự tin với con đường mình đã chọn.

Sau 6 năm học Y, Linh Đan bước vào Match Day 2026 với một lựa chọn đã được xác định khá rõ trong đầu. Khi số 61 được gọi, cô bước vào hội trường với tâm trạng vừa hồi hộp vừa lo lắng, bởi điều duy nhất cô chưa biết là chuyên ngành mình yêu thích có còn "slot" hay không. Cuối cùng, Linh Đan chọn Chẩn đoán hình ảnh.

"Khoảnh khắc bước vào hội trường mình thấy khá hồi hộp, và cũng xen lẫn một chút lo lắng không biết chuyên ngành mình yêu thích có còn 'slot' không. Sau khi chọn xong chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh thì mình rất vui và nhẹ nhõm", cô cho hay.

Linh Đan (bên phải) chụp ảnh cùng một đàn chị cũng là bác sĩ nội trú, từng tham gia Match Day cách đây 2 năm

Lý do lựa chọn Chẩn đoán hình ảnh của tân bác sĩ nội trú cũng không bắt đầu từ một quyết định quá lớn lao. Đó đơn giản là sự yêu thích được hình thành trong những năm còn ngồi trên giảng đường. Từ khi còn là sinh viên Y, Linh Đan đã bị cuốn hút bởi những tấm phim chụp. Cô thích cảm giác được nhìn sâu vào bên trong cơ thể, tỉ mỉ quan sát từng hình ảnh để tìm ra những tổn thương có thể đang ẩn giấu phía sau.

"Việc được nhìn sâu vào bên trong cơ thể, tỉ mỉ quan sát để tìm ra những tổn thương ẩn giấu đằng sau đó mang lại cho mình một sự hứng thú đặc biệt", Linh Đan chia sẻ.

Nếu màn xuất hiện của Linh Đan tại Match Day khiến netizen cảm thấy vô cùng thú vị thì phía sau màn xuất hiện tưởng chừng nhẹ nhàng ấy lại là một hành trình ôn thi bác sĩ nội trú không hề nhẹ nhàng. Với cô, áp lực lớn nhất không chỉ nằm ở tỷ lệ chọi hay độ khó của đề thi, mà còn đến từ cảm giác đây là cơ hội chỉ xuất hiện một lần trong đời sinh viên Y.

Những người như Linh Đan ban ngày đi lâm sàng, chiều học lý thuyết, đêm có thể thức trực viện, còn những khoảng thời gian nghỉ ngơi ít ỏi lại tiếp tục được dành cho việc ôn thi. Khối lượng kiến thức khổng lồ, trong khi những người xung quanh cũng đều là những sinh viên xuất sắc và vô cùng nỗ lực, mọi thứ đều khó khăn. Tất cả khiến Linh Đan gọi hành trình ấy là hành trình "không có đường lùi".

Theo Linh Đan, áp lực lớn nhất của kỳ thi bác sĩ nội trú không chỉ là tỷ lệ chọi hay độ khó của đề thi, mà là cảm giác "không có đường lùi"

Có những lúc Linh Đan cũng kiệt sức và chỉ muốn mặc kệ tất cả. Nhưng cô may mắn không phải tự mình đi qua quãng thời gian ấy. Gia đình luôn ở phía sau, còn những người bạn cùng ôn thi cũng trở thành những người đồng hành, cùng chia sẻ áp lực và động viên nhau mỗi ngày.

"Mỗi ngày mình đều dặn lòng phải cố gắng hơn một tí, cố gắng kiên trì từng bước rồi sẽ vượt qua", nữ bác sĩ nói.

Nhìn chung, áp lực của việc học Y nói chung và ôn thi bác sĩ nội trú nói riêng vốn khó có thể đong đếm. Đến mức trong sinh viên Y còn có một kiểu "đặc sản" là đùa nhau rằng học ngành này thì rất khó giữ được mái tóc, thậm chí càng học lâu càng dễ gia nhập hội "ít tóc". Với Linh Đan, câu đùa nghe vui vậy nhưng phía sau lại phản ánh khá đúng những gì cô đã trải qua trong 2 năm ôn thi.

Cô thừa nhận, cân bằng gần như là một điều xa xỉ. Trong suốt 2 năm ôn luyện cho kỳ thi bác sĩ nội trú, thời gian dành cho bạn bè, những cuộc vui bên ngoài, thậm chí cả bản thân và gia đình của cô đều bị thu hẹp. Khoảng nửa năm trước kỳ thi, để tối ưu quỹ thời gian ít ỏi, Linh Đan thậm chí còn quyết định xóa toàn bộ các trang mạng xã hội, chỉ giữ lại những phương tiện liên lạc cần thiết.

Từ ước mơ làm bác sĩ năm lớp 5, Võ Nguyễn Linh Đan nay đã trở thành bác sĩ nội trú chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh

Match Day đã khép lại, nhưng với Linh Đan, đây mới chỉ là lúc một chặng đường khác bắt đầu. Trong 3 năm đào tạo bác sĩ nội trú sắp tới, cô mong mình đủ vững vàng và kỷ luật để không phụ sự dìu dắt của thầy cô, đồng thời xứng đáng với niềm tin của người bệnh.

Còn nếu nhìn xa hơn 5 hay 10 năm, Linh Đan không đặt ra những mục tiêu quá hào nhoáng.

"Xa hơn trong 5-10 năm nữa mục tiêu của mình chỉ đơn giản là giữ trọn được nhiệt huyết với nghề, rèn một tư duy sắc bén trong chuyên môn và sự thấu cảm chân thành để người bệnh luôn an tâm trao gửi niềm tin".

Ảnh: NVCC