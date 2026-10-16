Nữ bác sĩ gần 30 năm hồi sức trẻ sinh non: "Cứu sống mới chỉ là điểm bắt đầu"

Nhiều thập kỷ đi cùng những em bé "chưa kịp lớn"

Sáng 2/10, ba anh em Minh Đức, Minh Vũ và Minh Khôi được bố mẹ đưa trở lại Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec) trong tình trạng khỏe mạnh, mỗi bé nặng khoảng 4,5 kg. Ngắm nhìn ba em bé bụ bẫm, ít ai hình dung được rằng các em từng chào đời ở tuần thai thứ 27, với cân nặng chỉ từ 900g đến 1.000g. Đằng sau sự kỳ diệu ấy chính là hành trình chăm sóc đầy nỗ lực và kiên trì của các y bác sĩ tại Khoa Sơ sinh PhenikaaMec.

Ba em bé sinh cực non Minh Đức, Minh Vũ, Minh Khôi trong ngày gặp lại các y bác sĩ

Riêng với ThS.BS Trần Diệu Linh - Trưởng khoa Sơ sinh PhenikaaMec, câu chuyện về ba em bé chính là một lát cắt tiêu biểu trên con đường chuyên môn mà bà đã đi qua trong gần 30 năm qua: đồng hành cùng những sinh linh bé nhỏ khi các em bắt đầu cuộc đời trong điều kiện dễ tổn thương nhất.

"Chúng tôi từng điều trị thành công cho nhiều em bé sinh cực non, với tuổi thai thấp nhất là 24 tuần và cân nặng thấp nhất là 500g. Hình ảnh các bé nằm trong lồng ấp kiên cường bám trụ cuộc sống luôn in sâu vào tâm trí tôi. Khoảnh khắc các bé có thể tự thở mà không cần máy hỗ trợ, tự duy trì được thân nhiệt, hay lần đầu tiên bú được những giọt sữa mẹ ngọt ngào là những giây phút vỡ òa trong hạnh phúc. Đó cũng là những thời khắc mà sự tuyệt vọng trong ánh mắt cha mẹ dần nhường chỗ cho hy vọng", bác sĩ Linh chia sẻ.

ThS.BS Trần Diệu Linh - Trưởng khoa Sơ sinh PhenikaaMec chia sẻ về hành trình chăm sóc các bé sinh non

Trước khi đến với Bệnh viện Đại học Phenikaa, nữ bác sĩ có nhiều năm công tác tại Trung tâm Chăm sóc và Điều trị Sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương và từng giữ vai trò Phó Giám đốc Trung tâm. Tình yêu với nghề của bác sĩ Linh bắt nguồn từ tình yêu trẻ nhỏ. Theo nữ bác sĩ, trẻ sơ sinh chưa biết nói, chỉ có thể giao tiếp qua tiếng khóc, nhịp thở hay những cử động nhỏ. Vì thế, người làm chuyên ngành sơ sinh không chỉ cần kiến thức y khoa mà còn phải đủ nhạy cảm để nhận ra những thay đổi, thấu hiểu nhu cầu của trẻ và kiên nhẫn trong quá trình chăm sóc.

"Nhìn những sinh linh bé bỏng chỉ nặng vài trăm gram kiên cường chiến đấu để giành giật từng hơi thở, tôi hiểu rằng mình không được phép lùi bước", bác sĩ Linh chia sẻ.

Không chỉ cứu sống mà còn trao cả tương lai

"Cứu sống mới chỉ là điểm bắt đầu", đó chính là quan điểm được bác sĩ Linh nhiều lần nhấn mạnh trong quá trình điều trị trẻ sinh non tại PhenikaaMec.

Theo nữ bác sĩ, khó khăn lớn nhất trong quá trình chăm sóc trẻ sinh non là ngoài việc tập trung vào các vấn đề cứu sống đứa trẻ, còn phải duy trì sự phát triển của các cơ quan chưa hoàn thiện và đảm bảo chất lượng cuộc sống, giảm thiểu tới mức thấp nhất các biến chứng, di chứng để trẻ có cơ hội phát triển trí tuệ, tinh thần như trẻ sinh ra ở tuổi thai đủ tháng.

Bên cạnh hoạt động chuyên môn, bác sĩ Linh còn theo đuổi nhiều nghiên cứu quan trọng. Nữ bác sĩ không chỉ nhìn trẻ sinh non ở thời điểm các em nằm trong lồng kính, mà nhìn xa hơn tới câu hỏi: Sau khi rời bệnh viện, những đứa trẻ ấy sẽ sống như thế nào?

Bác sĩ Linh luôn cẩn trọng trong từng quyết định, vì sự an toàn của mỗi em bé ngay từ những giây phút đầu đời

Năm 2023, sau nhiều năm làm việc trong lĩnh vực sơ sinh, bác sĩ Linh tiếp tục hoàn thành chương trình đào tạo Bác sĩ chuyên khoa cấp I Sơ sinh Anh Quốc. "Y học luôn thay đổi, đặc biệt trong lĩnh vực hồi sức và chăm sóc trẻ cực non – nơi mỗi tiến bộ kỹ thuật đều có thể mở thêm một cánh cửa sống cho một đứa trẻ. Do đó, phải luôn cập nhật, luôn học hỏi để những gì tốt nhất của y học có thể đến với người bệnh", bác sĩ Linh cho biết.

Theo bác sĩ Linh, y học hiện đại đã có nhiều tiến bộ trong điều trị, chăm sóc trẻ sinh non như việc sử dụng corticoid trước sinh giúp trưởng thành phổi và khi bé chào đời được hỗ trợ hô hấp bằng phương pháp ít xâm lấn. Tuy nhiên, vẫn cần quan tâm hơn đến việc chuẩn bị kiến thức, kỹ năng cho cha mẹ trước khi trẻ xuất viện, hướng dẫn phòng ngừa nhiễm khuẩn, bảo đảm dinh dưỡng và duy trì lịch tầm soát các bệnh lý có nguy cơ ảnh hưởng đến sự phát triển lâu dài.

Kiến tạo một hành trình chăm sóc trọn vẹn

Hiện tại, sau gần 30 năm làm nghề, bác sĩ Linh không chỉ trực tiếp tham gia điều trị mà còn đảm nhận vai trò xây dựng quy trình chăm sóc, đào tạo tại PhenikaaMec.

Tại đây, nữ bác sĩ định hướng xây dựng mô hình chăm sóc trẻ sơ sinh khép kín, cá thể hóa và kết nối đa chuyên khoa, với sự phối hợp giữa Y học bào thai, Di truyền, Sản khoa, Gây mê hồi sức và Sơ sinh ngay từ giai đoạn trước sinh, trong sinh đến sau sinh.

Các bé sinh non được chăm sóc đặc biệt sau khi chào đời tại PhenikaaMec

Song song với đó, nữ bác sĩ chú trọng đào tạo đội ngũ kế cận thông qua hướng dẫn trực tiếp, hội chẩn ca bệnh khó, thực hành thủ thuật và sinh hoạt khoa học.

Với nữ bác sĩ, cứu một em bé sơ sinh không chỉ là cứu một mạng người tại thời điểm đó, mà còn là bảo vệ cả hành trình dài phía trước của đứa trẻ, góp phần giữ gìn hạnh phúc cho một mái ấm và góp phần phát triển xã hội.