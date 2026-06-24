Nhà thiết kế Trinh Trinh chính thức xác nhận đồng hành cùng Hoa hậu Phan Kim Oanh tại cuộc thi Miss Multicultural World 2026 (Hoa hậu Văn hóa Thế giới 2026), mang đến bộ sưu tập dạ hội đặc biệt mang tên "Beyond Borders - Vẻ Đẹp Không Biên Giới", góp phần tôn vinh tinh thần giao lưu văn hóa và vẻ đẹp hội nhập trên sân khấu quốc tế.

Trước khi trở thành đối tác đồng hành tại Miss Multicultural World 2026, NTK Trinh Trinh đã có nhiều năm gắn bó với các hoạt động sắc đẹp do Hoa hậu Phan Kim Oanh tổ chức. Cô từng là nhà tài trợ trang phục dạ hội, đồng thời đảm nhận vai trò thành viên ban giám khảo tại nhiều cuộc thi nhan sắc uy tín.

NTK Trinh Trinh tại toà nhà Quốc hội

Chia sẻ về lần hợp tác đặc biệt này, NTK Trinh Trinh bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Hoa hậu Phan Kim Oanh khi trở thành người Việt Nam sáng lập và điều hành một cuộc thi sắc đẹp mang tầm vóc quốc tế. Theo nữ nhà thiết kế, điều tạo nên dấu ấn riêng của Miss Multicultural World không chỉ nằm ở quy mô tổ chức mà còn ở định hướng phát triển mang đậm giá trị văn hóa và giáo dục.

"Điều khiến tôi thực sự ấn tượng là cách chị Phan Kim Oanh xây dựng cuộc thi với một bản sắc rất riêng. Việc đưa các thí sinh quốc tế đến tham quan, giao lưu không chỉ giúp quảng bá hình ảnh Việt Nam mà còn tạo nên những trải nghiệm văn hóa, ngoại giao ý nghĩa, góp phần lan tỏa giá trị kết nối giữa các quốc gia", NTK Trinh Trinh chia sẻ.

NTK Trinh Trinh và Hoa hậu Phan Kim Oanh

Đến với Miss Multicultural World 2026, NTK Trinh Trinh giới thiệu bộ sưu tập dạ hội mới mang tên "Beyond Borders - Vẻ Đẹp Không Biên Giới". Đây là dự án thời trang được cô ấp ủ với mong muốn truyền tải thông điệp về sự kết nối văn hóa trong bối cảnh thế giới ngày càng hội nhập.

Lấy cảm hứng từ tinh thần giao lưu và tôn trọng sự đa dạng, bộ sưu tập là bản hòa ca của sắc đẹp, bản sắc và khát vọng chung của nhân loại. Mỗi thiết kế đều là sự giao thoa giữa nét đẹp truyền thống và hơi thở đương đại, nơi các giá trị văn hóa được tái hiện bằng ngôn ngữ của thời trang cao cấp.

Những đường cắt tinh tế, phom dáng quyến rũ cùng kỹ thuật đính kết thủ công tỉ mỉ không chỉ tôn vinh vẻ đẹp hình thể của người phụ nữ mà còn thể hiện tinh thần tự tin, bản lĩnh và sẵn sàng tỏa sáng trên sân khấu toàn cầu. Thông qua từng thiết kế, NTK Trinh Trinh mong muốn kể câu chuyện về những người phụ nữ hiện đại - luôn tự hào về cội nguồn văn hóa nhưng cũng không ngừng mở rộng kết nối với thế giới.

"Beyond Borders" gửi gắm thông điệp rằng vẻ đẹp đích thực không bị giới hạn bởi quốc gia, màu da hay ngôn ngữ. Đó là vẻ đẹp của sự thấu hiểu, tôn trọng khác biệt và cùng nhau lan tỏa những giá trị tích cực của nhân loại.

Bộ sưu tập cũng phản ánh hình ảnh những đại sứ văn hóa trong thời đại mới - những người phụ nữ hội tụ vẻ đẹp, trí tuệ và lòng nhân ái, góp phần xây dựng một thế giới không biên giới, nơi mọi nền văn hóa đều được tôn vinh và tỏa sáng.

Bộ sưu tập cũng phản ánh hình ảnh những đại sứ văn hóa trong thời đại mới - những người phụ nữ hội tụ vẻ đẹp, trí tuệ và lòng nhân ái, góp phần xây dựng một thế giới không biên giới, nơi mọi nền văn hóa đều được tôn vinh và tỏa sáng.

Sự đồng hành của NTK Trinh Trinh cùng Hoa hậu Phan Kim Oanh tại Miss Multicultural World 2026 được kỳ vọng sẽ mang đến những dấu ấn đặc sắc, góp phần quảng bá thời trang Việt Nam, đồng thời lan tỏa thông điệp về sự đa dạng văn hóa và tinh thần kết nối toàn cầu mà cuộc thi đang hướng tới.