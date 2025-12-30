Nhà thiết kế Thoa Trần vừa được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao xác lập kỷ lục với bộ sưu tập áo dài mang tên Ngũ Liên Hương – một dấu mốc quan trọng trong hành trình sáng tạo và tôn vinh di sản văn hoá Việt. Sự kiện diễn ra tại Cung Thể thao Quần Ngựa, thu hút sự quan tâm của giới chuyên môn và công chúng yêu thời trang – văn hoá.

Giáo sư Lê Văn Lan (áo dài vàng), bà Lương Thị Kim Xuân ( áo dài trắng) và Hội đồng Kỷ lục Việt Nam

Ngũ Liên Hương gồm 5 thiết kế áo dài lấy cảm hứng từ hoa sen – biểu tượng thuần khiết, thanh cao gắn liền với đời sống văn hoá và tâm linh của người Việt. Điểm nhấn đặc biệt của bộ sưu tập nằm ở việc tích hợp công nghệ ánh sáng LED trên từng cánh hoa. Khi trình diễn, năm thiết kế liên kết với nhau, tạo nên hình ảnh một đóa sen nở rộ bằng ánh sáng, mang lại hiệu ứng thị giác giàu tính sắp đặt. Đây được ghi nhận là lần đầu tiên tại Việt Nam, áo dài truyền thống được xử lý theo hình thức trình diễn ánh sáng quy mô, kết hợp công nghệ hiện đại một cách có chủ đích và kiểm soát.

Không chỉ gây ấn tượng bởi yếu tố công nghệ, Ngũ Liên Hương còn cho thấy tư duy sáng tạo mạch lạc của Thoa Trần: truyền thống và hiện đại song hành, tôn trọng phom dáng áo dài Việt, đồng thời mở ra những cách tiếp cận mới cho nghệ thuật trình diễn. Mỗi thiết kế là sự dung hòa giữa thẩm mỹ, kỹ thuật và chiều sâu biểu tượng.

Top 6 Hoa hậu di sản Áo Dài Việt Nam, đạo diễn Tiến Thuận và NTK Thoa Trần

Trước Ngũ Liên Hương, Thoa Trần từng được xác lập Kỷ lục Việt Nam với bộ sưu tập Về với cội nguồn, lấy cảm hứng từ Lễ hội Đền Hùng. Bộ sưu tập này gây tiếng vang nhờ khả năng tái hiện chiều sâu lịch sử và tinh thần “uống nước nhớ nguồn” thông qua ngôn ngữ thời trang áo dài, góp phần lan tỏa giá trị văn hoá dân tộc tới công chúng đương đại.

Điểm chung dễ nhận thấy trong các dự án của Thoa Trần là sự chỉn chu và tâm huyết với yếu tố văn hoá – lịch sử. Mỗi thiết kế không đơn thuần là sản phẩm thời trang, mà là một câu chuyện được nghiên cứu kỹ lưỡng. Đặc biệt, trong nhiều dự án, NTK vinh dự có Lê Văn Lan đồng hành trong vai trò cố vấn, góp phần đảm bảo tính chuẩn xác về lịch sử, biểu tượng và giá trị văn hoá.

Người mẫu- diễn viên Ngọc Mạnh, NTK Thoa Trần và Á hậu Hương Ly

“Nhân dịp này, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới GS. Sử học Lê Văn Lan – người thầy tận tâm đã luôn đồng hành, cố vấn và truyền cho tôi không chỉ tri thức mà còn những giá trị tinh thần quý báu trên hành trình sáng tạo và làm nghề”, NTK Thoa Trần chia sẻ.

Bên cạnh đó, cô cũng gửi lời cảm ơn bà Lương Thị Kim Xuân – Chủ tịch Viện Nghiên cứu Phát triển Doanh nhân Việt Nam – ASEAN – người đã hỗ trợ và tạo điều kiện để dự án Ngũ Liên Hương được ghi nhận kỷ lục quốc gia, đánh dấu một cột mốc đáng tự hào trong hành trình lao động nghệ thuật nghiêm cẩn và bền bỉ của NTK.

Sự kiện xác lập kỷ lục vinh dự đón tiếp nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu trong và ngoài nước, ghi nhận và đánh giá cao giá trị văn hoá, nghệ thuật cũng như chiều sâu nhân văn mà Ngũ Liên Hương mang lại.

Với Thoa Trần, đây không chỉ là niềm hạnh phúc cá nhân, mà còn là niềm tự hào của người làm sáng tạo khi giá trị lao động nghệ thuật được xã hội trân trọng và lan tỏa. Việc liên tiếp được ghi nhận bằng các kỷ lục quốc gia cho thấy hướng đi bền bỉ của NTK trong việc tôn vinh áo dài Việt như một di sản sống – không ngừng làm mới bằng sáng tạo, nhưng vẫn giữ trọn tinh thần cội nguồn.