NSƯT duy nhất đổi đời nhờ 18kg gạo, cả nhân cách lẫn sự nghiệp đều đáng ngưỡng mộ

NSƯT Đỗ Kỷ, sinh năm 1961, là một trong những gương mặt gạo cội của sân khấu kịch và màn ảnh phía Bắc, quen thuộc với khán giả qua nhiều vai diễn chính trực, điềm đạm nhưng mang số phận nhiều trắc trở. Hình ảnh người đàn ông hiền lành, chuẩn mực mà ông thể hiện trên màn ảnh đã trở thành dấu ấn khó thay thế trong lòng công chúng. Khán giả biết đến ông qua nhiều tác phẩm như Nếp Nhà, Bản Di Chúc Bí Ẩn, Gia Phả Của Đất, Trái Tim Có Nắng...

Ông tham gia diễn xuất nhiều bộ phim nhưng nổi bật hơn cả vẫn là Nếp Nhà. Tác phẩm không chỉ tạo được sự đồng cảm bởi câu chuyện đời thường mà còn đặc biệt ở chỗ ông sánh đôi cùng Lan Hương, người bạn đời ngoài đời thực của mình. Đây cũng là lần hiếm hoi và duy nhất hai nghệ sĩ cùng hóa thân thành vợ chồng trên màn ảnh.

Không chỉ thành công trên sân khấu và màn ảnh, Đỗ Kỷ còn được biết đến ở vai trò quản lý nghệ thuật. Ông từng giữ cương vị Phó Giám đốc tại Nhà hát Kịch Việt Nam trước khi đảm nhận vị trí Trưởng phòng Nghệ thuật thuộc Cục Nghệ thuật Biểu diễn. Sau nhiều năm cống hiến cho lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật, ông chính thức nghỉ hưu vào năm 2022.

Đỗ Kỷ từng chia sẻ rằng con đường đến với nghệ thuật của ông bắt đầu từ một cơ duyên rất tình cờ. Sau khi học xong phổ thông, ông dự định đi làm luôn với mong muốn trở thành kỹ sư, chứ chưa từng nghĩ sẽ theo nghiệp diễn. Thế nhưng, khi đọc được thông báo tuyển diễn viên của Nhà hát Kịch Việt Nam với chế độ đãi ngộ gồm 18kg gạo mỗi tháng cùng một khoản lương tiền mặt, ông quyết định đăng ký thử vận may.

Nam nghệ sĩ kể lại rằng chính mức hỗ trợ khi ấy, 18kg gạo và vài chục đồng tiền lương mỗi tháng, đã khiến ông thấy lời mời gọi đủ hấp dẫn để nộp hồ sơ. Kỳ tuyển chọn năm đó có tới khoảng 3.000 thí sinh tham gia nhưng chỉ chọn chừng 40 người. Vượt qua ba vòng thi gắt gao, ông may mắn trúng tuyển, mở ra bước ngoặt thay đổi cả cuộc đời.

Giữa giai đoạn kinh tế còn nhiều thiếu thốn, khi thu nhập từ nghề diễn không đủ trang trải cuộc sống, Đỗ Kỷ và vợ đã cùng nhau đi qua quãng thời gian đầy chật vật. Ngoài công việc tại nhà hát, cả hai còn xoay xở đủ nghề như cắt may, thêu thùa, nhận hàng gia công hay sửa chữa máy móc để kiếm thêm thu nhập. Với ông, chỉ cần là công việc chân chính và phù hợp sức mình thì đều sẵn sàng làm. Ít ai biết rằng có thời điểm nam nghệ sĩ từng lao động bốc vác ở bến tàu để mưu sinh.

Trong suốt chặng đường công tác, nam nghệ sĩ luôn giữ phong cách làm việc chuyên nghiệp, trọn vẹn với từng vai diễn cũng như trách nhiệm quản lý. Những đóng góp thầm lặng nhưng bền bỉ của ông đã góp phần quan trọng vào sự phát triển và giữ gìn uy tín cho đơn vị nghệ thuật lâu đời này.

Bạch Khởi