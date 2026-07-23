NSND Xuân Bắc, đạo diễn Lại Bắc Hải Đăng cùng dàn nghệ sĩ đưa "Phép màu của Kurt" trở lại

Vở nhạc kịch "Phép màu của Kurt" sẽ công diễn hai suất lúc 15h và 19h30 ngày 26/7/2026 tại Nhà hát Âu Cơ (Hà Nội). Đảm nhận vai trò tổng đạo diễn là nhạc sĩ Hoàng Anh Minh, giám đốc âm nhạc đứng sau nhiều chương trình quen thuộc trên sóng VTV như Gặp nhau cuối năm, Giai điệu tự hào, Bài hát Việt.

Câu chuyện về "người bạn" luôn bị con người xa lánh

Lấy bối cảnh thế giới côn trùng và những bông hoa rực rỡ, tác phẩm kể về Kurt, một "người bạn" vô cùng quen thuộc, là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của muôn loài nhưng luôn bị con người ghê sợ vì mùi hương đặc trưng của mình. Trái ngược với những bông hoa được ca ngợi bởi hương thơm dịu ngọt, Kurt bị xa lánh, nhưng ít ai biết chính Kurt lại là người yêu thương những bông hoa nhất, sẵn sàng hy sinh bản thân để giúp hoa lan tỏa hương thơm và tình yêu thương.

Đó cũng là "phép màu" mà tác phẩm muốn gửi gắm: vẻ đẹp thực sự không nằm ở những gì nhìn thấy bên ngoài mà ở giá trị và sự cống hiến thầm lặng. Từ hình tượng đầy ẩn dụ ấy, vở diễn mở ra hành trình khám phá giá trị của sự khác biệt, với thông điệp nhân văn rằng mỗi cá thể đều có ý nghĩa riêng và xứng đáng được trân trọng.

Chia sẻ về lý do nhận lời đồng hành cùng dự án, NSND Xuân Bắc cho biết: "Kịch bản Phép màu của Kurt rất hay và thú vị. Trong dịp hè, vừa với tư cách một người lớn, vừa là một người cha, tôi nghĩ nếu không tham gia những hoạt động như thế này thì thật có lỗi với các bạn nhỏ. Là một nghệ sĩ đi trước, tôi thấy mình có trách nhiệm lan tỏa tình yêu nghệ thuật, tạo điều kiện để các bạn trẻ phát huy khả năng của mình. Biết đâu trong số những em nhỏ tham gia Phép màu của Kurt sẽ có những em từ yêu thích trở thành đam mê, từ đó bộc lộ tài năng và đóng góp cho nền nghệ thuật nước nhà".

Trong khi đó, đạo diễn Lại Bắc Hải Đăng cho biết anh nhận lời ngay khi biết StarLab mong muốn xây dựng mô hình giáo dục thông qua nhạc kịch. Theo anh, việc thưởng thức trực tiếp trên sân khấu sẽ giúp các em cảm nhận trọn vẹn cảm xúc, điều mà màn hình số khó có thể thay thế. Trong suốt quá trình thực hiện, anh luôn sẵn sàng chỉnh sửa kịch bản, hỗ trợ dàn dựng để tác phẩm đạt chất lượng tốt nhất.

Dàn sao nhí hùng hậu, live band chơi trực tiếp trên sân khấu

Vở diễn quy tụ lực lượng biểu diễn đông đảo với hai nhân vật trung tâm là Kurt và Thủy Tiên Vàng, cùng 15 nhân vật phụ như bọ hung, ruồi nhặng, ong, các loài hoa và khoảng 40 diễn viên quần chúng. Trong số này có nhiều ngôi sao nhí đang sở hữu lượng tương tác "khủng" trên mạng xã hội như Ali Thục Phương, Đặng Kim Thiên Kim, Cao Phú Quý.

Xuyên suốt tác phẩm là 17 phân cảnh được kết nối bằng 17 ca khúc sáng tác riêng theo phong cách Broadway, tạo nên dòng cảm xúc liền mạch đưa khán giả đi từ tiếng cười, sự thích thú đến những khoảnh khắc lắng đọng và xúc động.

Không chỉ đầu tư về quy mô sân khấu, "Phép màu của Kurt" còn cho thấy sự chỉn chu khi sử dụng hoàn toàn live band biểu diễn trực tiếp. Âm nhạc không chỉ đóng vai trò làm nền mà còn dẫn dắt cảm xúc, tạo nên những cao trào và khoảng lặng cần thiết cho câu chuyện. Nhiều đoạn nhạc được phối khí tươi mới, gần gũi với trẻ em, giúp các em dễ dàng hòa mình vào không khí chung của vở diễn.

Ảnh: BTC cung cấp



