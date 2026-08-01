NSND Tự Long đáp trả tranh cãi phục trang "Hộ Linh Tráng Sĩ"

Tối 30/7 tại BHD Star Thảo Điền (TP.HCM), buổi showcase ra mắt trailer chính thức phim điện ảnh huyền sử võ thuật "Hộ Linh Tráng Sĩ – Bí Ẩn Mộ Vua Đinh" ghi nhận một khoảnh khắc khiến nhiều người có mặt xúc động. Dù lịch trình bận rộn, NSND Tự Long vẫn sắp xếp bay vào TP.HCM ngay sau giờ làm việc để kịp có mặt cùng đoàn phim dù đã khá muộn, rồi bay ngược ra Hà Nội ngay trong đêm.

Và anh không đến chỉ để chụp ảnh. Trước những ý kiến cho rằng tạo hình, phục trang trong phim mang dáng dấp nước ngoài, Tự Long chọn nói thẳng với người hâm mộ: "Tôi có đọc rất nhiều phản ứng về các yếu tố lịch sử và phục trang của phim, nào là giống nước khác, nào là bắt chước… Nhưng mà đây cũng là trang phục của chính dân tộc chúng ta nghìn năm trước đấy. Chẳng qua trước giờ chúng ta chưa đầu tư để quảng bá và từ Hộ Linh Tráng Sĩ này, nhiều nét văn hóa lịch sử của nước Việt chúng ta sẽ được lan tỏa tốt hơn để nhiều thế hệ người Việt chúng ta hiểu và tự hào về lịch sử dân tộc hơn."

99 cỗ quan tài rời Hoa Lư và trailer khiến khán phòng đòi xem lại lần hai

Tâm điểm của buổi showcase là màn ra mắt trailer chính thức dài 2 phút 30 giây cùng ba trích đoạn đặc biệt được trình chiếu trực tiếp trên màn ảnh rộng. Trailer mở ra bức tranh Đại Cồ Việt biến động dữ dội sau cái chết của Đinh Tiên Hoàng và Nam Việt Vương Đinh Liễn, khi 99 cỗ quan tài lặng lẽ rời Hoa Lư theo bảy hướng khác nhau để gánh vác sứ mệnh bảo vệ bí mật mộ Vua Đinh. Trong hơn hai phút, khán giả được chứng kiến những màn cận chiến nảy lửa, võ thuật binh khí dồn dập do Johnny Trí Nguyễn chỉ đạo, cùng không gian chiến trường cổ đại đầy khói lửa và điêu tàn, hòa quyện với khung cảnh thiên nhiên Ninh Bình, nơi đoàn phim đã trải qua 83 ngày quay đại cảnh.

Câu thoại được trích trong trailer cũng chính là thứ đặt ra toàn bộ sức nặng của bộ phim: "Linh cữu của tiên đế phải được chôn ở những nơi vượng địa, tránh mọi thế lực thù địch phá hoại. Nếu để bí mật đó rơi vào tay giặc thì dẫu chúng ta có bảo vệ được kinh thành, con cháu chúng ta vẫn phải ngàn đời làm nô lệ."

Ngay sau khi trailer kết thúc, chính dàn diễn viên và khách mời đã nao nức yêu cầu phát lại lần hai. Ba trích đoạn tiếp theo dẫn khán phòng đi qua nhiều cung bậc, từ sự náo nhiệt đậm chất văn hóa dân gian của lễ hội Cướp Phết, phút giây nhận lệnh bi hùng của các tráng sĩ, cho tới màn nghẹt thở trong cuộc chiến sinh tử của nhóm Tráng Sĩ Sông Nước.

Đạo diễn tiết lộ con số 200 tỷ đồng

Khi nói về quy mô sản xuất, đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình đưa ra một con số đáng chú ý: "Tôi và đoàn phim thật sự biết ơn các Sở Ban Ngành và nhân dân Ninh Bình. Nếu như không có sự giúp đỡ của mọi người thì chi phí để sản xuất được phim này có thể phải tầm 200 tỷ VND. Chính vì vậy, với tôi, đây là sản phẩm của tập thể."

Con số ấy cho thấy quy mô mà một bộ phim huyền sử Việt phải gánh, và cũng cho thấy dòng phim lịch sử trong nước vẫn đang phải dựa rất nhiều vào sự hậu thuẫn của địa phương để có thể thành hình.

Trong phần giao lưu, Tuấn Trần và Trần Thiên Tú bồi hồi nhắc lại những kỷ niệm về giọt mồ hôi và chấn thương trên phim trường Ninh Bình, đồng thời bày tỏ sự tự hào khi được sống trọn vẹn với nhân vật trong một tác phẩm huyền sử quy mô lớn. Đây cũng là lần đầu cả hai được xem thành quả của 83 ngày quay ròng rã trên màn ảnh rộng.

Johnny Trí Nguyễn thì đưa ra một lời hứa hẹn khá tự tin về hai diễn viên chính: "Nếu như có cơ hội để quay về những ngày đầu tiên tập luyện của hai diễn viên chính, thì các bạn sẽ rất bất ngờ khi so với những màn hành động của các bạn trong phim."

Đỗ Thị Hải Yến, người đảm nhận vai Hoàng hậu họ Dương, chia sẻ điềm tĩnh nhưng đầy tự hào: "Tôi luôn mong muốn đưa một hình ảnh của vị Hoàng hậu mang trên mình những sứ mệnh đặc biệt vào những thời khắc quan trọng của lịch sử đất Việt đến với khán giả. Tôi đã cố gắng đến 200% năng lực để hoàn thành sứ mệnh này. Với tôi, đây không chỉ là một vai diễn mà còn là sứ mệnh của một người con đất Việt với nước Việt."

Lê Vũ Long, Hứa Vĩ Văn, Đăng Trần, Danis Nguyễn cũng đều xúc động khi chứng kiến những thước phim đầu tiên, với kỳ vọng đây không chỉ là một sản phẩm điện ảnh mà còn là cột mốc để dòng phim huyền sử, lịch sử được mạnh dạn đầu tư và phát triển.

"Tráng Sĩ Ca" và chuỗi quảng bá xuyên Việt

Bất ngờ cuối buổi tối là màn công bố MV nhạc phim "Tráng Sĩ Ca" do nhạc sĩ Quốc Trung sáng tác, mang giai điệu hào hùng đậm khí chất thượng võ, ca sĩ Đông Hùng thể hiện cùng phần hòa giọng đặc biệt của dàn diễn viên nam. MV sẽ chính thức phát hành trên các nền tảng nhạc số từ ngày 6/8.

Ngay hôm sau, 1/8, đoàn phim tiếp tục triển khai hoạt động quảng bá tại Giải đấu GMA 14 ở võ đường Liên Phong (TP.HCM), mở màn cho chuỗi ngày quảng bá xuyên Việt.

"Hộ Linh Tráng Sĩ – Bí Ẩn Mộ Vua Đinh" do BHD và TV360 hợp tác sản xuất, quy tụ Tuấn Trần, Trần Thiên Tú, NSND Tự Long, Johnny Trí Nguyễn, Quách Ngọc Ngoan, Hứa Vĩ Văn, Lê Vũ Long, Đỗ Thị Hải Yến, NSND Như Quỳnh trong vai bà tổ ngành chèo Phạm Thị Trân cùng nhiều gương mặt khác. Phim mở đầu bằng trận chiến 12 sứ quân oanh liệt của Đinh Tiên Hoàng Đế, rồi theo chân bảy Hộ Linh Tráng Sĩ trong nhiệm vụ cuối cùng Tiên Đế giao phó, đưa 99 cỗ quan tài đi theo bảy hướng để đánh lừa kẻ thù đang rắp tâm phá hoại lăng mộ, nơi được tin là cội nguồn vượng khí của dân tộc. Phim khởi chiếu toàn quốc từ ngày 28/8 với cả định dạng IMAX và định dạng tiêu chuẩn.

Nguồn ảnh: Đoàn phim cung cấp

Thanh Yên