NSND Trịnh Kim Chi chia sẻ 1 câu về con gái lớn, nhiều người thắc mắc: Chị dạy con cách gì mà khéo thế?

Mới đây, NSND Trịnh Kim Chi chia sẻ khoảnh khắc con gái lớn Võ Trịnh Khánh Ngân chính thức bắt đầu công việc đầu tiên sau khi tốt nghiệp. Điều khiến nhiều người chú ý không chỉ là thành tích của cô gái trẻ, mà còn nằm ở cách người mẹ đứng phía sau: không làm thay, không áp đặt, chỉ lặng lẽ tạo điều kiện để con tự bước đi.

"Ngày con tốt nghiệp Đại học, ba mẹ nói để đi xin việc cho con, nhưng con đã gửi CV đi khắp nơi...", NSND Trịnh Kim Chi kể. Khánh Ngân tự mình trải qua 5 vòng phỏng vấn, vượt qua nhiều ứng viên để được nhận vào một tập đoàn lớn, làm công việc cô yêu thích trong môi trường mà bản thân cảm thấy phù hợp.

"Nhìn con tự bước đi bằng chính sự cố gắng của mình, Mẹ và cả gia đình thật sự hãnh diện và hạnh phúc", nữ nghệ sĩ viết.

Một lời chia sẻ ngắn nhưng khiến nhiều người chú ý đến cách NSND Trịnh Kim Chi nuôi dạy con gái: trao cho con cơ hội tự lập từ khá sớm, thay vì dùng kinh nghiệm của cha mẹ để quyết định thay con.

Tôn trọng lựa chọn của con

Cuối tháng 4/2026, gia đình NSND Trịnh Kim Chi đón nhận một dấu mốc đặc biệt khi Khánh Ngân tốt nghiệp Đại học ngành Hàng không loại Giỏi. Nhìn lại hành trình 4 năm của con gái, nữ nghệ sĩ từng chia sẻ điều khiến chị xúc động không chỉ là thành tích, mà là việc nhìn thấy con đã đi hết một chặng đường bằng chính nỗ lực của mình.

Khánh Ngân có tấm bằng loại Giỏi, nhận giải thưởng Đồ án tốt nghiệp xuất sắc nhất và có thêm những mối quan hệ quý giá sau 4 năm đại học. Nhưng có một chi tiết đặc biệt hơn cả: suốt 4 năm đại học, mẹ chưa một lần hỏi con học được bao nhiêu điểm.

Điều đó không có nghĩa NSND Trịnh Kim Chi không quan tâm đến việc học của con. Ngược lại, đó dường như là cách chị lựa chọn để con gái tự chịu trách nhiệm với con đường mình đã chọn. Thay vì liên tục kiểm tra điểm số hay can thiệp sâu vào chuyện học hành, người mẹ đứng phía sau, quan sát và sẵn sàng hỗ trợ khi con cần. Có lẽ chính khoảng không ấy đã giúp Khánh Ngân học được cách tự quản lý cuộc sống, tự đưa ra quyết định và tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.

Không định hướng con theo ánh hào quang của mẹ

Khánh Ngân sở hữu ngoại hình nổi bật, chiều cao lý tưởng và lớn lên trong một gia đình có mẹ là nghệ sĩ nổi tiếng. Nếu muốn bước vào showbiz, cô gái hoàn toàn có thể có nhiều lợi thế. Thế nhưng NSND Trịnh Kim Chi không chọn cách áp đặt con theo con đường của mẹ.

Nữ nghệ sĩ từng chia sẻ rằng chị không định hướng con theo nghệ thuật, mà muốn con lựa chọn ngành nghề phù hợp với sở thích và làm những gì mình muốn. Khi mẹ mở sân khấu, Khánh Ngân vẫn được tạo điều kiện lên trình diễn, nhưng mục đích chủ yếu là giúp con tự tin hơn, chứ không phải để chuẩn bị cho một sự nghiệp nghệ thuật. Đó là một cách nuôi con đáng chú ý: cha mẹ có thể mở ra nhiều cánh cửa, nhưng không nhất thiết phải chọn giúp con cánh cửa mà con sẽ bước qua.

Tự lập không có nghĩa là cha mẹ đứng ngoài

Điều đáng nói ở câu chuyện của Khánh Ngân là sự tự lập ấy không chỉ xuất hiện sau ngày tốt nghiệp. Ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường, cô đã cùng nhóm bạn xây dựng và vận hành một mô hình không gian học tập yên tĩnh, hiện đại tại trung tâm TPHCM dành cho học sinh, sinh viên và người đi làm có nhu cầu tập trung cao. Từ việc học đến công việc, cô gái trẻ dần thử sức với những lựa chọn của riêng mình.

Và đến khi tốt nghiệp, thay vì chờ cha mẹ tìm việc, Khánh Ngân chủ động gửi CV, tự bước vào những vòng phỏng vấn và giành lấy cơ hội bằng năng lực của mình.

NSND Trịnh Kim Chi vẫn dõi theo, vẫn tự hào và động viên con: "Cứ tự tin, chăm chỉ và sống hết mình với lựa chọn của mình con nhé". Chị trao cho con quyền lựa chọn, để con tự chịu trách nhiệm và luôn biết rằng phía sau mình vẫn có một gia đình sẵn sàng yêu thương.