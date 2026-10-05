NSND Tấn Minh, NSƯT Tân Nhàn, Quang Hào "cầm cân" đêm mở màn Sao Mai 2026, hai thí sinh bị loại

Liveshow 1 với chủ đề "Khởi động" là đêm thi loại trực tiếp, không có vòng vớt. Kết thúc chương trình, Hoàng Văn Hiệp và Nguyễn Thùy Dương chia tay cuộc thi. Kết quả với Hoàng Văn Hiệp gây nhiều tiếc nuối vì ngay trong đêm thi, anh nằm trong số hai thí sinh được NSND Tấn Minh, Trưởng ban Giám khảo, khen có "giọng hát trời cho", bên cạnh Lê Quốc Phú.

Tuy vậy, NSND Tấn Minh cũng mong hai giọng ca này quyết liệt hơn trong trình diễn. Với Nguyễn Thùy Dương, Hội đồng Giám khảo nhận xét màu sắc dân gian trong tiết mục "Cung đàn Thúy Kiều" (Ngọc Thịnh) cần rõ nét hơn.

Khoảng cách giữa các thí sinh trong đêm mở màn được đánh giá là rất hẹp. 14 gương mặt còn lại bước vào Liveshow 2, mang theo yêu cầu mà nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong nêu rõ khi khép lại phần nhận xét: điều Hội đồng tìm kiếm ở mùa giải này là bản sắc riêng, và các thí sinh cần thể hiện bản sắc ấy rõ ràng hơn ở những chặng tiếp theo.

Đêm thi diễn ra tại Đài Truyền hình Việt Nam, phát sóng trực tiếp trên VTV3 và các nền tảng số. Ban Tổ chức không giao tác phẩm chỉ định hay gò vào dòng nhạc cụ thể, mỗi thí sinh được tự chọn bài hát hợp với sở trường để tự phác họa chân dung âm nhạc của mình. Cả 16 tiết mục được thể hiện cùng ban nhạc chơi live, không bản thu dự phòng, không hậu kỳ âm thanh. Trong khoảng ba phút rưỡi, thí sinh phải cùng lúc xử lý tác phẩm, phối hợp với ban nhạc, làm chủ sân khấu và chịu áp lực của sóng trực tiếp.

Điểm đáng chú ý là dù có nhiều lựa chọn dễ nghe hơn, gần một nửa số thí sinh chủ động tìm đến chất liệu dân gian, văn học cổ điển và tín ngưỡng bản địa. Mai Thu Hương mang đến "Mời trầu", tác phẩm Võ Thái Anh phổ thơ Hồ Xuân Hương, trong khi Nguyễn Thùy Dương chọn "Cung đàn Thúy Kiều". Đoàn Linh gây ấn tượng với liên khúc "Sen hồng hư không" của nhạc sĩ Trần Tiến và "Tứ phủ". Phạm Thùy Linh nối dài chất liệu dân ca H'Mông Đen và âm hưởng núi rừng qua liên khúc "Con sâu khóc hoài" (bản chuyển soạn của Lê Cát Trọng Lý) và "Bài ca trên núi" (Nguyễn Văn Thương phổ lời Tô Hoài). Cùng hướng này còn có "Chàng vinh quy" của Hoàng Thu Hà, "Lời ru" của Nguyễn Mộc An và "Tò vò" của Bùi Thúy Nga.

Ở mảng thính phòng và ca khúc cách mạng, Nguyễn Xuân Dũng thể hiện liên khúc "Áo mùa đông" và "Hướng về Hà Nội", Hoàng Văn Hiệp hát "Bài ca đảo Bạch Long Vĩ", Lê Quốc Phú chọn "Truyền thuyết Hồ Gươm". Nhóm nhạc trẻ đương đại có "Cuốn mãi trôi xa tan đi" của Bùi Nguyễn Bảo Anh, "Yêu cho đáng" của Phạm Hải Anh, "Xin đừng lặng im" của Đỗ Hải Đăng, "Chốn sa mạc" của H'Vi Ktla, "Sẽ về với nhau" của Kim Jea Bin, và nét tĩnh lặng trong "Phật quang phổ chiếu" của Nguyễn Đỗ Khánh An.

NSND Tấn Minh nhận định dàn thí sinh năm nay biết thổi hồn tươi mới vào những tác phẩm kinh điển đã quen thuộc. Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong xúc động trước "hào quang người con gái Tây Nguyên" ở H'Vi Ktla, tố chất đến từ khả năng cảm bài tự nhiên và nội lực bản năng, đồng thời đánh giá cao quãng trầm đẹp của Hoàng Thu Hà. PGS.TS, NSƯT Tân Nhàn dành nhiều thiện cảm cho nét nồng nàn trong giọng Đoàn Linh và xem đây là nhân tố hứa hẹn của dòng dân gian đương đại. NSƯT Quang Hào ghi nhận cách đặt để cảm xúc của Đỗ Hải Đăng và tinh thần dám thử sức ở những dòng nhạc chưa phải sở trường của nhiều thí sinh. Thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn Xuân Thủy đánh giá cao kỹ thuật thanh nhạc và chất giọng của Nguyễn Xuân Dũng, cùng sự chuẩn bị chỉn chu về thần thái, trang phục của dàn thí sinh.

Ở chiều ngược lại, Hội đồng Giám khảo chỉ ra kỹ thuật luyến láy dân gian của Phạm Thùy Linh cần sâu hơn, còn hai bản phối theo hướng funky của Bùi Nguyễn Bảo Anh và Phạm Hải Anh cần chặt chẽ và cuốn hút hơn.

Giám khảo xuyên suốt Vòng Chung kết gồm NSND Tấn Minh, Giám đốc Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long, Trưởng ban Giám khảo; PGS.TS, NSƯT Tân Nhàn, Trưởng khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam; nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc Nguyễn Hải Phong. Giám khảo khách mời là NSƯT Quang Hào, Giám đốc Nhà hát Trưng Vương, và Thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn Xuân Thủy, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Liveshow 2 của Sao Mai 2026 lên sóng lúc 21h Chủ nhật 11/10 trên VTV3 và các nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam.