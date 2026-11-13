NSND Quang Thọ, Ngọc Khang miệt mài tập luyện cho đêm nhạc mừng 70 năm Học viện Âm nhạc Quốc gia

Những ngày này, tại Phòng hòa nhạc Lớn, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam (77 Hào Nam, Hà Nội), đông đảo nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ đang miệt mài tập luyện cho đêm nhạc "70 năm - Những thanh âm ngân mãi", chương trình đặc biệt kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện.

NSND Quang Thọ và NSND Ngọc Khang miệt mài tập luyện cho đêm nhạc "70 năm - Những thanh âm ngân mãi". Ảnh: BTC

Nghệ sĩ gạo cội chăm chút từng chi tiết

Dù đã ở tuổi cao, NSND Quang Thọ, NSND Ngọc Khang, NSND Dương Minh Đức vẫn say mê tập luyện trên sân khấu, chăm chút từng chi tiết cho đêm diễn. Sự tận tâm, chỉn chu của những nghệ sĩ gạo cội không chỉ thể hiện phong thái làm nghề chuyên nghiệp mà còn là hình ảnh đẹp về những người thầy đã dành trọn đời cho âm nhạc và sự nghiệp đào tạo.

NSND Dương Minh Đức trong buổi tập tại Phòng hòa nhạc Lớn, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Ảnh: BTC

NSND Hà Thủy, NSƯT Kim Phúc, NSƯT Diệu Linh sẽ cùng kết hợp trong một tác phẩm âm nhạc Việt Nam kinh điển. Ngoài tập cùng dàn nhạc, ba nghệ sĩ còn tập kỹ từng động tác, từng cách ra vào sân khấu. NSƯT Diệu Linh chia sẻ đã lâu chị và các đồng nghiệp chưa cùng biểu diễn, lần trở lại này khiến chị hồi hộp, có chút lo lắng, nên cả nhóm cần nhiều thời gian tập luyện để có phần trình diễn ăn ý.

Bên lề buổi tập, NSND Hà Thủy xúc động: "Chúng tôi từng là những sinh viên tốt nghiệp từ mái trường này từ rất nhiều năm trước, hiện nay lại tiếp tục giảng dạy các thế hệ học trò trẻ. Có thể bây giờ tuổi tác đã cao, giọng hát không còn căng tràn sức trẻ, nhưng khi được đứng trên sân khấu, tôi cảm thấy tâm hồn và cảm xúc của người nghệ sĩ vẫn luôn tràn đầy".

NSƯT Kim Phúc cũng bày tỏ: "Sau khi tốt nghiệp, tôi lại có cơ hội trở về giảng dạy, được nhìn thấy các thầy cô và các thế hệ học trò cùng biểu diễn, cảm xúc thực sự rất khó diễn tả. Những ngày này chúng tôi tập luyện rất chăm chỉ, với tâm trạng vô cùng háo hức".

Nhiều màn kết hợp được chờ đợi

Qua các buổi tập, có thể thấy chương trình sẽ có nhiều màn kết hợp đặc biệt: bộ ba NSND Quang Thọ - NSND Ngọc Khang - NSND Dương Minh Đức; NSƯT Đăng Dương - Trọng Tấn - Lê Anh Dũng; NSƯT Việt Hoàn - Anh Thơ; màn kết hợp được mong đợi giữa NSND Thanh Lam và diva Mỹ Linh, cùng phần trình diễn của các nghệ sĩ trẻ.

Ca sĩ Lê Anh Dũng sẽ kết hợp cùng NSƯT Đăng Dương và Trọng Tấn trong đêm nhạc. Ảnh: BTC

Chương trình đặt dưới sự chỉ đạo của PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn - Trưởng khoa Thanh nhạc, Tổng đạo diễn, cùng nhạc sĩ Lưu Hà An - Giám đốc âm nhạc. Mỗi buổi tập không chỉ để trau chuốt chuyên môn mà còn là dịp để các nghệ sĩ tìm lại cảm xúc với những ca khúc đã gắn bó với nhiều thế hệ khán giả.

PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn - Trưởng khoa Thanh nhạc, Tổng đạo diễn chương trình. Ảnh: BTC

TS.NSƯT Phương Nga, Phó trưởng khoa Thanh nhạc, Chỉ đạo sản xuất cho biết điều khiến chị ấn tượng nhất là tình yêu và tâm huyết các thế hệ thầy trò dành cho chương trình. "Hướng tới dấu mốc 70 năm, tất cả vẫn giữ nguyên sức trẻ, sự nhiệt huyết. Chúng tôi hy vọng đây sẽ là một trong những chương trình đáng nhớ nhất từ trước đến nay của Khoa Thanh nhạc", chị nói.

Hành trình 70 năm qua những "thanh âm ký ức"

Quy tụ nghệ sĩ hàng đầu thuộc các dòng nhạc thính phòng, dân gian và nhạc nhẹ, đêm nhạc được xây dựng như một hành trình xuyên suốt 70 năm đào tạo, sáng tạo và cống hiến của Khoa Thanh nhạc, song hành với những dấu mốc lịch sử của đất nước. Âm nhạc ở đây trở thành những "thanh âm ký ức", lưu giữ con người, quê hương, Hà Nội và khát vọng của nhiều thế hệ.

Không khí tập luyện tại Phòng hòa nhạc Lớn, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Ảnh: BTC

Tham gia biểu diễn còn có NSND Quốc Hưng, NSƯT Phương Nga, ca sĩ Bích Hồng, Đào Nguyên Vũ, Khánh Ly, Thu Hà, Thu Hằng, Hương Ly, Thăng Long... Đạo diễn sân khấu, ca sĩ Ngọc Châm cho biết ê-kíp hướng đến một sân khấu sang trọng mà gần gũi, thể hiện sự tiếp nối không ngừng của các thế hệ nghệ sĩ trưởng thành từ Khoa Thanh nhạc.

Đêm nhạc "70 năm - Những thanh âm ngân mãi" diễn ra tối 14/11 tại Phòng hòa nhạc Lớn, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Chương trình do Vàng son một thuở sản xuất.