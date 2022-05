NSND Lan Hương - NSƯT Đỗ Kỷ và những cặp đôi bền lâu của showbiz Việt

NSND Hồng Vân – Lê Tuấn Anh

Hồng Vân và Lê Tuấn Anh gặp và yêu nhau khi còn là sinh viên trường Cao đẳng Nghệ thuật Sân khấu (nay là đại học Sân khấu TP HCM). Do hiểu lầm nên họ chia tay. Sau đó, Hồng Vân kết hôn với một kiến trúc sư, Lê Tuấn Anh gắn bó với ca sĩ Phương Thảo. Tuy nhiên, hôn nhân của cả hai cũng lần lượt tan vỡ.

Sau nhiều năm gặp lại nhau, Hồng Vân và Lê Tuấn Anh cảm thấy vẫn còn tình cảm và quyết định nối lại tình xưa. Lê Tuấn Anh không chê người yêu có hai con riêng, mà vẫn yêu thương Hồng Vân, xem Xí Ngầu và Trê Phi như con ruột. Cả hai tổ chức đám cưới năm 2003, có với nhau con gái Bí Ngô, tên thật là Ngọc Châu.

Mới đây, NSND Hồng Vân đón sinh nhật tuổi 56. Ông xã Lê Tuấn Anh ngọt ngào gửi tặng vợ bài thơ: "Chúc mừng “người ấy” của đời tôi/ Muôn vạn niềm thương chẳng nhiều lời/ Tuổi mới bên nàng luôn vui, khoẻ/ Mãi cười hạnh phúc nhé người ơi".

NSƯT Chiều Xuân – nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân

Hơn 30 năm bên nhau, NSƯT Chiều Xuân và nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân vẫn luôn ngọt ngào như thuở mới yêu. Kỷ niệm 34 năm ngày cưới, nghệ sĩ Chiều Xuân viết: "34 năm có mình đã nắm tay nhau vượt qua bao chặng đường gian nan. Cảm ơn anh đã đến với em trong cuộc đời này và đã yêu thương em đến thế...".

Cả hai làm đám cưới năm Chiều Xuân 20 tuổi, còn là sinh viên năm hai của khoa Diễn viên, Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, nhạc sĩ Hồng Quân lúc đó 31 tuổi, tốt nghiệp bằng đỏ Nhạc viện Tchaikovsky.

Lần đầu gặp gỡ của cặp đôi là trong một bữa tụ họp bạn bè và nhanh chóng để lại ấn tượng cho nhau. Chỉ ba tuần sau, Đỗ Hồng Quân đã nhờ bố mẹ sang nhà hỏi cưới. Nhớ lại, Chiều Xuân thừa nhận cả hai đều liều, “một khi đã thích thì chẳng để ý điều gì khác”.

Vợ chồng nghệ sĩ có hai cô con gái là Hồng Mi và Hồng Khanh. Con gái lớn không hoạt động nghệ thuật, đã có gia đình riêng, còn cô út Hồng Khanh sinh năm 2004, có ước mơ làm ca sĩ, từng gây chú ý khi tham gia The Voice Kids 2013.

NSND Lan Hương - NSƯT Đỗ Kỷ

Vợ chồng NSND Lan Hương - Đỗ Kỷ được khán giả yêu mến và ngưỡng mộ bởi có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc kéo dài hơn 3 thập kỷ.

Hai nghệ sĩ là bạn học từ những ngày học cấp 3 tại trường Kim Liên, Hà Nội và trở thành đồng môn ở Nhà hát Kịch Việt Nam. Chính cái duyên ấy đã kéo hai người gắn bó với nhau đến tận bây giờ.

NSND Lan Hương từng chia sẻ, chồng là người yêu thương, đỡ đần công việc trong những lúc bà bận rộn. Tình yêu của họ không phô trương lãng mạn như thế hệ trẻ bây giờ: “Anh Kỷ ít khi thể hiện cảm xúc, không bao giờ nói những lời đẹp đẽ, hoa mỹ và chẳng mấy khi có những hành động lãng mạn như các bạn trẻ bây giờ”.

Sau 44 năm quen biết, 35 năm kết hôn, tổ ấm của cả hai vẫn luôn giữ được sự bình dị mà hạnh phúc. Diễn viên Thương ngày nắng về tâm sự: “Dù một giây phút nào vẫn còn sống bên nhau thì phải trân trọng. Bây giờ mình sống trong gia đình 4 thế hệ, nhà lúc nào cũng đông người.

Tôi với chồng và các con đều thích những giây phút ấy. Nhưng đôi khi có những lúc hai vợ chồng đi công tác với nhau, giây phút ấy rất hay vì nhẹ nhàng và tạo cho tôi sự thoải mái, nhẹ nhõm hơn và lắng lại một chút”.

Mỹ Linh - Anh Quân

Diva Mỹ Linh và ông xã Anh Quân đến nay đã có 24 năm hạnh phúc, êm ấm. Họ nên duyên vợ chồng vào năm 1998 khi nam nhạc sĩ đã có con gái riêng tên Anna. Không lâu sau khi cưới, họ có con trai Trương Anh Duy và năm 2002, họ có con gái út là Trương Mỹ Anh.

Bản thân Mỹ Linh không bao giờ giấu niềm tự hào và biết ơn với ông xã, cả khi anh với vai trò là người đồng hành trong âm nhạc với cô, lẫn khi anh trong vai trò người bố của các con.

Khi nói về hạnh phúc của mình với bà xã, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc Anh Quân khẳng định: "Con số 24 năm nói lên tất cả". "Bảo tôi có người vợ tuyệt vời, tài năng thì tôi không nói điều sáo rỗng đó. Tôi chỉ muốn nói rằng những gì các bạn nhìn thấy ở cuộc sống chúng tôi là vì chúng tôi đều rất cố gắng để làm một người vợ tốt, một người chồng tốt" - anh chia sẻ.

Tấn Minh - Thu Huyền

Gần 20 năm bên nhau, Thu Huyền - Tấn Minh vẫn giữ lửa hạnh phúc và là cặp đôi khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Trước hôn nhân, cả hai có 10 năm làm bạn. Họ chưa bao giờ nghĩ tới chuyện về chung một nhà vì tiêu chí của mỗi người rất khác nhau. Thu Huyền không muốn lấy người cùng làm nghệ thuật vì sợ rằng cuộc sống bận rộn, không ai quán xuyến việc gia đình. Trong khi đó, Tấn Minh lại thích mẫu người xinh như hoa hậu, chân dài. "Trớ trêu thay, cuối cùng, tôi lấy ông chồng cùng nghề còn anh Minh lấy bà chân ngắn", Thu Huyền từng hài hước chia sẻ.

Trái ngọt hôn nhân của họ là con trai Minh Nam (2005) và Minh Khôi (2010). Nữ nghệ sĩ cho biết, vợ chồng ít khi cãi nhau dù tính cách khác biệt. Họ vẫn giữ thói quen chia sẻ, trò chuyện vào mỗi buổi tối để tình cảm gắn kết.

Hiện tại, Thu Huyền là Phó giám đốc nghệ thuật của Nhà hát Chèo Hà Nội, ca sĩ Tấn Minh là Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long. Tháng 8/2021, cả hai có tên trong danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội.

Đức Thịnh – Thanh Thúy

Một cặp đôi được coi là hình mẫu lý tưởng khi nhắc đến hôn nhân hạnh phúc trong showbiz không thể không nhắc tới Đức Thịnh – Thanh Thúy.

Họ chính thức là vợ chồng vào năm 2008. Con trai đầu lòng là Thiên Phúc, tên thân mật là Cà Phê. Cặp đôi vẫn tích cực tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật và lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh sau khi có con.

Vì dồn sức cho kinh doanh, hai vợ chồng nhiều lần bất đồng quan điểm và có những lúc bị đồn ly hôn. Dù thế, họ đã mạnh mẽ nắm tay nhau vượt qua giai đoạn khó khăn. Trong ngày kỷ niệm 14 năm ngày cưới, Thanh Thúy thừa nhận những lần vợ chồng trục trặc trước đây chủ yếu do sự hiếu thắng trong cô, ép chồng làm kinh doanh và so sánh với người khác. Dù thế, Đức Thịnh luôn lắng nghe, để vợ tự do làm điều mình mong muốn.

Thanh Thúy chia sẻ: "Cứ mỗi năm trôi qua, được ở bên nhau, chúng tôi lại trân trọng hôn nhân hơn. Có những lúc cả hai bực mình, trái ý nhưng cuối cùng luôn nhận được từ bạn đời sự tôn trọng. Sau 14 năm chung sống, tôi thấy quyết định chọn anh Đức Thịnh làm bạn đời là chính xác".

Lương Thế Thành - Thúy Diễm

Lương Thế Thành - Thuý Diễm được nhiều khán giả ưu ái gọi là cặp “tiên đồng ngọc nữ” của showbiz Việt. Hai diễn viên quen nhau 4 năm trước khi cưới, sau khi hợp tác chung trong nhiều bộ phim như Trái tim hoa hồng, Rau muống tháng chín, Tôi yêu cô đơn, Ranh giới tình yêu, Sau bức tường lửa...Cặp đôi làm đám cưới năm 2016 và đón con trai đầu lòng Bảo Bảo năm 2018.

Thúy Diễm từng chia sẻ với Tiền Phong: “Chưa có người đàn ông nào khiến cho Diễm tạo được niềm tin vững chắc như vậy, bản tính hiền lành, không bao giờ biết nói dối và tôn trọng đối phương, anh ấy sẵn sàng chia sẻ tất cả mọi thứ với Diễm. Vợ chồng đã cùng nhau đi được một chặng đường khá dài, Diễm luôn cảm thấy hãnh diện vì đã chọn được người đàn ông như mình mơ từ hồi nhỏ. Anh Thành luôn tạo niềm tin cho mình nên không bao giờ phải lo lắng bất cứ việc gì hết, nhất là trong công việc”.

6 năm về chung một nhà, hai diễn viên thỉnh thoảng tận hưởng cuộc sống vợ chồng son bằng cách trốn con đi hẹn hò. Cặp sao dự định sẽ có con vào năm sau, sau khi bé Bảo Bảo dần cứng cáp.

Đông Nhi - Ông Cao Thắng

Tình yêu của Đông Nhi và Ông Cao Thắng từng được nhiều người ví von là “cổ tích giữa đời thường”. Cả hai công khai tình cảm khi sự nghiệp còn chưa vững vàng. Thời điểm đó, Đông Nhi nhận không ít lời đàm tiếu khi bị cho rằng “dựa hơi” bạn trai thiếu gia làm "bàn đạp" cho sự nghiệp.

Suốt thời gian này, nữ ca sĩ và Ông Cao Thắng vẫn luôn đồng hành cùng nhau trong các sản phẩm âm nhạc để khẳng định tình yêu.

Năm 2014, Ông Cao Thắng chấp nhận từ bỏ nghiệp cầm mic để lui về phía sau trở thành hậu phương vững chắc cho bạn gái.

Cặp sao luôn trân trọng, vun vén và giữ gìn cảm xúc từ hai phía. Đông Nhi từng chia sẻ: “Đối với nhiều người việc yêu lâu thường gây ra nhàm chán nhưng với tôi thì khác. Tôi luôn yêu anh Thắng như những ngày đầu mới quen nhau".

Yêu nhau hơn một thập kỷ, cặp đôi đã tổ chức một đám cưới trong mơ hot nhất nhì showbiz Việt. Gần 1 năm sau đó, cả hai hạnh phúc đón chào sự ra đời của con gái Winnie.