NS Vân Dung đáp trả câu hỏi "nhỡ con trai của mẹ tặng mẹ một con rể thì sao?"

Nổi tiếng là cặp mẹ con đáng yêu của showbiz Việt, nghệ sĩ Vân Dung và con trai Long Vũ (Nhím) không ít lần khiến khán giả thích thú bởi những màn tương tác lầy lội trên mạng xã hội. Mới đây, trên trang cá nhân của mình, nữ nghệ sĩ Vân Dung đã khiến dân mạng một phen cười nghiêng ngả khi đăng tải bức ảnh selfie vô cùng rạng rỡ bên cạnh con trai.

Đi kèm với hình ảnh hai mẹ con, cô còn viết một bức tâm thư gửi gắm. Cụ thể, nghệ sĩ Vân Dung viết: "Gửi con dâu tương lai! Sau này hai đứa là vợ chồng. Mẹ bàn giao con trai mẹ nguyên đai nguyên kiện, không bảo hành trọn đời, không tiếp nhận khiếu nại, và miễn trả lại, con nhé!". Lời nhắn nhủ hài hước này ngay lập tức nhận về rất nhiều lượt tương tác. Nhiều khán giả, đặc biệt là các fan nữ, đã nhanh chóng tràn vào phần bình luận để nhận làm con dâu, đồng thời bày tỏ sự thích thú trước tư tưởng cực kỳ dứt khoát và đáng yêu của NS Vân Dung.

NS Vân Dung đăng tải hình ảnh bên con trai kèm lời nhắn nhủ dễ thương. Ảnh: FBNV

Giữa lúc hội chị em đang nô nức nộp hồ sơ làm dâu, một tài khoản Facebook đã để lại một bình luận: "Nhỡ đâu con trai mẹ tặng mẹ một người con rể thì sao ạ". Nghệ sĩ Vân Dung đã có một câu trả lời thể hiện tư duy vô cùng hiện đại, văn minh: "Thế mẹ lại được lên chức bà ngoại, miễn trả lại nhé". Bình luận này cho thấy cái nhìn cởi mở của nghệ sĩ Vân Dung đối với mọi lựa chọn hạnh phúc của con cái. Phản ứng của nghệ sĩ đã nhận được cơn mưa lời khen ngợi từ cộng đồng mạng.

Bình luận của nghệ sĩ Vân Dung nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng. Ảnh: Chụp màn hình

Long Vũ tốt nghiệp khoa Diễn viên Kịch - Điện ảnh của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Dù có bệ phóng từ gia đình, hành trình làm nghề của nam diễn viên trẻ không hề trải đầy hoa hồng. Trong suốt 4 năm đại học, Long Vũ gần như không nhận được lời mời đóng phim nào, phải tự mình trầy trật đi casting để tìm kiếm cơ hội. Trên con đường đó, anh luôn được mẹ theo sát, chỉ dạy nghiêm khắc từ những điều nhỏ nhất.

Nhờ sự nỗ lực tự thân và nét diễn xuất tự nhiên, chân thật, Long Vũ đang từng bước khẳng định mình và nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả. Trước khi bùng nổ và ghi dấu ấn đậm nét với vai chính trong Đi giữa trời rực rỡ, anh từng chăm chỉ tích lũy kinh nghiệm qua loạt vai phụ trong các dự án truyền hình như Lối nhỏ vào đời, Gia đình mình vui bất thình lình, Cuộc chiến không giới tuyến, hay Không ngại cưới chỉ cần một lý do.

Long Vũ hiện đang theo đuổi con đường diễn xuất chuyên nghiệp. Ảnh: FBNV

Long Vũ từng tâm sự trong một lần phỏng vấn: "Mẹ tôi thường nói, khi con không hiểu kịch bản thì con không được diễn, vì ngay cả con không hiểu thì làm sao khán giả hiểu được. Bình thường tôi ít khi gọi điện cho mẹ, nhưng khi quay hình, tôi gọi cho mẹ nhiều để hỏi mẹ kinh nghiệm, nhờ mẹ phân tích những cảnh quay khó.

Ngược lại, mẹ tôi rất ít khi gọi điện khi tôi đang quay hình. Mẹ dạy tôi trong quá trình quay không được sử dụng điện thoại. Khi mẹ chủ động gọi cho tôi, tôi biết đó phải là chuyện quan trọng thì mẹ mới gọi. Lúc đó tâm trạng bồn chồn, tôi lại xin đạo diễn cho 2 phút ra ngoài nghe điện thoại của mẹ một lát. Nếu không, tôi đợi đến cuối ngày hoặc khi kết thúc công việc mới kiểm tra điện thoại".