Khoảng 3 ngày trước, NS Công Lý đã nhập viện gấp và phải trải qua ca phẫu thuật ở bệnh viện. Vào đêm khuya, nam nghệ sĩ bị đau bụng dữ dội vì bị sỏi và được đưa đi cấp cứu. Ngọc Hà - bà xã kém 15 tuổi của NS Công Lý đã di chuyển gấp từ Hàn Quốc về Việt Nam khi nhận thông tin.

Mới đây, trên trang cá nhân, Ngọc Hà đã chia sẻ cụ thể về việc nam nghệ sĩ phải nhập viện khẩn cấp. Cô cho biết, ngay trong đêm khuya đã may mắn liên lạc được với bác sĩ trực cấp cứu, đồng thời nhận được sự hỗ trợ tận tình từ đội ngũ y bác sĩ tại đây.

"Anh Lý từng có bệnh nền đột quỵ nên bác sĩ ai cũng cẩn trọng làm đầy đủ kiểm tra, xét nghiệm…Kết luận cuối là anh Lý có viên sỏi rất to, phải điều trị 10 ngày, sau đó sẽ tiến hành xử lí", cô chia sẻ.

NS Công Lý nhập viện gấp do bị đau bụng dữ dội vì sỏi thận

Trong bài viết, Ngọc Hà còn cho biết tinh thần của NS Công Lý bất ổn khi nhập viện. "Và trong 10 ngày đó, anh Lý tinh thần khá bất ổn. Bởi, anh Lý hay mình cũng đều sợ bệnh viện. Có lẽ, ai từng có thời gian nằm viện lâu cũng đều có sự ám ảnh. Anh Lý rất yếu lòng và mong manh như em bé mới lớn vậy", cô cho hay.

Hiện tại, bà xã nam nghệ sĩ cho biết sức khỏe của Công Lý đang dần phục hồi và đã xin xuất viện sớm. Cô chia sẻ: "Đây là lần thứ hai anh Lý nhập viện sau 4 năm nhưng sự chuyên nghiệp, sự nhiệt tình, chân phương và tình cảm của đội ngũ y bác sĩ vẫn luôn vẹn nguyên như thủa ban đầu. Phải khẳng định một điều anh Lý được tái sinh trở lại nhờ công rất lớn của bệnh viện".

Ngọc Hà tiết lộ NS Công Lý nhập viện với tinh thần bất ổn, ám ảnh vì từng có thời gian nằm viện dài ngày

Sau ca mổ thành công, NS Công Lý đã xuất viện sớm và trở về nhà

Khoảng 1 tháng trước, Ngọc Hà từng vướng nghi vấn có tin vui. Nguyên do vì cô đăng tải hình ảnh mặc váy cưới và viết dòng trạng thái mong muốn thực hiện 1 ước mơ trong tháng tới. Cư dân mạng liền nghi vấn cho rằng cặp đôi có tin vui.

Chúng tôi đã nhanh chóng liên hệ để làm rõ thông tin này, Ngọc Hà lên tiếng phủ nhận. Cô cũng nói rõ: "Hiện tại tôi chưa có em bé, nếu có tin vui tôi sẽ thông báo đến mọi người ạ".

Ngọc Hà từng lên tiếng phủ nhận việc đang mang thai vào cuối tháng 7

Tháng 7/2021, NSND Công Lý bất ngờ bị đột quỵ tại nhà riêng và phải trải qua quá trình điều trị lâu dài ở bệnh viện. Trong suốt thời gian ấy, bà xã Ngọc Hà luôn kề cận, tận tình chăm sóc và động viên nam nghệ sĩ. Để giữ sự riêng tư và tránh khiến công chúng quá lo lắng, cô chỉ chia sẻ rằng chồng bị ngã phải nhập viện, chứ không tiết lộ việc NS Công Lý gặp biến cố sức khỏe nghiêm trọng.

Chia sẻ về việc này, Ngọc Hà từng cho hay: "Mình và anh quản lí giấu bệnh tình của anh Lý bởi không muốn mọi người náo loạn thông tin. Mình biết, anh Lý chỉ muốn có những vai diễn để mọi người luôn nhớ đến.

Hơn nữa, mình hiểu được rõ, người thương sẽ thương, người không ưa sẽ tìm cách bới móc bệnh tật. Nào ai muốn xuất hiện trên báo với thông tin ốm đau. Trong khi dịch bệnh thì đang căng thẳng".