NS Công Lý sang Nhật Bản điều trị bệnh, tình trạng sức khoẻ hiện tại thế nào?

Tối ngày 14/12, Ngọc Hà vừa chia sẻ tâm thư dài nói về mục đích trong chuyến đi của 2 vợ chồng đến Nhật Bản vừa qua. Cụ thể, vợ NS Công Lý cho biết cả hai không phải đi du lịch mà được người quen biết hỗ trợ sang Nhật Bản để trị bệnh cho nam nghệ sĩ.

Ngọc Hà tiết lộ về tình trạng sức khoẻ của NS Công Lý: "Thực sự anh Lý đi Nhật không phải du lịch sung sướng như một số người nghĩ đâu. May mắn là anh được trời thương, gặp được quý nhân để có cơ duyên được sang Nhật, dùng công nghệ sinh học tốt hỗ trợ cho việc phục hồi bệnh tật của anh. Theo bác sĩ Nhật đánh giá thì tiên lượng tốt".

Qua loạt ảnh được chia sẻ, có thể thấy NS Công Lý rất vui vẻ và tươi tắn trong chuyến đi này. Đặc biệt, Ngọc Hà còn kể chồng đã bật khóc khi nhận được lời động viên, an ủi của người hâm mộ Việt ở Nhật Bản.

Ngọc Hà đồng hành trong chuyến đi đưa NS Công Lý sang Nhật Bản điều trị bệnh

Trong chuyến điều trị đặc biệt này, Ngọc Hà và NS Công Lý cũng gặp không ít khó khăn nhưng may mắn đều có người sẵn sàng đứng ra hỗ trợ: "Với hoàn cảnh gia đình thì thú thật không dễ dàng để đi du lịch tận hưởng. Các cụ đã nói, 'Sểnh nhà ra thất nghiệp' quả không sai. Anh Lý từng đi công tác nhiều nước những Nhật thì chưa bao giờ 1 lần đặt chân đến đất Nhật. Huống chi, lần đi đầu tiên đi sang Nhật là chữa bệnh. Vì thế, cả vợ lẫn chồng đều mang một tâm trạng đầy nỗi âu lo, tiền của không dư giả, tiếng không biết, người thân quen cũng không. Ấy vậy, mọi thứ trôi qua may mắn. May mắn từ lúc bắt đầu 2 vợ chồng lên đường nhận được nhiều sự hỗ trợ, yêu thương, động viên của mọi người xung quanh".

Rất nhiều người quen, fan Việt tại Nhật đã động viên và hỗ trợ NS Công Lý

Hồi tháng 7/2022, Ngọc Hà tiết lộ về việc chồng từng nhập viện cấp cứu với tình trạng đáng lo vào năm 2021: "Tròn đúng 1 năm anh Lý bị đột quỵ. Khi đưa anh Lý cấp cứu, trời mưa tầm tã, xối xả, mây đen khắp lối. Đến giờ mình vẫn không thể nào quên. Cả đêm hôm đó, mình không chợp mắt một phút nào mà chỉ ngồi nhìn vào cửa cấp cứu khóc đến cạn kiệt sức lực. Anh Lý bệnh nặng vô cùng. Rất nặng. Và sự hồi sinh của anh đến giờ bác sĩ vẫn nói là kỳ tích".

NS Công Lý từng bị bệnh nặng và vượt qua như một kỳ tích

Trong suốt quá trình điều trị, nam nghệ sĩ luôn có bà xã bên cạnh

Thời gian gần đây, NS Công Lý đang có những bước hồi phục rất khả quan. Khi chồng nhận kịch bản để trở lại công việc, Ngọc Hà xúc động: "Cụ Lý nhận được kịch bản mà đọc rất kỹ. Dù chỉ là vai 'khách mời', nhìn cụ đọc mà vừa mừng, vừa tủi. Anh Lý vui - người nghệ sĩ họ được sống với đam mê thì đó mới là ý nghĩa cuộc đời. Anh Lý trở lại đi làm nghe có vẻ thật lớn lao nhưng thực tế chỉ là sự chuyển mình cho sự hồi phục sức khoẻ anh tốt hơn. Và hơn cả, đó là sự yêu mến mà êkip đoàn làm phim, đạo diễn - người bạn thân luôn dành cho anh. Chả dám kỳ vọng cao siêu, không mong mộng ước quá nhiều. Khi anh Lý còn nhận được sự yêu thương, có nghĩa anh Lý còn nhận được năng lượng tốt".

NS Công Lý cũng sẽ trở lại trong Táo Quân 2023.

NS Công Lý đã có thể trở lại công việc sau hơn 1 năm "vắng bóng"

Công Lý cũng sẽ xuất hiện trong Táo Quân năm nay

Ảnh: NVCC