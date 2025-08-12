Công ty Cổ phần Vie Channel vừa ra thông báo cáo buộc Công ty TNHH Thực phẩm & Nước Giải khát Ý Tưởng Việt (Starbucks Việt Nam) đã sử dụng trái phép một số ca khúc thuộc quyền sở hữu trí tuệ của mình trong sự kiện Starbucks Concert - Siren Calling diễn ra ngày 2/8/2025 tại Công viên Bờ Sông Sài Gòn.

Theo Vie Channel, các ca khúc gồm "Gã săn cá" (chương trình Em Xinh Say Hi), "Walk" (chương trình Anh Trai Say Hi) và "Từ Chối Hiểu" (chương trình Rap Việt) đều do công ty đầu tư sản xuất và nắm giữ toàn bộ bản quyền. Tuy nhiên, đơn vị tổ chức sự kiện đã sử dụng mà không có sự đồng thuận hay cấp phép từ Vie Channel.

Bên cạnh đó, nhiều tài khoản mạng xã hội đã đăng tải lại các tiết mục sử dụng những ca khúc này, chia sẻ rộng rãi trên nền tảng TikTok. Vie Channel cho biết đã lập vi bằng, ghi nhận đầy đủ sự việc.

"Theo quy định tại Điều 28 – Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành, đây là hành vi xâm phạm nghiêm trọng quyền tác giả và quyền liên quan, đồng thời ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín, danh tiếng và hợp tác thương mại của Vie Channel với các đối tác trong và ngoài nước.

Mặc dù Vie Channel đã gửi công văn chính thức và làm việc trực tiếp với Starbucks Việt Nam để yêu cầu khắc phục vi phạm, tuy nhiên đến nay Vie Channel vẫn chưa nhận được bất kỳ phản hồi chính thức nào từ Starbucks Việt Nam", văn bản từ Vie Channel nêu rõ.

Đồng thời, Vie Channel cũng yêu cầu phía Starbucks Việt Nam nhanh chóng thực hiện đầy đủ các yêu cầu đã nêu, đồng thời bảo lưu quyền áp dụng các biện pháp pháp lý cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.

Trước đó, Starbucks Việt Nam đã gây xôn xao cộng đồng mạng khi công bố tổ chức sự kiện âm nhạc đầu tiên mang tên "Siren Calling". Việc quy tụ dàn nghệ sĩ được giới trẻ yêu thích như MONO, Chipu, Pháp Kiều và Chillies đã giúp sự kiện này và cái tên "concert Starbuck" nhận được nhiều sự quan tâm và bàn luận của giới trẻ.