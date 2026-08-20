Hơn 100 người đã thiệt mạng sau khi một mỏ vàng thủ công tại một ngôi làng nhỏ ở phía tây Cộng hòa Trung Phi (CAR) bị sập do lở đất, các quan chức địa phương và nhân viên cứu trợ cho biết vào hôm thứ Tư (19/8).

Vụ lở đất xảy ra vào chiều thứ Ba (18/8) tại làng Zamboye, cách thị trấn Baboua khoảng 50 km và gần biên giới với Cameroon. Đoạn phim trên mạng xã hội dường như cho thấy một trận lở cát đổ ập xuống một nhóm người, có thể là các thợ mỏ, và vùi lấp họ.

Hình ảnh tại hiện trường

Một tuyên bố của công tố viên công cộng địa phương cho biết nhiều người khác vẫn bị kẹt dưới dòng cát. Tuyên bố không đề cập đến số lượng người tử vong. Tuy nhiên, Gervais Ganagoroh, một tình nguyện viên của Hội Chữ thập đỏ tham gia công tác cứu trợ, đã nói với hãng thông tấn Associated Press vào hôm thứ Tư rằng hơn 100 thi thể đã được đưa ra ngoài sau vụ sập mỏ và một quan chức cấp cao tại hiệp hội khai thác mỏ địa phương đã xác nhận con số đó với hãng Reuters.

Truyền thông địa phương tại CAR đưa tin nhà chức trách đã mở cuộc điều tra về vụ việc. Một công tố viên thứ hai từ Baboua nói với báo chí rằng sự cố được cho là do "sự sụp đổ của nhiều đường hầm ngầm nơi các thợ mỏ đang hoạt động".

"Mặt đất hoàn toàn sụp đổ và chôn vùi mọi người," Cedric Mbango, một thợ mỏ tại hiện trường, nói với hãng thông tấn AFP, và mô tả sự cố là "thảm khốc".

Công tác cứu hộ đang gấp rút diễn ra

Đội ngũ cứu hộ đang chạy đua để tìm thi thể các nạn nhân và tìm kiếm những người sống sót trong số các thợ mỏ, được cho là công dân của CAR và Cameroon. Nhà chức trách tại khu vực phía Đông của Cameroon cho biết ít nhất ba công dân của nước này đã được xác định là nạn nhân trong vụ việc.

Grégoire Mvongo, thống đốc khu vực, nói với đài phát thanh nhà nước rằng ông đang "làm việc chặt chẽ với các đồng nghiệp Trung Phi của chúng tôi để xử lý hậu quả của thảm kịch này".

Bertrand Be Yangué, một thành viên của hội đồng thanh niên Zamboye, cho biết "tìm thấy họ còn sống sẽ là một phép màu." Ông nói thêm: "Chúng tôi vô cùng đau buồn và đau lòng khi chứng kiến những thanh niên nam nữ thiệt mạng sau khi đến các mỏ để cứu gia đình họ khỏi sự tuyệt vọng."

Số người chết dự kiến sẽ còn tăng lên khi các nỗ lực cứu hộ vẫn tiếp tục, Yangué cho biết thêm.

Trang tin tức Corbeau News của Trung Phi đưa tin các máy móc hạng nặng, bao gồm cả máy ủi, đang được sử dụng trong nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn và có thể gây nguy hiểm cho việc cứu hộ những người vẫn còn sống dưới khối đất đá.

Con số chính xác những người có mặt trong mỏ vào thời điểm xảy ra vụ sập vẫn chưa được xác định.

Các mỏ khai thác thủ công quy mô nhỏ rất phổ biến ở các vùng khác nhau của châu Phi, bất chấp các quy định hình sự hóa chúng, khi tình trạng thất nghiệp tiếp tục thúc đẩy những người lao động khỏe mạnh đến các mỏ bị bỏ hoang hoặc không sử dụng để kiếm sống. Các khu vực khai thác thường hoạt động với tiêu chuẩn an toàn yếu kém dẫn đến các sự cố lặp đi lặp lại. Ít nhất 40 người đã thiệt mạng trong một số vụ tai nạn khai thác mỏ tại CAR chỉ trong năm nay.

Nguồn: The Guardian, CNN