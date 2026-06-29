Nóng: Nữ người mẫu nổi tiếng qua đời ở tuổi 44 trong trận động đất tại Venezuela

Truyền thông Brazil đưa tin Vanessa Zacarias da Silva, 44 tuổi, người mẫu mang quốc tịch Brazil, đã thiệt mạng trong trận động đất xảy ra tại Venezuela vào tối 24/6.

Theo thông tin được công bố, Vanessa sinh sống tại thành phố ven biển La Guaira, cách thủ đô Caracas khoảng 30 km. Đây là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp của trận động đất.

Thông tin về vụ việc được gia đình nạn nhân xác nhận trên mạng xã hội. Theo chia sẻ của anh trai Vanessa, cô đã chuyển đến Venezuela sinh sống và làm việc trong thời gian gần đây trước khi gặp nạn.

Vào thời điểm xảy ra thảm kịch, nữ người mẫu đang ở khu vực ven biển La Guaira, cách thủ đô khoảng 30 km

Bộ Ngoại giao Brazil sau đó cũng xác nhận có hai công dân Brazil tử vong trong trận động đất tại Venezuela. Cơ quan này cho biết đang phối hợp với các cơ quan liên quan để thực hiện các biện pháp hỗ trợ lãnh sự dành cho gia đình các nạn nhân.

Trong thông báo chính thức, Bộ Ngoại giao Brazil bày tỏ tiếc thương trước sự việc và cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ các thủ tục cần thiết.

Theo truyền thông địa phương, Vanessa từng sinh sống tại Gama, thuộc Quận Liên bang của Brazil, trước khi chuyển tới Venezuela.

Trận động đất khiến Vanessa thiệt mạng được đánh giá là một trong những trận động đất mạnh nhất xảy ra tại Venezuela trong hơn 100 năm qua.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), trận động đất đầu tiên có cường độ 7,2 xảy ra ngoài khơi bờ biển phía bắc Venezuela, cách Caracas khoảng 160 km về phía tây. Chưa đầy một phút sau, khu vực này tiếp tục ghi nhận một trận động đất thứ hai với cường độ 7,5.

Rung chấn được cảm nhận tại nhiều khu vực trên lãnh thổ Venezuela, đồng thời lan sang Colombia và miền bắc Brazil. Nhiều công trình và cơ sở hạ tầng tại thủ đô Caracas cùng các địa phương ven biển bị hư hại.

Theo số liệu do chính phủ Venezuela công bố, trận động đất đã khiến hàng chục người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Công tác tìm kiếm, cứu nạn vẫn đang được triển khai tại các khu vực bị ảnh hưởng.

Trong khi đó, USGS nhận định số thương vong có thể tiếp tục tăng khi nhiều khu vực chưa hoàn tất công tác thống kê và cứu hộ. Cơ quan này cũng cho biết các mô hình dự báo cho thấy kịch bản số người thiệt mạng có thể ở mức rất cao nếu thiệt hại tại các vùng chịu ảnh hưởng nặng được xác nhận.

Giới chức Venezuela đã huy động lực lượng cứu hộ trong nước, đồng thời tiếp nhận sự hỗ trợ của các đội cứu nạn quốc tế nhằm đẩy nhanh quá trình tìm kiếm người mất tích, sơ tán người dân và khắc phục hậu quả sau thảm họa.

Theo Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez, tính đến ngày 27/6, trận động đất kép đã khiến 1.430 người thiệt mạng và 3.238 người bị thương. Liên Hợp Quốc ước tính thiệt hại vật chất lên tới 6,7 tỷ USD, tương đương khoảng 6% GDP của Venezuela.

Trận động đất kinh hoàng đã xảy ra

Trong khi đó, Trưởng phái bộ viện trợ của Liên Hợp Quốc Tom Fletcher cho biết hơn 50.000 người vẫn đang mất tích, đồng thời cảnh báo số người thiệt mạng có thể tiếp tục tăng khi công tác tìm kiếm, cứu hộ vẫn đang được triển khai.

Trước những thiệt hại nghiêm trọng do trận động đất gây ra, nhiều quốc gia đã triển khai lực lượng hỗ trợ Venezuela. Theo VnExpress, đoàn cứu hộ Quân đội nhân dân Việt Nam gồm 82 cán bộ, chiến sĩ và y bác sĩ dự kiến khởi hành đêm 29/6, mang theo hàng chục tấn hàng cứu trợ và làm nhiệm vụ trong 20 ngày tại thủ đô Caracas.

Tổng hợp (Cnn, Reuters)