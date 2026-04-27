Theo thông tin từ Công an TP Cần Thơ, thời gian qua, tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp, nhất là vào dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (01/5), các đối tượng xấu lợi dụng tâm lý mong muốn nhận quà tặng, khuyến mãi của người dân để triển khai nhiều thủ đoạn lừa đảo mới, trong đó phổ biến là hành vi gọi điện thoại thông báo tặng quà, sau đó yêu cầu người dân truy cập vào các đường link lạ nhằm chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn của các đối tượng thường được thực hiện một cách có tổ chức và bài bản. Chúng mạo danh nhân viên cơ quan nhà nước gọi điện (điển hình là số điện thoại: 02928 992 763; 0248 992 1013...) thông báo người dân được tặng quà nhân dịp Đại lễ Ngày Giải phóng miền Nam (30/4) số tiền: 179.000 đồng. Sau khi liên hệ qua điện thoại, các đối tượng yêu cầu người dân truy cập vào các đường link để được nhận quà tri ân nhân dịp Đại lễ Ngày Giải phóng miền Nam (30/4).

Cảnh giác người dùng mạng xã hội bị lừa đảo (nguồn internet)

Với phương thức hết sức tinh vi, xảo quyệt của các đội tượng, các đường link này thường được thiết kế tinh vi, có giao diện giống với website chính thống, yêu cầu người dùng đăng nhập thông tin cá nhân như tên đăng nhập, mật khẩu, số tài khoản ngân hàng, mã OTP hoặc cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc. Ngay sau khi người dân thực hiện các thao tác theo hướng dẫn, các đối tượng sẽ chiếm quyền kiểm soát tài khoản và nhanh chóng thực hiện hành vi rút tiền, chuyển tiền nhằm chiếm đoạt tài sản.

Hậu quả của các hành vi trên là rất nghiêm trọng, nhiều người dân đã bị chiếm đoạt số tiền lớn trong tài khoản ngân hàng chỉ trong thời gian ngắn. Bên cạnh đó, việc bị lộ thông tin cá nhân còn tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi, tài sản và đời sống của người dân. Không chỉ dừng lại ở thiệt hại cá nhân, loại tội phạm này còn gây mất an ninh, trật tự xã hội, tạo tâm lý hoang mang, lo lắng trong cộng đồng.

Trước tình hình trên, để chủ động phòng ngừa và ngăn chặn hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Cần Thơ thông báo về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng đến người dân, cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP cho bất kỳ ai qua điện thoại hoặc tin nhắn. Không truy cập vào các đường link lạ, không rõ nguồn gốc, đặc biệt là các đường link yêu cầu đăng nhập thông tin nhạy cảm.

Khi nhận được thông tin về việc trúng thưởng hoặc nhận quà tặng, cần kiểm tra, xác minh qua các kênh chính thức của đơn vị, tổ chức liên quan trước khi thực hiện bất kỳ thao tác nào. Hãy tỉnh táo trước mọi thông tin, chung tay cùng các cơ quan chức năng đẩy lùi tội phạm lừa đảo, góp phần bảo vệ bình yên cuộc sống của chính mình và cộng đồng. Chủ động bảo vệ thông tin cá nhân, tài sản của mình chính là góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

Khi phát hiện hoặc nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xử lý theo quy định của pháp luật. Việc chủ động tố giác tội phạm không chỉ giúp bảo vệ quyền lợi cá nhân mà còn góp phần quan trọng trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm trên địa bàn.