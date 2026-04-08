NÓNG: Mẫu thịt lợn tại trường Mầm non ở Thái Nguyên dương tính với dịch tả lợn Châu Phi, tạm đình chỉ hiệu trưởng 15 ngày

Sáng 8/4, UBND xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị thông tin kết quả xét nghiệm mẫu thực phẩm. Ông Hà Quang Trọng, Chủ tịch UBND xã Văn Lăng thông báo kết luận: Mẫu thịt lợn tại trường Mầm non Hoà Bình dương tính với dịch tả lợn Châu Phi. Hiệu trưởng Nhà Trường Bà Nguyễn Thị Minh Khoái sẽ bị tạm đình chỉ 15 ngày để tiếp tục điều tra, kiểm tra xử lý nếu có vi phạm.

Kết luận về mẫu thịt lợn tại trường Mầm non Hòa Bình. (Nguồn video: Báo và Phát Thanh Truyền Hình Thái Nguyên)

Trước đó, nhiều phụ huynh có con em theo học tại Trường mầm non Hòa Bình (xã Văn Lăng, tỉnh Thái Nguyên) bức xúc về dấu hiệu bất thường của thực phẩm nấu ăn cho học sinh.

Thông tin trên báo Lao Động, ông Trương Văn Quang (xóm Trung Thành, xã Văn Lăng) cho biết, sự việc khởi nguồn từ ngày 25.3. "Hôm đấy địa phương mất điện, nhà trường phải mang thịt ra ngoài xay để về nấu ăn cho học sinh. Khi mang thịt ra ngoài xay thì phụ huynh thấy có màu vàng bất thường. Thịt này chắc chắn có vấn đề, ai cũng lo lắng, bức xúc", ông Quang cho biết.

Ảnh thịt có dấu hiệu bất thường do người dân cung cấp

Hiệu trưởng Nhà Trường Bà Nguyễn Thị Minh Khoái sẽ bị tạm đình chỉ 15 ngày để tiếp tục điều tra, kiểm tra xử lý nếu có vi phạm.

Sau khi phát hiện thịt bất thường, các phụ huynh góp mỗi người 50.000 đồng để đi xét nghiệm. Một ngày sau khi gửi mẫu xét nghiệm, ban phụ huynh nhận về kết quả cho thấy có 2 mẫu dương tính với vi khuẩn E.coli và virus dịch tả lợn châu Phi.

Ngày 1.4, thông tin từ UBND xã Văn Lăng, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương đã tiến hành kiểm tra, chỉ đạo niêm phong thực phẩm liên quan; đồng thời lấy mẫu gửi Trung tâm Kiểm nghiệm của tỉnh để chuyển ra Hà Nội xét nghiệm an toàn thực phẩm theo đúng quy trình.

Địa phương đã thành lập đoàn kiểm tra, mời các sở, ngành của tỉnh tham gia kiểm tra bếp ăn của nhà trường. Kết quả bước đầu cho thấy các tiêu chí về an toàn thực phẩm tại bếp ăn đều đảm bảo theo quy định.

