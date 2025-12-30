NÓNG: Lịch nghỉ tết Dương lịch 2026 của học sinh cả nước MỚI NHẤT

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tại Công văn số 12729/VPCP-KGVX ngày 25/12/2025 của Văn phòng Chính phủ về việc nghỉ Tết Dương lịch năm 2026, Bộ trưởng Bộ Nội vụ vừa có thông báo gửi các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp về việc hoán đổi ngày làm việc, tạo điều kiện cho kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài hơn so với mọi năm.

Theo thông báo này, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập sẽ hoán đổi ngày làm việc từ thứ Sáu 02/01/2026 sang thứ Bảy 10/01/2026. Nhờ đó, dịp Tết Dương lịch năm 2026, khối công chức, viên chức được nghỉ 4 ngày liên tục, từ thứ Năm 01/01/2026 đến hết Chủ nhật 04/01/2026 (làm bù vào thứ Bảy 10/01/2026). Các cơ quan, đơn vị được yêu cầu chủ động sắp xếp nhân sự hợp lý, bảo đảm giải quyết công việc thông suốt, đồng thời bố trí lực lượng ứng trực để xử lý các tình huống phát sinh, phục vụ tốt nhu cầu của người dân.

Từ thông báo hoán đổi ngày làm việc này, lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 của học sinh cả nước cũng có nhiều điều chỉnh đáng chú ý. Trước đó, không ít địa phương từng công bố học sinh chỉ được nghỉ 1 ngày (01/01/2026) theo khung kế hoạch năm học. Tuy nhiên, sau chỉ đạo mới, nhiều tỉnh, thành đã điều chỉnh lịch nghỉ của học sinh lên 4 ngày.

Nhiều địa phương điều chỉnh lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 cho học sinh.

Trong số các địa phương đã hoặc dự kiến điều chỉnh cho học sinh nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026, có thể kể đến: Lai Châu, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Bắc Ninh, Hưng Yên, Quảng Trị, TP Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đắk Lắk, TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh, Vĩnh Long và An Giang. Một số địa phương khác như TP Hà Nội và TP Hải Phòng cho phép học sinh nghỉ tối đa 4 ngày, tùy vào kế hoạch cụ thể của từng trường học.

Bên cạnh đó, vẫn còn nhiều địa phương như TP Huế, Điện Biên, Sơn La, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Nghệ An, Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai, Thái Nguyên, Phú Thọ, Ninh Bình, Quảng Ngãi, Gia Lai, Lâm Đồng, TP Cần Thơ, Đồng Tháp, Cà Mau… hiện chưa ban hành thông báo chính thức mới về lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 của học sinh sau điều chỉnh.

Vì vậy, trong thời điểm này, học sinh và phụ huynh cần theo dõi sát thông báo từ Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc từ nhà trường để cập nhật lịch nghỉ chính xác, tránh nhầm lẫn với các thông tin cũ.