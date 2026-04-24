Nóng hổi kết quả công 2 Tỷ Tỷ Đạp Gió: Trang Pháp bỏ xa đối thủ 61 điểm vẫn phải thi đấu vòng 2, nguy cơ "out sớm" nếu thua trận

Tối 24/4, Đạp Gió 2026 (hay còn gọi là Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng) đã diễn ra Công diễn 2. Trang Pháp với vai trò đội trưởng đã chọn PK với đội của Đàm Đàm, Hà Tuyên Lâm, Đường Nghệ Hân và Trần Khải Lâm.

Mở màn đêm Công diễn 2, Trang Pháp và các đồng đội An Kỳ, Tiêu Tường, Ôn Tranh Vanh đã khuấy đảo, đốt cháy sân khấu với tiết mục Ego - Holic sôi động. Trong đó, phần hát live và nhảy đôi cuốn hút của Trang Pháp và An Kỳ nhận được cơn mưa lời khen trên MXH. Tuy nhiên, Tiêu Tường và Ôn Tranh Vanh lại có phần thể hiện không như kỳ vọng, hát live chênh phô, hụt hơi và nhảy yếu. "Lúc hay, lúc dở" là những gì mà netizen xứ Trung đánh giá về tiết mục của đội Trang Pháp.

Trang Pháp chọn PK với đội của ca sĩ Đàm Đàm ở vòng đấu nhóm Công diễn 2 Đạp Gió.

Trang Pháp và An Kỳ là điểm sáng trong tiết mục Ego - Holic.

Ở phần bỏ phiếu bầu chọn sau đó, tiết mục của đội Trang Pháp nhận được 884 điểm. Còn đội của Đàm Đàm chỉ nhận được 823 điểm. Chung cuộc, đội Trang Pháp giành chiến thắng ở vòng PK nhóm trước đội Đàm Đàm với cách biệt 61 điểm.

Tuy nhiên, đây chỉ là niềm vui tạm thời của đội Trang Pháp. Bởi theo luật chơi ở Công diễn 2, 2 đội giành chiến thắng trong vòng PK nhóm sẽ phải tiếp tục thi đấu với nhau, bằng cách chọn ra 1 thành viên trong team hát solo với nhau. Kết quả, nhóm giành thắng trong vòng PK solo sẽ an toàn, 3 nhóm còn lại sẽ rơi vào vòng nguy hiểm. Trong 3 nhóm nguy hiểm này, người có số vote thấp nhất sẽ ra về.

Tức đội Trang Pháp sẽ PK với đội thắng trong cặp đấu giữa nhóm Lý Tâm Khiết - Tôn Di. Nếu thành viên cử ra hát solo của đội Trang Pháp giành chiến thắng trước đội còn lại, nhóm cô mới an toàn. Còn nếu thua, đội Trang Pháp vẫn rơi vào vòng nguy hiểm và đối mặt với nguy cơ bị loại.

