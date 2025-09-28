Sáng 28-9, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng (CKC) Cửa Việt (tỉnh Quảng Trị) cho biết hai tàu đánh cá ở TP HCM bị nạn trong lúc vào Cửa Việt trú bão số 10 Bualoi. 1 tàu bị chìm, 1 tàu đang chết máy, bị sóng đánh vỡ mạn.

Một ngư dân bơi vào bờ, được lực lượng chức năng hỗ trợ

Theo đó, vào lúc 5 giờ 45 phút ngày 28-9, bà Quất Thị Hải Linh (SN 1995), là người nhà 2 tàu đánh cá mang số hiệu: BV 4670-TS, BV 0042-TS ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ (nay là TP HCM) báo tin cho đơn vị về việc 2 tàu/11 thuyền viên bị nạn khi vào lạch Cửa Việt trú bão, cách bờ khoảng 1,5 km (ngay trước cửa lạch Cửa Việt), yêu cầu đơn vị hỗ trợ, ứng cứu.

Qua tra cứu trên hệ thống giám sát hành trình và theo dõi tàu cá, 2 tàu trên không có dữ liệu hành trình trên hệ thống.

Lực lượng chức năng nỗ lực giải cứu ngư dân gặp nạn trên tàu

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng CKC Cửa Việt đã điều động tổ công tác gồm 10 người phối hợp với chính quyền và nhân dân trên địa bàn tổ chức tiếp cận ứng cứu.

Clip: Lực lượng chức năng đang nỗ lực ứng cứu 2 tàu gặp nạn

Công tác phối hợp ứng cứu đang được cán bộ, chiến sĩ và nhân dân thực hiện hết sức khẩn trương tích cực.

Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đã báo cáo lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, điều động tàu CN-09 của Đồn Biên phòng Cồn Cỏ phối hợp với đồn Biên phòng CKC Cửa Việt, Triệu Vân tiếp cận, ứng cứu; duy trì liên lạc với người nhà, chủ tàu và tàu bị nạn; các đơn vị Hải đội Biên phòng 2, đồn BP Triệu Vân, Cồn Cỏ phối hợp với đồn Biên phòng CKC Cửa Việt nắm thông tin, xác minh sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng cứu.

Đến 9 giờ cùng ngày, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt thông tin đã hỗ trợ, cứu được 8 ngư dân. Các ngư dân được đưa đến cơ sở y tế để thăm khám, kiểm tra sức khỏe. Hiện vẫn còn 3 ngư dân trên tàu, đang chờ cứu hộ.