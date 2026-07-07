Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 356/TB-VPCP ngày 7/7/2026, truyền đạt kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu tại cuộc họp về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 liên quan đến vụ việc xảy ra tại tỉnh Tuyên Quang theo thông toin từ Báo điện tử Chính phủ.

Trong đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Công an cùng các cơ quan liên quan tiến hành rà soát tổng thể kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên phạm vi cả nước để kịp thời phát hiện và xử lý những dấu hiệu bất thường nếu có.

Theo kết luận của Phó Thủ tướng, Chính phủ ghi nhận sự quyết liệt, nghiêm túc và khẩn trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an cùng UBND tỉnh Tuyên Quang trong việc xử lý vụ việc liên quan đến kết quả môn Toán có dấu hiệu bất thường tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Phó Thủ tướng đánh giá đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, gây ảnh hưởng lớn đến ngành giáo dục cũng như niềm tin của xã hội, đặc biệt trong bối cảnh Đảng và Nhà nước đang xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu, ưu tiên nguồn lực để phát triển giáo dục và đào tạo. Tuy nhiên, theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đây là vụ việc mang tính cá biệt, riêng lẻ, không phản ánh chất lượng chung của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 cũng như những nỗ lực của toàn ngành và hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước.

Để bảo đảm tính khách quan, công bằng và minh bạch của kỳ thi, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Tuyên Quang cùng các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh đầy đủ bản chất vụ việc; xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân vi phạm theo đúng quy định của pháp luật; làm rõ vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức liên quan và đề xuất phương án khắc phục hậu quả phù hợp với quy chế thi hiện hành.

Đồng thời, việc xử lý cần bảo đảm tính nhân văn, không để những thí sinh có năng lực thực chất bị ảnh hưởng đến cơ hội học tập nhưng vẫn phải giữ nghiêm kỷ cương và uy tín của kỳ thi.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Đáng chú ý, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Công an tiếp tục rà soát tổng thể kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của tất cả các địa phương trên cả nước. Nếu phát hiện những dấu hiệu bất thường trong quá trình rà soát, Bộ Giáo dục và Đào tạo phải kịp thời phối hợp với các cơ quan chức năng để kiểm tra, xử lý theo đúng quy định và chịu trách nhiệm theo thẩm quyền.

Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng được giao nhiệm vụ khẩn trương rà soát lại toàn bộ quy chế, quy định liên quan đến việc tổ chức kỳ thi, nghiên cứu bổ sung các giải pháp tăng cường an ninh, an toàn ở tất cả các khâu như sử dụng máy quét cầm tay, lắp đặt camera tại phòng thi, siết chặt công tác nhân sự tham gia tổ chức kỳ thi... Đồng thời, Bộ phải có văn bản chấn chỉnh các địa phương và cơ sở giáo dục nhằm ngăn chặn tình trạng vi phạm quy chế thi tái diễn trong những năm tiếp theo.

Theo yêu cầu của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp với Bộ Công an và UBND tỉnh Tuyên Quang tổng hợp, báo cáo đầy đủ về công tác tổ chức kỳ thi tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang để trình Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo Thủ tướng Chính phủ cùng lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước trước ngày 9/7/2026.

Trước đó, sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT vào sáng 1/7, kết quả thi môn Toán của học sinh Trường THPT Chuyên Tuyên Quang đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Trong số 328 thí sinh thuộc dải số báo danh từ 080163xx đến 080166xx, có hơn 290 em đạt từ 9 điểm môn Toán trở lên, trong đó hơn 140 em đạt điểm tuyệt đối 10/10. Điểm trung bình của nhóm thí sinh này lên tới 9,58 - mức cao nhất cả nước.

Đến chiều 5/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy (sinh năm 1998), giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, để phục vụ công tác điều tra liên quan đến kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi này. Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.