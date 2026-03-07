Nóng: Bộ Y tế đề nghị thu hồi 742 thực phẩm bảo vệ sức khỏe, nhiều sản phẩm quen thuộc dành cho trẻ nhỏ

Theo thông tin từ VTV.VN, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã ban hành văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố, Sở An toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh cùng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tại nhiều địa phương, yêu cầu khẩn trương tiến hành rà soát, kiểm tra thị trường và tổ chức thu hồi các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe không đạt tiêu chuẩn chất lượng hoặc có dấu hiệu giả mạo.

Quyền Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Chu Quốc Thịnh cho biết cơ quan này đã tiếp nhận công văn số 864/VPCQCSĐT-P3 ngày 13/2/2026 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an. Công văn đề nghị phối hợp trong quá trình phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, qua quá trình kiểm tra và xác minh, lực lượng chức năng đã phát hiện 67 loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe bị xác định là hàng giả theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 3 Nghị định 98/2020/NĐ-CP. Bên cạnh đó, 675 sản phẩm khác được xác định có thành phần hoặc hàm lượng nguyên liệu không phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố, không đáp ứng yêu cầu về chất lượng sản phẩm.





Những sản phẩm vi phạm này do Công ty TNHH Công nghệ Herbitech sản xuất và gia công trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2025. Doanh nghiệp đăng ký trụ sở tại phường Nhân Chính (Hà Nội), trong khi nhà máy sản xuất đặt tại khu vực Sóc Sơn.

Bộ Y tế yêu cầu các địa phương khi phát hiện các lô sản phẩm nêu trên còn lưu hành trên thị trường cần tổ chức thu hồi ngay lập tức, đồng thời báo cáo kết quả về Cục An toàn thực phẩm và cung cấp thông tin cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an để phục vụ công tác xử lý theo quy định.

Trước tình hình này, Cục An toàn thực phẩm đề nghị các đơn vị chức năng tại địa phương khẩn trương kiểm tra, rà soát thị trường và phối hợp với các cơ quan liên quan để thu hồi toàn bộ 742 sản phẩm vi phạm đang lưu thông. Các lô hàng còn tồn tại tại cơ sở kinh doanh hoặc trong hệ thống phân phối cần được thu hồi kịp thời nhằm ngăn chặn việc tiếp tục tiêu thụ.

Trong quá trình triển khai, nếu phát hiện các sản phẩm nằm trong danh sách nêu trên, các đơn vị cần nhanh chóng thu hồi và thông báo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. Đồng thời, kết quả kiểm tra và thu hồi phải được tổng hợp, báo cáo về Cục An toàn thực phẩm.

Liên quan đến vụ việc này, trước đó các cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra hoạt động của Công ty TNHH Công nghệ Herbitech. Năm 2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố và bắt tạm giam Phạm Vũ Khiêm, Giám đốc công ty, cùng ba cá nhân khác gồm Vương Thị Hoa, Lê Thị Hồng Vân và Bùi Thị Thu Hà để điều tra về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy doanh nghiệp này đã sử dụng phiếu kết quả thử nghiệm giả nhằm hợp thức hóa hồ sơ sản phẩm trước khi đưa nhiều loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe ra thị trường tiêu thụ.

Theo kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an), hai sản phẩm “Baby Shark ăn ngon” và “Medi Kid Calcium K2” được xác định là hàng giả. Ngoài ra, cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục giám định 115 mẫu sản phẩm khác có dấu hiệu vi phạm để làm rõ thêm các sai phạm liên quan.

Bên cạnh vi phạm về chất lượng sản phẩm, cơ quan chức năng còn phát hiện lãnh đạo doanh nghiệp đã chỉ đạo lập hai hệ thống sổ sách kế toán khác nhau nhằm che giấu doanh thu thực tế. Theo kết quả điều tra, số doanh thu bị che giấu lên tới hơn 121 tỷ đồng, khiến ngân sách nhà nước thất thu hơn 10 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng.