NÓNG: 2 trường đầu tiên công bố điểm chuẩn thi tốt nghiệp THPT 2025

Dù chưa đến thời gian công bố điểm chuẩn thi tốt nghiệp THPT 2025 chính thức, nhưng tính đến thời điểm hiện tại, đã có 2 trường công bố điểm chuẩn cho kỳ thi năm nay.

Trường đầu tiên công bố điểm chuẩn sau 5 lần lọc ảo là trường Đại học Hùng Vương TP.HCM. Theo thông báo, mức điểm trúng tuyển của trường theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT dao động trong khoảng 15 - 20 điểm. Trong số 19 ngành với 50 chuyên ngành đào tạo, ngành Tâm lý học có mức điểm chuẩn cao nhất, đạt 20 điểm.

Chi tiết điểm chuẩn trường Đại học Hùng Vương TP.HCM:

Điểm chuẩn trường Đại học Hùng Vương TP.HCM năm 2025.

Trường Đại học Tân Trào cũng vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển hệ đại học chính quy năm 2025. Theo đó, mức điểm chuẩn của các ngành của trường dao động từ 16 đến 23,8 điểm (theo thang điểm 30). Trong đó, ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành có điểm chuẩn cao nhất là 23,8, tiếp đến là Quản lý văn hóa với 22,6 điểm. Các ngành còn lại chủ yếu dao động từ 16 đến hơn 21 điểm, phản ánh sự đa dạng trong nhu cầu xét tuyển và năng lực thí sinh ở từng lĩnh vực.

Chi tiết điểm chuẩn trường Đại học Tân Trào: