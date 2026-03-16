Nội trợ thông minh tiết lộ lý do chọn táo Aomori cho gia đình

Sự kiện quảng bá táo Aomori do JA ZENNOH AOMORI tổ chức vào đầu năm 2026 đã thu hút đông đảo khách tham quan tại AEON Mall Tân Phú Celadon (TP.HCM). Trong không khí nhộn nhịp của mùa lễ hội, nhiều người tiêu dùng đã dừng chân tại khu vực trải nghiệm để thưởng thức các giống táo Aomori và tìm hiểu thêm về hương vị đặc trưng cũng như tiêu chuẩn chất lượng của táo Nhật Bản.

Táo Aomori hương vị thơm ngon, chất lượng Nhật Bản được cả gia đình tin dùng

Tại khu vực dùng thử, các khay táo được cắt sẵn nhanh chóng thu hút nhiều gia đình có trẻ nhỏ dừng chân thưởng thức. Với nhiều phụ huynh, yếu tố được quan tâm khi lựa chọn trái cây là nguồn gốc sản phẩm và mức độ an toàn cho sức khỏe.

Khách tham quan dừng chân tại khu vực trải nghiệm để thưởng thức các giống táo Aomori trong sự kiện quảng bá tại AEON Mall Tân Phú Celadon

Chị Lan (phường Bình Tân) cho biết gia đình đã tin dùng táo Aomori trong khoảng hai năm gần đây vì cảm thấy yên tâm về chất lượng. "Nhà có cả trẻ nhỏ lẫn người lớn tuổi nên mình khá kỹ khi chọn thực phẩm. Táo Aomori được nhập khẩu từ Nhật Bản và trải qua quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt nên mình thấy yên tâm hơn khi mua cho cả nhà," chị chia sẻ.

Theo chị Lan, sự đa dạng về các giống táo cũng giúp mỗi thành viên trong gia đình dễ dàng lựa chọn loại phù hợp với khẩu vị. Bên cạnh đó, xu hướng cho trẻ ăn vặt bằng trái cây thay cho bánh kẹo cũng ngày càng phổ biến.

Nhiều đôi vợ chồng trẻ có mặt tại gian hàng cho biết họ thường lựa chọn những loại trái cây vừa ngon miệng vừa đảm bảo chất lượng để dùng trong gia đình hoặc làm quà biếu người thân. Vì vậy, các sản phẩm nhập khẩu có nguồn gốc rõ ràng và dễ tìm mua tại các hệ thống bán lẻ thường được ưu tiên.

Sau khi trực tiếp thưởng thức nhiều giống táo tại sự kiện, vợ chồng anh Hà (phường Tây Thạnh) quyết định bổ sung táo Aomori vào thực đơn trái cây hằng ngày vì sản phẩm được bày bán phổ biến tại các siêu thị, có thể dễ dàng mua khi cần.

"Táo Shinano Gold có vị thơm ngọt, mọng nước, khá hợp khẩu vị của hai vợ chồng. Mình mua để cả nhà ăn và thỉnh thoảng mang về quê làm quà cho bố mẹ, họ hàng," anh Hà nói.

Táo Aomori đa dạng lựa chọn, món quà ý nghĩa cho người thân

Không chỉ dùng trong bữa ăn hằng ngày, nhiều khách tham quan còn lựa chọn táo Aomori như một món quà biếu trong các dịp đặc biệt. Tại khu vực trưng bày, các giống táo với màu sắc và kích thước khác nhau nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người đang tìm kiếm món quà vừa đẹp mắt vừa thiết thực.

Sau khi lắng nghe phần giới thiệu về đặc trưng của từng giống táo, anh Dũng (quận Tân Bình) quyết định mua các hộp táo Shinano Gold và Sekaiichi để mang về làm quà trong dịp lễ. "Trước đây tôi nghĩ táo loại nào cũng màu đỏ giống nhau. Nhưng hôm nay được nhìn thấy trực tiếp mới biết táo Aomori rất đa dạng. Táo Shinano Gold có màu vàng khá lạ mắt, còn Sekaiichi thì kích thước lớn và nhìn rất ấn tượng," anh Dũng cho biết.

Táo Aomori được trồng tại tỉnh Aomori (Nhật Bản) với nhiều giống táo đa dạng về kích thước, màu sắc và đặc trưng riêng

Nhiều khách hàng cũng nhận xét rằng những sản phẩm vừa đẹp mắt vừa thiết thực như táo Aomori khá phù hợp để dùng làm quà biếu trong các dịp lễ. Đây được xem là món quà sức khỏe ý nghĩa, có thể gửi tặng gia đình, bạn bè hoặc đồng nghiệp.

Khoản đầu tư xứng đáng cho lối sống lành mạnh của giới trẻ

Khu vực trải nghiệm cũng thu hút đông đảo bạn trẻ đến tham quan và dùng thử sản phẩm. Nhiều người hào hứng so sánh hương vị giữa các giống táo khác nhau và chia sẻ cách họ kết hợp loại trái cây này trong chế độ ăn hằng ngày.

Minh Châu (phường Hòa Hưng) cho biết nhóm bạn của mình thường chọn trái cây làm bữa ăn nhẹ thay cho các loại đồ ăn vặt chế biến sẵn. "Mỗi loại táo có hương vị khá khác nhau, có loại giòn ngọt đậm, có loại chua nhẹ và thơm hơn. Mình thấy ăn trực tiếp đã ngon, hoặc ăn cùng sữa chua, granola hay làm salad cũng rất hợp," Châu chia sẻ.

Táo Aomori từ Nhật Bản ngày càng được nhiều người trẻ lựa chọn trong chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày

Theo Châu, sau khi đi làm văn phòng, nhiều người trẻ bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến chế độ dinh dưỡng và lối sống lành mạnh để cân bằng với đặc thù công việc ít vận động. "Tụi mình thường tìm những loại trái cây vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe. Táo ít calo, giàu vitamin và có thể dùng theo nhiều cách nên không dễ bị ngán. Những loại táo nhập khẩu chất lượng cao như Aomori có thể có giá nhỉnh hơn một chút, nhưng tụi mình vẫn thấy xứng đáng," Châu nói.

Trong những năm gần đây, xu hướng lựa chọn thực phẩm tốt cho sức khỏe, đặc biệt trong nhóm người trẻ làm việc văn phòng, ngày càng phổ biến. Vì vậy, những thực phẩm tự nhiên, linh hoạt trong chế biến và có chất lượng cao như táo Aomori đang được nhiều người tiêu dùng trẻ lựa chọn.