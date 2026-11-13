“Nội thất là làn da thứ ba”: Quan điểm thiết kế của Gỗ Minh Long

Vật liệu tạo nên làn da thứ ba

Giá trị của một ngôi nhà không chỉ nằm ở công năng hay chất lượng hoàn thiện, mà còn ở cảm giác mà nơi ấy đem lại: sự thư thái sau một ngày dài, nét thân thuộc từ những chất liệu gần gũi hay niềm vui khi nhìn thấy sở thích và cá tính của mình hiện diện trong từng góc nhỏ.

Vì thế, "làn da thứ ba" không phải một công thức lựa chọn vật liệu hay phong cách nội thất. Đó là cách Gỗ Minh Long nhìn nhận vai trò của thiết kế: bắt đầu từ nhu cầu thực tế, quan tâm đến cảm xúc và hướng tới khả năng biểu đạt bản sắc cá nhân. Trong định hướng "Thời trang cho nội thất", vật liệu trở thành phương tiện để mỗi người chủ động kiến tạo không gian phù hợp với mình. Khi không gian không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt mà còn phản ánh lối sống và những điều mỗi người trân trọng, nội thất đã vượt ra ngoài chức năng hoàn thiện một công trình. Đó là nơi mỗi người được là chính mình.

Không gian nội thất là làn da thứ ba

Trong thiết kế nội thất, vật liệu thường được lựa chọn dựa trên những yêu cầu như độ bền, tính an toàn, công năng và mức độ phù hợp với nhu cầu sử dụng. Đây là những tiêu chí nền tảng, bởi một không gian trước hết phải phục vụ tốt cho sinh hoạt hằng ngày. Tuy nhiên, vật liệu còn có một vai trò khác: tạo nên sắc thái và cảm xúc của không gian.

"Thời trang cho nội thất": Mở rộng ngôn ngữ biểu đạt

Quan niệm "làn da thứ ba" là một cách thể hiện của định hướng "Thời trang cho nội thất". Nếu thời trang giúp con người thể hiện cá tính qua trang phục, thì vật liệu, màu sắc, kết cấu và cách phối hợp trong nội thất cũng có thể trở thành phương tiện biểu đạt phong cách sống.

Theo cách tiếp cận này, vật liệu không tồn tại như những lựa chọn rời rạc. Mỗi bề mặt có đặc tính thẩm mỹ và khả năng gợi cảm xúc riêng; khi được kết hợp có chủ đích, chúng tạo nên những ngôn ngữ thiết kế khác nhau: tối giản, gần gũi thiên nhiên, hoài niệm, cá tính hay giàu tính nghệ thuật. Nhờ đó, không gian có thể mang dấu ấn riêng thay vì chỉ đi theo một phong cách có sẵn.

Mỗi vật liệu là một thông điệp về phong cách sống

Quan điểm này được thể hiện qua hành trình phát triển các bộ sưu tập của Gỗ Minh Long. Có thể kể đến một số sáng tạo tiêu biểu: Enjoy khai thác tinh thần tươi sáng, lạc quan qua những thiết kế đơn sắc; Décor mở rộng khả năng biểu đạt bề mặt bằng công nghệ in kỹ thuật số; Son là nét đẹp của gỗ và màu son truyền thống; Kén là sự mềm mại của vải trên gỗ; Huyền trầm lắng với vân gỗ tông đen chuyển sắc dưới ánh sáng.

Gần đây nhất, BST Metallica mở ra hướng khai thác khác khi đưa kim loại thật lên nền gỗ, phát triển thành hệ thống 132 thiết kế đa dạng diện mạo, thay vì giới hạn kim loại trong vẻ sáng bóng, lạnh và phẳng quen thuộc. Bộ sưu tập khai thác nhiều sắc thái bề mặt, từ trầm lắng đến nổi bật, từ tinh giản đến giàu tính trang trí. Qua đó, kim loại trở thành một chất liệu có khả năng tham gia vào nhiều ngôn ngữ thiết kế khác nhau.

Thiết kế trong BST Metallica

Mỗi bộ sưu tập không nhằm áp đặt một phong cách sống duy nhất, mà mở rộng lựa chọn cho kiến trúc sư, nhà thiết kế và người sử dụng. Các thiết kế có thể được kết hợp, bổ sung cho nhau, tạo nên những cách phối vật liệu và biểu đạt không gian đa dạng hơn. Nói về hướng đi này của Gỗ Minh Long, KTS Lê Tuấn Linh, Giám đốc công ty cổ phần Luxxy Việt Nam nhận định: Nội thất là cảm xúc, mỗi bộ sưu tập của Gỗ Minh Long có sự đào sâu nghiên cứu, tạo cảm xúc cho không gian nội thất, cho các nhà kiến trúc sư có sẵn đầy trong tay vật liệu để sáng tạo thay vì phải tìm kiếm vất vả như trước đây.

Sau cùng, không gian nội thất không chỉ là nơi con người trở về, mà còn là môi trường gắn bó và đồng hành trong đời sống mỗi ngày. Nếu làn da thứ nhất bảo vệ cơ thể, làn da thứ hai thể hiện cá tính qua trang phục, thì làn da thứ ba - không gian sống, là nơi những lựa chọn thẩm mỹ, thói quen và giá trị cá nhân được bộc lộ một cách sâu sắc hơn. Bởi vậy, Gỗ Minh Long không xem việc phát triển vật liệu đơn thuần là tạo ra những bề mặt mới, mà là mở rộng khả năng để con người kiến tạo không gian mang dấu ấn riêng. Với định hướng "Thời trang cho nội thất", mỗi bộ sưu tập là một gợi ý, mỗi vật liệu là một phương tiện sáng tạo, còn đích đến là những không gian vừa đáp ứng nhu cầu sống, vừa phản ánh con người bên trong mỗi chủ nhân. Để khi trở về nhà, mỗi người không chỉ tìm thấy sự tiện nghi hay thư thái, mà còn được sống trong một không gian thực sự thuộc về mình - là làn da thứ ba của chính mình.